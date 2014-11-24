DH Özel Röportaj: Vodafone, Fikir Çarkı projesini duyurdu

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Vodafone Türkiye, düzenlediği basın toplantısı ile girişimcilere yaratıcı fikileri hayata geçirme olanağı sunan Fikir Çarkı projesini hayata geçirdi. Detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yar
Vodafone Türkiye, düzenlediği basın toplantısı ile girişimcilere yaratıcı fikileri hayata geçirme olanağı sunan Fikir Çarkı projesini hayata geçirdi. Detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk'tan alıyoruz.
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Trololo lol lolo lol lo lo lolo loooool.
hahahaha o nedir ya
Not: +8-9 yıllık Türkcell fanıyım.
Avea anca kendini rezil eder. Bataryanın tüketiminde şebeke sinyal kuvveti öyle bir etki ediyor ki, bunu yadsıyan adam bu işlerden hiç anlamıyordur. Ayrıca ''şehir merkezine'' çık, telefonu havaya kaldırarak çekmesini bekleyen birisini bul ve hangi gsm diye sor, cevap çok büyük ihtimalle avea olacaktır.
güven diyorlarda işin uçunda büyük para olunca kimse babasını tanımıyor.heleki büyük firma ben dava açıp kazanana kadar ki türkiyede o dava bitmez ve o davanın parasını nasıl öderim ayrı konu.
o firma üsküdarı geçerde bahamalara gider bizde dava giderlerini ödeyiceğiz diye borca gireriz.
kısaca DH güzel sorular sormuş ama cevaplar gene yüzeysel
herkesin fikrini havuz yap topla sonra fikirlerin üzerinden yürü
son zamanların esas parlak fikri bu.