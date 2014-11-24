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DH Özel Röportaj: Vodafone, Fikir Çarkı projesini duyurdu

4 yıl
17,2b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Vodafone Türkiye, düzenlediği basın toplantısı ile girişimcilere yaratıcı fikileri hayata geçirme olanağı sunan Fikir Çarkı projesini hayata geçirdi. Detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yar
Vodafone Türkiye, düzenlediği basın toplantısı ile girişimcilere yaratıcı fikileri hayata geçirme olanağı sunan Fikir Çarkı projesini hayata geçirdi. Detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk'tan alıyoruz.
 

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burakesan 4 yıl
1:33
Trololo lol lolo lol lo lo lolo loooool.
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N0YAN 4 yıl burakesan
burakesan

1:33

Trololo lol lolo lol lo lo lolo loooool.

hahahaha o nedir ya
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korayalttantire 4 yıl
İnternet siteleri ve online servisleri bu kadar kötü olduktan sonra ağızlarıyla kuş tutsalar nafile.
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Muhammet 4 yıl
Geçtiğimiz günlerde Vodafone CEO, Gökhan bey ile karşılaştım.Bu projelerine büyük önem veriyorlar gerçekten.Vodafone ailesinin ve Bu konuda büyük destekler veren TEB'in başarılarının devamını diliyorum.
Not: +8-9 yıllık Türkcell fanıyım.
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lj94 4 yıl
vodafone önce mobil verisindeki bozukluğunu düzeltsin. internet kopmaktan bi hal oluyor.
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Batuist 4 yıl
vodafon adını duyunca avea reklamı aklıma geldi. Adamlara pili neyin tükettiğini gösteren öyle bir reklam yapmış ki resmen lafı sokmuş çıkarmış sokmuş çıkarmış ... valla iyi rezil etti aDAMLAR VODAFONU... SAYGI DUYARIM ÖYLE GERÇEKÇİ REKLAMLARA... Ben vodafon başkanı filan olsam o reklamı hazırlayan beyinsizlere dava açardım.. hemde manevi tazminat davası.. :)))
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Be All My Sins Remembered 4 yıl Batuist
Batuist

vodafon adını duyunca avea reklamı aklıma geldi. Adamlara pili neyin tükettiğini gösteren öyle bir reklam yapmış ki resmen lafı sokmuş çıkarmış sokmuş çıkarmış ... valla iyi rezil etti aDAMLAR VODAFONU... SAYGI DUYARIM ÖYLE GERÇEKÇİ REKLAMLARA... Ben vodafon başkanı filan olsam o reklamı hazırlayan beyinsizlere dava açardım.. hemde manevi tazminat davası.. :)))

Avea anca kendini rezil eder. Bataryanın tüketiminde şebeke sinyal kuvveti öyle bir etki ediyor ki, bunu yadsıyan adam bu işlerden hiç anlamıyordur. Ayrıca ''şehir merkezine'' çık, telefonu havaya kaldırarak çekmesini bekleyen birisini bul ve hangi gsm diye sor, cevap çok büyük ihtimalle avea olacaktır.
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Guest-0924579C4 4 yıl
kafamda proje var ama bunu çalınmadan nasıl anlatıcam bir türlü çözemedim.
güven diyorlarda işin uçunda büyük para olunca kimse babasını tanımıyor.heleki büyük firma ben dava açıp kazanana kadar ki türkiyede o dava bitmez ve o davanın parasını nasıl öderim ayrı konu.
o firma üsküdarı geçerde bahamalara gider bizde dava giderlerini ödeyiceğiz diye borca gireriz.
kısaca DH güzel sorular sormuş ama cevaplar gene yüzeysel
herkesin fikrini havuz yap topla sonra fikirlerin üzerinden yürü
son zamanların esas parlak fikri bu.
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fotifoti 4 yıl
fikri çakır okudum :D
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