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DORA, Oculus Rift temelinde gerçekçi bir sanal birey kontrolü sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DORA, Oculus Rift temelinde gerçekçi bir sanal birey kontrolü sunuyor
 
Kişilerin bulundukları ortamdan başka bir ortamdaki robotu kontrol ederek farklı iş görüşmeleri yapabilmesi yeni bir fikir değil. Ancak bildiğiniz üzere bu tarz robotlar halen iPad gibi cihazlar temelinde çalışma gösteriyor ve hantal yapılarıyla çok da etkili bir deneyim ortaya koyamıyor. Bu noktada hazırlanan DORA platformu ise popüler sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift kullanarak gerçekçiliği bir üst seviyeye taşıyor.
Oldukça hassas çalışma gösterebilen DORA, Pennsylvania Üniversite tarafından geliştiriliyor. Şimdilik kaba bir görünümü olmasına rağmen sunduğu hareket kabiliyeti ile kendine hayran bırakan robot, kontrol noktasında ise benzerlerinden farklı olarak iPad'in kameraları yerine direkt olarak Oculus Rift'i kullanıyor. Üzerinde yer alan iki adet kamera ile Oculus Rift'in takan yönetici kullanıcının iki gözüne de görüntü aktaran ve kafa hareketlerini şimdilik 70 milisaniye gecikme (Hedef 60 ms altına inmek) ile gerçekleştirebilen DORA, bu hızı barındırdığı Arduino ve Intel Edison mikro kontrolcülerinden alıyor.
Doğru ayarlamalar ile kişilerin dünyanın öbür ucundaki bir toplantı salonuna robot formunda gitmesine imkan tanıyan DORA platformu, bağlantı noktasında WiFi ya da 4G teknolojilerini kullanıyor ve üzerinde çalışmalar aktif olarak devam ediyor. Türünün en iyi örneklerinden bir tanesini oluşturan Oculus Rift destekli DORA hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/04/29/dora-oculus-rift-telepresence/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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dmrc1143 4 yıl
cok guzel
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