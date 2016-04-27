D&R e-Kitap devi Kobo’yu Türkiye’ye getirdi

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Türkiye’nin en büyük kitap ve medya perakende şirketi D&R, dünyanın en seçkin e-kitap platformunu ve cihazlarını Türkiye’deki okuyucuyla buluşturmak için e-kitap dünyasının devi Kobo ile işbirliği yaptığını açıkladı.

D&R CEO’su Kürşat Demircioğlu, Kobo ile işbirlikleri hakkında şunları söyledi: “Kobo’nun okurlarına olan bağlılığı, kullanıcıları için üstün bir okuma deneyimi yarattı. Türkiye’nin en büyük kitap ve medya perakende şirketi olan D&R için de bu çok önemli. Kobo’nun felsefesi teknoloji ile kelimeler arasında pozitif bir ilişki yaratması üzerine temellendirilmiş. Bu ilişki bize çok daha fazla okuyucuya ulaşma imkânı sağlayacak. Toplumumuzda kitap okumayı daha fazla sevdirme ve arttırma D&R’ın misyonlarından biridir. Bu misyonumuza destek verecek olan yayıncılık dünyasındaki bu evriminin bir parçası olmaktan dolayı son derece heyecanlı ve gururluyuz.”

Rakuten Kobo’nun Başkanı ve CEO’su Michael Tamblyn ise “Dünya çapında sayıları her geçen gün hızla artan e-kitap okuyucuları ve yayıncılık dünyasının güvenilir isimleriyle yaptığımız işbirlikleri sayesinde yakaladığımız yükselişi devam ettirmekten memnunuz. Kitap ve okuma sevgisini yaymayı ve D&R ile yaptığımız işbirliğiyle devam ettirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

2016 yılının ikinci çeyreğinde başlayan bu işbirliğinde D&R, e-kitap okuyucularına; e-kitap okuyucu cihazları: Kobo Aura H2O, Kobo Glo HD, Kobo Touch ve Kobo’nun tüm uluslararası kitap kataloğunu sunuyor. Kobo, D&R mağazaları, dr.com.tr ve idefix.com adreslerinden satışa sunulmaya başlandı.

Yılda 9 Bin adet e-kitap satışı gerçekleştiren D&R, Kobo ile birlikte bu rakamı 450 Bin adeta çıkarmayı hedefliyor. Hali hazırda 15.000 adet olan Türkçe e-kitap arşivinin de bir yılın sonunda iki kat artırılarak 30 Bin'e çıkarılması beklentisi var. Bu rakamlar ölçeğinde 2015 yılında 1 Milyon 300 Bin TL değerinde e-kitap satan D&R, 2016 sonu içinse hedefini 5 Milyon TL'ye yükselti.

190 ülkede, 68 farklı dilde, 4.7 milyon içerik sunuyor

Kobo, okuyucularına diledikleri yerde ve zamanda, daha sık kitap okumalarına destek olma misyonuyla; 190 ülkede, 68 farklı dilde, 4.7 milyon içerik sunuyor. Kullanıcılar, iOS, Android, BB10 ve Windows platformlarındaki ücretsiz e-kitap okuyucu uygulamalarını kullanarak mevcut cihazlarını bir e-kitap okuyucuya çevirebiliyorlar.

D&R ve Kobo işbirliği ile Türkçe içerikler artık tüm dünyada!

Kobo ile yapılan işbirliği çerçevesinde D&R 4.7 milyon yabancı dilde ve 15.000 Türkçe içerik ile zengin e-kitap arşivini tüm dünyada kitapseverler ile buluşturuyor.

Türkiye’de satılan kitapların yarısı D&R tarafından satılıyor. D&R ayrıca Türkiye‘nin önde gelen online satış platformu Idefix ve Prefix’i de bünyesinde bulunduruyor.

Kobo Aura H2O: Her yerde oku

Kobo Aura H2o, su ve toz geçirmeyen yapısı sayesinde kumsalda ya da banyoda kısaca her yerde endişelenmeden e-kitap okuma deneyimi sunuyor. IP67 sertifikası ile 1 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar su geçirmezlik özelliği sunyor. 6.8” genişliğindeki anti parlaklık ve Carta E Ink özelliğine sahip dokunmatik ekran, güneşli bir günde baskı kitap okuyormuş hissi yaratacak kadar konforlu bir deneyim yaşatıyor. Ayarlanabilir komfor ışığo özelliği, ışığı yatay bir şekilde sayfaya yönelttiği için okuyucunun gözleri yorulmuyor ve keyifli bir okuma platformu sağlıyor. Clarityscreen+ özelliği HD görüntü sunuyor.

Kobo Aura H2o 649 TL ile satışa sunuluyor.

Kobo Glo HD: Gece - gündüz rahat oku

Kobo Glo HD 6”HD Carta E Ink’in HD 300 ppi dokunmatik ekranı, ayarlanabilir punto, boyut ve satır aralıkları sayesinde kitaba en yakın görüntüyü sunuyor. Anti parlaklık özelliği sayesinde aydınlık, komfor ışığı özelliği sayesinde ise karanlık ortamlarda rahat kitap okumaya olanak sağlıyor.

Kobo Glo HD 429 TL ile satışa sunuluyor.

Kobo Touch 2.0: Basit, kişiselleştirilmiş ve kullanışlı okuma deneyimi

Kobo Touch 2.0, direkt gün ışığında okumayı kolaylaştıran, 6” 167 ppi yansıma engelleyici dokunmatik ekranı ile doğal okuma deneyimi sağlıyor. Cihazın 1GHz işlemcisi sayfayı kolaylıkla çevirmeyi sağlıyor.

Kobo Touch 2.0 329 TL ile satışa sunuluyor.