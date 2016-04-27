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E-Kitap Okuyucu ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

D&R e-Kitap devi Kobo’yu Türkiye’ye getirdi

D&R, Türkiye’deki e-kitap okuyucularına en iyi deneyimi sunmak için dünyanın e-kitap devi Kobo ile işbirliği yapıyor. Kobo’nun e-kitap okuyucu cihazları ve milyonlarca içerik artık Türkiye'de.
3 yıl
6,7b
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31
E-Kitap Okuyucu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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D&R e-Kitap devi Kobo’yu Türkiye’ye getirdi
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Türkiye’nin en büyük kitap ve medya perakende şirketi D&R, dünyanın en seçkin     e-kitap platformunu ve cihazlarını Türkiye’deki okuyucuyla buluşturmak için e-kitap dünyasının devi  Kobo ile işbirliği yaptığını açıkladı.
D&R CEO’su Kürşat Demircioğlu, Kobo ile işbirlikleri hakkında şunları söyledi: “Kobo’nun okurlarına olan bağlılığı, kullanıcıları için üstün bir okuma deneyimi yarattı. Türkiye’nin en büyük kitap ve medya perakende şirketi olan D&R için de bu çok önemli. Kobo’nun felsefesi teknoloji ile kelimeler arasında pozitif bir ilişki yaratması üzerine temellendirilmiş. Bu ilişki bize çok daha fazla okuyucuya ulaşma imkânı sağlayacak. Toplumumuzda kitap okumayı daha fazla sevdirme ve arttırma D&R’ın misyonlarından biridir. Bu misyonumuza destek verecek olan yayıncılık dünyasındaki bu evriminin bir parçası olmaktan dolayı son derece heyecanlı ve gururluyuz.”
Rakuten Kobo’nun Başkanı ve CEO’su Michael Tamblyn ise “Dünya çapında sayıları her geçen gün hızla artan e-kitap okuyucuları ve yayıncılık dünyasının güvenilir isimleriyle yaptığımız işbirlikleri sayesinde yakaladığımız yükselişi devam ettirmekten memnunuz. Kitap ve okuma sevgisini yaymayı ve D&R ile yaptığımız işbirliğiyle devam ettirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.
2016 yılının ikinci çeyreğinde başlayan bu işbirliğinde D&R, e-kitap okuyucularına; e-kitap okuyucu cihazları: Kobo Aura H2O, Kobo Glo HD, Kobo Touch ve Kobo’nun tüm uluslararası kitap kataloğunu sunuyor. Kobo, D&R mağazaları, dr.com.tr ve idefix.com adreslerinden satışa sunulmaya başlandı.
Yılda 9 Bin adet e-kitap satışı gerçekleştiren D&R, Kobo ile birlikte bu rakamı 450 Bin adeta çıkarmayı hedefliyor. Hali hazırda 15.000 adet olan Türkçe e-kitap arşivinin de bir yılın sonunda iki kat artırılarak 30 Bin'e çıkarılması beklentisi var. Bu rakamlar ölçeğinde 2015 yılında 1 Milyon 300 Bin TL değerinde e-kitap satan D&R, 2016 sonu içinse hedefini 5 Milyon TL'ye yükselti. 

190 ülkede, 68 farklı dilde, 4.7 milyon içerik sunuyor

Kobo, okuyucularına diledikleri yerde ve zamanda, daha sık kitap okumalarına destek olma misyonuyla; 190 ülkede, 68 farklı dilde, 4.7 milyon içerik sunuyor. Kullanıcılar, iOS, Android, BB10 ve Windows platformlarındaki ücretsiz  e-kitap okuyucu uygulamalarını kullanarak mevcut cihazlarını bir e-kitap okuyucuya çevirebiliyorlar.

D&R ve Kobo işbirliği ile Türkçe içerikler artık tüm dünyada!

Kobo ile yapılan işbirliği çerçevesinde D&R 4.7 milyon yabancı dilde ve 15.000 Türkçe içerik ile zengin e-kitap arşivini tüm dünyada kitapseverler ile buluşturuyor.

Türkiye’de satılan kitapların yarısı D&R tarafından satılıyor. D&R ayrıca Türkiye‘nin önde gelen online satış platformu Idefix ve Prefix’i de bünyesinde bulunduruyor.  

Kobo Aura H2O:  Her yerde oku

Kobo Aura H2o, su ve toz geçirmeyen yapısı sayesinde kumsalda ya da banyoda kısaca her yerde endişelenmeden e-kitap okuma deneyimi sunuyor. IP67 sertifikası ile 1 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar su geçirmezlik özelliği sunyor. 6.8” genişliğindeki anti parlaklık ve Carta E Ink özelliğine sahip dokunmatik ekran, güneşli bir günde baskı kitap okuyormuş hissi yaratacak kadar konforlu bir deneyim yaşatıyor. Ayarlanabilir komfor ışığo özelliği, ışığı yatay bir şekilde sayfaya yönelttiği için okuyucunun gözleri yorulmuyor ve keyifli bir okuma platformu sağlıyor. Clarityscreen+ özelliği HD görüntü sunuyor.

Kobo Aura H2o  649 TL ile satışa sunuluyor.

Kobo Glo HD:   Gece - gündüz rahat oku

Kobo Glo HD 6”HD Carta E Ink’in HD 300 ppi dokunmatik ekranı, ayarlanabilir punto, boyut ve satır aralıkları sayesinde kitaba en yakın görüntüyü sunuyor. Anti parlaklık özelliği sayesinde aydınlık, komfor ışığı özelliği sayesinde ise karanlık ortamlarda rahat kitap okumaya olanak sağlıyor.

Kobo Glo HD  429 TL ile satışa sunuluyor.

Kobo Touch 2.0:  Basit, kişiselleştirilmiş ve kullanışlı okuma deneyimi

Kobo Touch 2.0, direkt gün ışığında okumayı kolaylaştıran, 6” 167 ppi yansıma engelleyici dokunmatik ekranı ile doğal okuma deneyimi sağlıyor. Cihazın 1GHz işlemcisi sayfayı kolaylıkla çevirmeyi sağlıyor.

Kobo Touch 2.0 329 TL ile satışa sunuluyor.


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le_tatative 3 yıl en beğenilen
GenkaNuank
Ebook readerlar cok pahali asiri gereksiz pahali dandik bir cihaz iste bi ekrani var o kadar niye bu kadar sacma fiyatlandirma var anlamiyorum

Cahil misin ironi mi yapıyorsun?
GenkaNuankEbook readerlar cok pahali asiri gereksiz pahali dandik bir cihaz iste bi ekrani var o kadar niye bu kadar sacma fiyatlandirma var an...
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1 Avatar
Hakanergul 2 yıl
arkadaşlar bir kere e-readerler gerçek kitap okumanın zevkini belki hiç bir zaman veremeyecek.bir çok kişi yeni aldığı kitabın kokusunu hissederek okumaktan büyük bir zevk alıyor olabilir.bu yüzden kendilerince e-readerlere iyi gözle bakmaması da çok normal.ama bir de artık olaya teknoloji ve rahatlık yönünden bakmak gerekiyor.
e-readerlar kapasiteleri itibariyle içerisinde binlerce kitabı barındırabiliyor.buda yolculuk yapan veya istediğinde bir iki tıklamayla kitaptan kitaba geçmek isteyen okuyucular için biçilmiş kaftan.tabiki sadece bu da değil.e-readerler e- mürekkep teknolojisi sayesinde aynen bir kitaptan okuyormuş hissi veriyor.yandan aydınlatma teknolojisi sayesinde ekran yansıma yapmadığı için gözleri yormadan okuma yapma sağlıyor.gelen ışığı yansıtmadığı içinde güneş altında çok rahat bir okumada yapmanıza yardımcı oluyor.
bilgisi olmayan kullanıcıların düştükleri en büyük yanılgıda tabletlerle kıyaslama yapmak.tabletlerle okuma yaptığınızda ekranı nasıl ayarlarsanız ayarlayın.bir kaç sayfa okumadan sonra gözleriniz ağrımaya başlayacak.e-readerler da ise böyle bir problem yok.saatlerce okusanızda (zaman aralığı kişiden kişiye değişebilir) gözlerinizde çok büyük yorulma olmaz.birde şunu belirteyim basılı bir kitabı okuduğunuzda eğer yazılar küçükse bir kaç sayfa okumadan sonra gözleriniz yine ağrımaya başlayacak.ama e-readerlarda kitap fontlarının büyüklüklerini ve kelimeler arasındaki boşlukları okuma mesafesine göre istediğiniz gibi ayarlayıp uzun ve konforlu okuma ayarı yapabilirsiniz.ben e-readere karşı çıkanları zamanında türkiyeye matbanın girmesini engelleyenler gibi görüyorum. :) ....tek dezavantajı e-readerların biraz pahalı olması ve e-kitap arşivinin basılı kitap kadar çeşitli olmaması.olanlarında basılı kitap fiyatına yakın satılması.bu da e-reader sahiplerini korsana itiyor.şunuda söylemeden geçemiyeceğim.bir kaç sene önce nerde gördüğümü hatırlamıyorum.ama ilk kez bir e-reader gördüğümde "bu ne ya böyle bir şeye ne gerek var.dijital bir cihazdan kitap mı okunurmuş" dediğimi hiç unutmuyorum.ama yıllar sonra kobo ları görünce artık fikrim tamamen değişti.
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elvis52 2 yıl
Merhaba,
Hayatının son demlerini yaşayan zengin Türk iş adamıyla, Amerikadaki bir mafya babasının sevgilisi arasındaki imkansız aşkın inanılmaz duygu yüklü hikayesi
Ben ve Bayan Jones.
Oy ve yorumlarınız benim için çok değerlidir.
Hikaye: wattpad.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar bu cihaza kitap nereden yükleniyor. ipad de apple store vs. buraya nerden acaba
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talbotlago 3 yıl DH Misafiri
Yeni başlayan biri olarak ben de baya uğraştım.
Önce bilgisayara Kobo yazılımını kurdum ve hesabı açtım, sonra Adobe Digital Edition kurdum ve hesap açtım, cihaz takılı iken bu program içinden cihazın drm sini aktive ettim. D&R hesabı açtım, cihazı bu hesapla açtım ve tekrar drm aktivasyonu yaptım adobe içinden. Sonra D&R ekitap kısmından birkaç ekitap satın aldım. Kobo yazlımı içinden cihaza eşitleme yapınca ekitaplar göründü ve cihaza aktardım ekitapları.

Calibre ekitap okuyucu yazılımı kurdum ki bu program içinden aktarım çok daha kolay cihaza. İlla satın almak gerekmeyebiliyor bunda.

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talbotlago 3 yıl
Geçen hafta ebay'den aldım. Satıcı japon, 110 $ + 11 $ kargo ücreti var. Yaklaşık 350 tl bulmadı bile. Cihaz az önce eve geldi. Akşama kurcalayacam. Kutu üzerinde Türkçe bilgiler de var. Yeni tip olmalı (D&R anlaşması sonrası Türkçe de eklenmiş olabilir).

Sonra D&R 'ın anlaşması duyuruldu. 430 tl gayet uygun fiyat, biraz bekleseydim direk burdan alırdım. Fiyat farkı çok değil.

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emiLL 3 yıl
Bugun cıhazları ınceledım . Cihazlar cok hos fakat fıyatlandırmalar fıyasko 3 model ıcınde
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spyae 2 yıl talbotlago
talbotlago

Geçen hafta ebay'den aldım. Satıcı japon, 110 $ + 11 $ kargo ücreti var. Yaklaşık 350 tl bulmadı bile. Cihaz az önce eve geldi. Akşama kurcalayacam. Kutu üzerinde Türkçe bilgiler de var. Yeni tip olmalı (D&R anlaşması sonrası Türkçe de eklenmiş olabilir).

Sonra D&R 'ın anlaşması duyuruldu. 430 tl gayet uygun fiyat, biraz bekleseydim direk burdan alırdım. Fiyat farkı çok değil.



hocam gümrükte takılma vergi vs. gibi bir durum oldu mu, illa gift diye yazdırmamız gerekir mi?
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darkexecuter 3 yıl
shadowtr
Glo HD aldım bile. Süper alet...

HAyırlı olsun. Bir incelemede okumuştum, kindle için daha ucuza kitap bulunabiliyormuş. Bu konuda bilginiz varmı? Desteği nasıl acaba? Bende almak istiyorum ama karar veremedim.
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Adachi 3 yıl
Kindle icin alinan kitaplari Kobo'da da okuyabiliyorsunuz format cevirip. Ben de cogu kitabini Amazon'dan aliyorum. DRM kirmak yasal degil, nasil olacagini anlatmam burada ama keywordler calibre ve Apprentice Alf.

eBay'da daha ucuz Aura olabilir ama Aura artik uretilmeyen ve teknik olarak daha kotu bir model. D&R Kobo Glo HD'yi yurtdisi fiyatlariyla ayni satiyor. Avrupa'da ulkesine gore Amazon fiyatlari 120-140 Euro arasi dolasiyor, ABD'de de $130. Uzerine yol parasi ve gumruk ekleyince D&R fiyatindan daha pahaliya geliyorlar, Avrupa'da zaten fiyat D&R'a denk ortalama 130 Euro dersek. eBay'dan $135'a bulunuyor yol ve gumruk dahil, 40TL daha ucuz (gumrukten kacirmayi becerirseniz 80TL daha ucuz ama gumrukte paypal makbuzunu isterler sizden) ama onun da gelmesi bir ayi gectigi gibi garantisi ve servisi yok.

En mantiklisi D&R yani, daha ucuz olsun denmesi anlamsiz Glo HD modeli icin, daha ucuz olamaz. Ust seviye bir model, daha pahali olan H2O'dan da daha kaliteli. O sadece su gecirmedigi icin pahali yani, ekrani daha kotu. Daha ucuz istiyorsaniz tavsiyem eBay'dan kullanilmis almaniz ya da eski modellere veya Cin markalarina yonelmeniz. Ucuz olsun diye isiksiz almayin ama, pisman olursunuz. Isik bu cihazlari nis pazardan cikarip populer yapan sey. Kaliteyi onlarca kat arttiriyor.

Bunun yerine gidip Calibro Sense filan alayim derseniz de Calibro Sense'in kullandigi ekranin 2012'de cikan Kobo Glo ile ayni oldugunu unutmayin.
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casperfriendly 3 yıl
İpad de iyi iş görüyor bu hususta.
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Umutcan 3 yıl casperfriendly
casperfriendly

İpad de iyi iş görüyor bu hususta.

Bunların farkı genelde e-ink ekran kullanmaları hocam, böylece basılı kağıt gibi görünüyor, göz yormuyor. Kağıttan vazgeçemeyenler için daha uzlaştırıcı bir çözüm. Güneş altında rahat okunması da cabası.
Ben de şahsen tabletten okurum ama tablete alışamayan, lcd/oled ekrandan okuyamayan çok insan var. Bu şekilde tablet fiyatına alınır mı, bence alınmaz Amerika'dan getirtilir.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Cihazların fiyatları uygun bence. Örneğin benim amazondan aldığım ders kitabım basılı olarak 80$ iken ben 40$ a kindle için aldım. Bir süre sonra e-kitap okuyucunun parası zaten çıkıyor. Keşke okullarda öğrencilere bu tabletlerden dağıtılsa.
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shadowtr 3 yıl
Glo HD aldım bile. Süper alet...
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ardaalisahin 3 yıl
Ebayde sadece kutusu acik kobo aura var,aylardir satiliyor.60$+17$ kargo ile en mantiklisi bence.Fiyatlarin bi 100tl daha asagi olmasi lazim ki mantikli olsun.
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2K 3 yıl
Şahsen benim gibi uzun metinleri PC ekranından okumakla güçlük çeken biri için çok iyi bir gelişme ama 300-600 TL arası fiyat vereceğime adam gibi elde okurum, yazıyı çıkartıp okurum.
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uranus666 3 yıl
Kindle paperwhite 3 satın aldım geçen sene fakat dijital içeriğin azlığından dolayı cihazı pek kullanmadım. Popüler kitap ve bazı klasikler dışında , felsefi ya da akadamik çalışma bulmak çok zor maalesef.. Bence önceliği kitapların dijitalleştirmesine vermeliler. Özellikle kütüphanelere tam erişim gelmeli. Jstor gibi içerik sağlayan sayfalar olmadan hangi cihazın geldiğinin bence pek bir önemi olmayacaktır. Fatih projesini devreye sokarken bu tür e-içeriklerin artacağını düşünmüştüm ama sonuç yine hüsran.
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le_tatative 3 yıl en beğenilen
GenkaNuank
Ebook readerlar cok pahali asiri gereksiz pahali dandik bir cihaz iste bi ekrani var o kadar niye bu kadar sacma fiyatlandirma var anlamiyorum

Cahil misin ironi mi yapıyorsun?
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