D&R e-Kitap devi Kobo’yu Türkiye’ye getirdi

190 ülkede, 68 farklı dilde, 4.7 milyon içerik sunuyor
Kobo, okuyucularına diledikleri yerde ve zamanda, daha sık kitap okumalarına destek olma misyonuyla; 190 ülkede, 68 farklı dilde, 4.7 milyon içerik sunuyor. Kullanıcılar, iOS, Android, BB10 ve Windows platformlarındaki ücretsiz e-kitap okuyucu uygulamalarını kullanarak mevcut cihazlarını bir e-kitap okuyucuya çevirebiliyorlar.
D&R ve Kobo işbirliği ile Türkçe içerikler artık tüm dünyada!
Kobo ile yapılan işbirliği çerçevesinde D&R 4.7 milyon yabancı dilde ve 15.000 Türkçe içerik ile zengin e-kitap arşivini tüm dünyada kitapseverler ile buluşturuyor.
Türkiye’de satılan kitapların yarısı D&R tarafından satılıyor. D&R ayrıca Türkiye‘nin önde gelen online satış platformu Idefix ve Prefix’i de bünyesinde bulunduruyor.
Kobo Aura H2O: Her yerde oku
Kobo Aura H2o, su ve toz geçirmeyen yapısı sayesinde kumsalda ya da banyoda kısaca her yerde endişelenmeden e-kitap okuma deneyimi sunuyor. IP67 sertifikası ile 1 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar su geçirmezlik özelliği sunyor. 6.8” genişliğindeki anti parlaklık ve Carta E Ink özelliğine sahip dokunmatik ekran, güneşli bir günde baskı kitap okuyormuş hissi yaratacak kadar konforlu bir deneyim yaşatıyor. Ayarlanabilir komfor ışığo özelliği, ışığı yatay bir şekilde sayfaya yönelttiği için okuyucunun gözleri yorulmuyor ve keyifli bir okuma platformu sağlıyor. Clarityscreen+ özelliği HD görüntü sunuyor.
Kobo Aura H2o 649 TL ile satışa sunuluyor.
Kobo Glo HD: Gece - gündüz rahat oku
Kobo Glo HD 6”HD Carta E Ink’in HD 300 ppi dokunmatik ekranı, ayarlanabilir punto, boyut ve satır aralıkları sayesinde kitaba en yakın görüntüyü sunuyor. Anti parlaklık özelliği sayesinde aydınlık, komfor ışığı özelliği sayesinde ise karanlık ortamlarda rahat kitap okumaya olanak sağlıyor.
Kobo Glo HD 429 TL ile satışa sunuluyor.
Kobo Touch 2.0: Basit, kişiselleştirilmiş ve kullanışlı okuma deneyimi
Kobo Touch 2.0, direkt gün ışığında okumayı kolaylaştıran, 6” 167 ppi yansıma engelleyici dokunmatik ekranı ile doğal okuma deneyimi sağlıyor. Cihazın 1GHz işlemcisi sayfayı kolaylıkla çevirmeyi sağlıyor.
Kobo Touch 2.0 329 TL ile satışa sunuluyor.
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Cahil misin ironi mi yapıyorsun?