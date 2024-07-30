Kitap okumak, hem boş zamanı değerlendirmek hem de kişisel eğitim için en iyi aktivitelerden biri. Günümüzde teknoloji sayesinde bu aktivitenin tadını çok daha keyifli şekilde çıkarabiliyoruz. Akıllı telefonlar, tabletler, e-kitap okuyucuları ve diğer cihazlar için geliştirilen okuma uygulamaları sayesinde binlerce kitabı cihazımızda saklayabiliyor, gittiğimiz her yerde açıp okuyabiliyoruz. Bu noktada “Ücretsiz kitap nereden okuyabilirim?” dediğinizi duyar gibiyiz. Tabletten & telefondan kitap okumayı sevenler için ücretsiz kitap okuma uygulamalarını listeledik. Ayrıca e-kitap okuyucu tavsiyesi isteyenler için de en iyi elektronik kitap okuma cihazları burada.

Ücretsiz kitap okuma uygulamaları 📕 Tam Boyutta Gör Gittiğiniz her yerde okumayı seviyorsanız, kitap okumak için ücretsiz uygulamalara sahip olmak hayatınızı çok daha basit hale getirecek. İşte iPhone ve Android telefondan ücretsiz kitap okuma uygulamaları ⬇️ ReadEra: PDF kitap okuma programı

Libby: E-kitap ve sesli kitap uygulaması

FBReader: Ücretsiz e-kitap okuyucu

Moon+ Reader: EPUB ve PDF kitap indirme & okuma uygulaması

Librera: Telefondan kitap okuma uygulaması

Aldiko Book Reader: Popüler okuma uygulaması

En iyi tablet önerileri 1 yıl önce eklendi

Teknoloji okuma alışkanlığımızı da değiştirdi. Artık, çoğumuz kitapları çantamızda taşımıyor, kütüphaneye daha az sıklıkta gidiyoruz. Çünkü e-kitaplar sayesinde kütüphanemizi gittiğimiz her yere kolayca taşıyabiliyoruz. Tabletten ve telefondan kitap okuma uygulamaları ile birlikte en iyi e-kitap okuyucuları arıyorsanız burada bulabilirsiniz.

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Kitap okuma uygulamaları & en iyi e-kitap okuyucular