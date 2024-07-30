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    Kitap okuma uygulamaları & en iyi e-kitap okuyucular

    Tabletten & telefondan ücretsiz kitap okuma uygulaması arayanlar buraya! Elektronik kitap okumayı sevenler için en iyi e-kitap okuyucular da burada.             

    Kitap okumak, hem boş zamanı değerlendirmek hem de kişisel eğitim için en iyi aktivitelerden biri. Günümüzde teknoloji sayesinde bu aktivitenin tadını çok daha keyifli şekilde çıkarabiliyoruz. Akıllı telefonlar, tabletler, e-kitap okuyucuları ve diğer cihazlar için geliştirilen okuma uygulamaları sayesinde binlerce kitabı cihazımızda saklayabiliyor, gittiğimiz her yerde açıp okuyabiliyoruz. Bu noktada “Ücretsiz kitap nereden okuyabilirim?” dediğinizi duyar gibiyiz. Tabletten & telefondan kitap okumayı sevenler için ücretsiz kitap okuma uygulamalarını listeledik. Ayrıca e-kitap okuyucu tavsiyesi isteyenler için de en iyi elektronik kitap okuma cihazları burada.

    Ücretsiz kitap okuma uygulamaları 📕

    bedava kitap okuma uygulamaları Tam Boyutta Gör
    Gittiğiniz her yerde okumayı seviyorsanız, kitap okumak için ücretsiz uygulamalara sahip olmak hayatınızı çok daha basit hale getirecek. İşte iPhone ve Android telefondan ücretsiz kitap okuma uygulamaları ⬇️
    • ReadEra: PDF kitap okuma programı
    • Libby: E-kitap ve sesli kitap uygulaması
    • FBReader: Ücretsiz e-kitap okuyucu
    • Moon+ Reader: EPUB ve PDF kitap indirme & okuma uygulaması
    • Librera: Telefondan kitap okuma uygulaması
    • Aldiko Book Reader: Popüler okuma uygulaması

    En iyi kitap okuma uygulamaları 📚

    epub & pdf e-kitap okuma uygulamaları Tam Boyutta Gör
    Elinizde fiziksel olarak kitap taşımanın, sayfaların kokusunu almanın hissi elbette başkadır ancak taşıyacağınız ekstra ağırlığın yanı sıra bunları taşımak için bir çantaya veya sırt çantasına ihtiyacınız olacak. Kitap okuma uygulamaları bu konuda harika bir çözüm; ekstra yük taşımadan istediğiniz kadar kitabı yanınızda götürebilirsiniz. Tek yapmanız gereken akıllı telefonunuzu veya tabletinizi açmak, gün içinde okuyacağınız kitabı seçmek ve keyfini çıkarmak. İster tarih meraklısı, ister bilim kurgu hayranı, isterseniz de kendinizi geliştirme arayışında olun, işte en iyi kitap okuma uygulamaları 👇🏻

    Amazon Kindle

    amazon kindle en iyi kitap okuma uygulaması Tam Boyutta Gör
    Amazon Kindle, en iyi e-kitap uygulaması denildiğinde çoğu okuyucunun akla ilk gelen platform. Kindle cihazınız olmasa bile Amazon Kindle mağazasından milyonlarca kitaba göz atıp indirebilirsiniz. Kindle, sesli kitap okuma uygulaması arayanlar için de en iyi seçeneklerden biri. Kindle, özelleştirilebilir yazı tipleri, metinden sese dönüştürme özelliği ve sözlük gibi çok çeşitli özellikler sunuyor. Farklı türde en iyi kitapları arıyorsanız Amazon Kindle uygulamasına bakmalısınız.

    Google Play Kitaplar

    google play books ücretsiz kitap okuma uygulaması Tam Boyutta Gör
    Google Play Books, çoğu Android cihaza yüklü geliyor ve devasa bir e-kitap ve sesli kitap kütüphanesine sahip. Ücretsiz okuyabileceğiniz birçok kitap var. Ayrıca EPUB ve PDF kitapları aktarıp okuyabiliyorsunuz. Gmail ve Drive gibi diğer Google hizmetleriyle de entegre çalışıyor. Google Play Kitaplar, rahat bir okuma deneyimi isteyen Android kullanıcılarına tavsiyemizdir.

    Apple Kitaplar

    apple kitap okuma uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple Books, iPhone, iPad, MacBook, tüm Apple cihazlarıyla yüklü geliyor ve özenle seçilmiş e-kitap ve sesli kitaplar sunuyor. Kendinize okuma hedefi koyabiliyor, okumaya ne kadar zaman ayırdığınızı görebiliyor, son bir yılda okuduğunuz kitap sayısı gibi başarılarınızı görebiliyorsunuz. Apple ekosistemindeyseniz, kullanıcı dostu okuma deneyimi sunan bir kitap okuma uygulaması arıyorsanız, Apple Kitaplar sizin için en iyi seçenek.

    Kobo

    telefondan kitap okuma uygulaması Tam Boyutta Gör
    Kobo, ücretsiz kitapların da bulunduğu geniş bir e-kitap koleksiyonu sunuyor. Ödüller ve e-kitaplarda indirimlerden faydalanmanızı sağlayan Rakuten puanlarıyla entegre. Kobo platformunu kullanan kütüphanelerden e-kitap ödünç alabiliyorsunuz. Sözcüğe basarak anlamını görebiliyor veya Wikipedia’dan daha detaylı ulaşabiliyorsunuz. Kitaplarınızı yazara göre, seriler halinde veya dilediğiniz gibi gruplandırabiliyorsunuz. Kobo Books uygulaması Android telefon ve iPhone’lara ücretsiz indirilebiliyor.

    Storytel

    sesli kitap okuma uygulaması Tam Boyutta Gör
    Storytel, ücretsiz deneme seçeneğiyle gelen en iyi sesli kitap uygulaması. Biyografi, çocuk, polisiye, roman, klasikler, tarih, kişisel gelişim ve daha ince kategoride binlerce e-kitap bulabileceğiniz bir uygulama ve site. Storytel’in öne çıkan özelliği; tabii ki sesli kitaplar. Kitap okuyacak zaman bulamıyorsanız, sesli kitap seçeneğiyle çalışırken bir yandan da dinleyerek kitabı bitirebilirsiniz.

    En iyi e-kitap okuyucular 📲

    e-kitap okuma cihazı tavsiye 2024 Tam Boyutta Gör
    E-kitap okuyucular, basılı kitap benzeri okuma deneyimi sunan, gittiğiniz yere kütüphanenizi taşımanıza olanak tanıyan harika cihazlar. Peki, en iyi e-kitap okuyucu hangisi? İşte Kindle, Kobo ve diğer markaların en çok tercih edilen e-kitap okuma cihazları 👇🏻
    1. Kindle Paperwhite 5 6,8" Kitap Okuyucu
    2. Kobo Clara Hd E-Kitap Okuma Cihazı
    3. Kobo Sage eReader
    4. Kindle Touch 6" 16 GB E-Kitap Okuyucu
    5. Onyx Boox Note Air 3 C E Kitap Okuyucu 10.3"
    6. 9. nesil iPad 10.2 inç
    7. Samsung Galaxy Tab A9

    Teknoloji okuma alışkanlığımızı da değiştirdi. Artık, çoğumuz kitapları çantamızda taşımıyor, kütüphaneye daha az sıklıkta gidiyoruz. Çünkü e-kitaplar sayesinde kütüphanemizi gittiğimiz her yere kolayca taşıyabiliyoruz. Tabletten ve telefondan kitap okuma uygulamaları ile birlikte en iyi e-kitap okuyucuları arıyorsanız burada bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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