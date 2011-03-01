D-Smart'ta HD PVR devri! D-Smart ile yeni HD kanalları ve gelecek planları üzerine konuştuk

D-Smart'ın yeni HD kanalı Universal HD lansmanında konuşma fırsatı yakaladığımız D-Smart İçerikten Sorumlu Grup Başkanı Başar Başarır, hem gelecek planlarını hem de Donanimhaber.com kullanıcıları hakkındaki samimi görüşlerini aktardı.
DH Misafiri D SMART HD pvr demek çiftli lnbi ve ayrıca çatıdan 2 ci bir kablo uzatılması gerekiyormuş kafadan 60-70 tl daha masraf ayrıca cihazla birlikte birde kocaman bir harddisk kutusu veriyorlar bayi montajını bilmiyor aslında diyzek denen ln bi girişlerini çogaltan ara aparat kullanılsa kablo kirliligi olmayacak ama malesef iki kablo birden çatıdan inecekmiş bende düz hd cihaz istedim eve geldim cihazı inceledim megerse sadece harddiski vermemişler ve cihazda hatırlatma seçenegi hard dik iptal edildigi içn çalışmıyor sd cihazda bile bu özellik var ama hd cihazda yok bayiyi aradım adam yapacak bir şey yok diyor müşteri hizmetlerini arayın söyleyin diyor belgesel hd kanalların bir ikisinde ise ses sorunu var hd kalitesi ise 100 üzerinden 60 puan verebilirim d smartın pvr cihazı tanıtırken bu ekipmanlarında takılması gerektigini söylemesi lazım ama nerdeee
CRaFTY_35 d-smart üyesi herkes webtv izleyebilir diyor video da. ama üye olurken maxi yada dvd pakete üye olanlar kullanabilir diyor.bu çelişki nedir? birde üyelik için mesaj atıyorsun telefonşa.hem kontorum gıttı hemde uyelık alamadım
2008 omur boyu acık olan abonelıgıme sadece 3 sınema kanalını alayım dedım 300tl oduyecekmısım
Hocam geçmiş olsun, bir önceki yorumuma dikkat lütfen... Bunlardan uzak durmaya bak...
DSmart & Smile adsl kampanyasına girmiştim. Kampanya bitince DSmart aile paketini kapatmadılar. Ben telefon açıp sözleşmeyi uzatmayacağımı bildirdim ve yayını kesmelerini istedim. Ama buna rağmen yayını kesmediler. Sonra baktım bana fatura kesmişler ve kredi kartımdan parayıda çekmişler. Bankayı arayıp kime sordunuzda bu parayı çektiniz gösterin anlaşmamı deyince biz size döneceğiz dediler. Ertesi gün banka aradı ve özür dileriz DSmart yanlışlık yaparak kartınızdan para çekmiş ama paranızı iade ediyoruz dediler.
Bu Doğan grubu tam bir sahtekar, sözleşmesi bitenlerin yayınını kesmiyorlarmış sonra fatura yayını fatura ediyorlar. Sen uyanırsan itiraz ediyorsun ama ses çıkartmayınca ilk ayı ödüyorsun. Bu sahtekarlık yada dolandırıcılık değilde nedir?
2 kablo mecburen alınacak. diseqle o iş olmaz. ben ilk aldığımda hep sinyal sorunu yaşıyordum. uyducu çağırdım. iki çanağıda güzelce ayarlattım. recivera şu an 2 kablo geliyor. sinyal sorunu kayboldu. bir kanalı izlerken diğer kanalda istediğin kanalı kaydedebiliyorsun. ayrıca dvd club üyeliği var. uydudan bir sürü film inmiş. bence sinema tvlerden iyi. hep aynı filmi izlemektense dvd club daha iyi
harddisk vememeleeri çok kötü ve bence büyük bir gaf.
sd yayınların bazıları çok kötü. özellikle sd belgesel kanallar. hd olarak trt hd, Dshowcase, atvhd, animal planethd diğerhd dedikleri kanallar hikaye. bide full hd yazıyor ama alakası yok.
yazılımları hala sorunlu. mesela Dshowcase kanalı ingilizce olara yayın yapıyor her seferinde Türkçeyi seçmek zorunda kalıyorum. kayıtlarda ileri geri almalarda bazen birden başa atlamalar oluyor...vs
Teknosadan Dsmart hd+ cihaz aldım. 1 yıllık peşin ödedim. 1 yıllık HD eğlence paketi ve DVD club üyeliği verdiler.
Kanallar çok hoşuma gitmedi. Maxi pakete geceyim dedim aylık 39,99 dediler. Ağzımı bozacaktım zor tuttum kendimi.
Paket yükselmek için sadece aradaki farkı ödememiz gerekmiyormu. Beni ilk defa yeni üye olacak biri gibi düşünüp beni soymaya çalışıyorlar.
nerden bulaştım şu iğrenç platforma. MHizmetlerine ulaşmak bi sorun. Mail attım alakasız cevap gönderdiler. Kısaca Bayi dışında biyerde aldıysanız mesela teknosada felan aldığınız paket tamamen hikaye. verdikleri eğlence paketi. full veya maxi pakete geçmek isteyin size verecekleri fiyat belli. yani hazır paketiniz gale almıyorlar. o hediyeymiş
kısaca sistemi tam oturtmamışlar. digitürkü çok arıyorum ama 1 yıl buna katlanacağım.....
birde üyelik için mesaj atıyorsun telefonşa.hem kontorum gıttı hemde uyelık alamadım
Hocam, mümkün mertebe bunlara pek bulaşmamaya gayret et... Dogan grubu denilince 2 dakika acaba bana hangi kazığı atabilirler diye düşüneceksin. Ona göre karar vereceksin.
Doğan grubu yöneticileri bu sayfaları okusa keşke...
birde üyelik için mesaj atıyorsun telefonşa.hem kontorum gıttı hemde uyelık alamadım
Kanallar arka arkaya olduğu için ( KanalD HD >> Star Tv HD >> Animal Planet HD >> Discovery ShowCase HD ) sırayla yayın kalitelerini görebiliyorsunuz.
KanalD HD ve Star Tv HD SD yayından biraz hallice olmasına rağmen birinde Full HD diğerinde Gerçek HD yazıyor ekranda yani yersen... Asıl diğer iki kanal ( animal planet ve discovery ) gerçek HD.
Doğan grubu yine bildiğimiz Doğan grubu değişen bir şey yok. Sürekli yalan, dolan. Zamanında UEFA kupasını parasız deyip sonradan senelik 200.-TL istediklerini unutmadım hiç.
Ülkemizde ticari kural; yatırım maliyetini 2 yıl içinde çıkarıp kara geçmektir. Bu nedenle fiyatlar tüketicinin sırtına dağ gibi binmektedir. Yurt dışında bu 10 yıla yayılır ve daha çok tüketiciye daha uygun fiyatlarla ürün sunulur...
Her iki yerli platforma (full paket+hd paket) abone olduğunuzda ödeyeceğiniz aylık tutara sanırım yurt dışında C segmenti bir araba taksitine girebilirsiniz...
Nedir bu? Sanki dünyayı bahşediyorlar!!!
Kendi adıma konuşayım; her iki yerli platformun full hd paket aboneliği ( Lig Tv + Euro Futbol dahil ) edeceği toplam 35/40.-TL'dir... Daha fazla soygunculuğa girer.
zaten bu yüzden bir çok insan illegal yollarla yayın izlemek durumunda kalıyor.
D-Smart modülü beraberinde hd paketle birlikte mantıklı bir fiyat olduğu toplam 170.-TL (12 taksitle) ödeyerek aldım...
DT böyle bir oluşuma girmemiş halbuki böyle bir modül çıkarsa 300.-TL. dese ( Lig Tv ve HD paket dahil ) onuda alırım hatta her ikisi için 24 yada 36 ay sözleşme bile yaparım ama istedikleri fiyatlar çok abartılı ve bu yüzden illegal yollara sapıyoruz maalesef. Bundan biz ne kadar suçluysakta onlarında böyle abartılı fiyat çekmelerininde payı vardır...
Devlet tekel maddelerinin fiyatını abartınca nasıl kaçakçılık hortluyorsa burada da yerli platformlar fiyatını abarttıkça kaçakçılık (kart paylaşımı) hortlar.
Bunu onlarda biliyordur muhakkak, bizden daha çok kafaları çalışıyordur eminim. Bununda hesabınıda yapmışlardır...