Deadpool 2'nin yeni fragmanı yayınlandı

X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Deadpool, beyaz perdeye geri dönüyor. 2016 yılında vizyona giren bireysel filmi ile sinemaseverlerden büyük ilgi gören Deadpool'un yeni filmi önümüzdeki ay vizyona girecek. Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Deadpool 2'nin tanıtım çalışmalarını sürdüren 20th Century Fox, film için son fragmanı yayınladı.



Devam filminde Deadpool'a X-Men ve X-Force çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Cable eşlik edecek. Sibernetik olarak geliştirilmiş bir asker olan ve gelecekten gelen Cable'ı Josh Brolin canlandıracak. Filmde Cable'ın yanı sıra Domino (Zazie Beetz) ve diğer X-Force üyeleri de boy gösterecek.

Yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Atomic Blonde)'in üstlendiği filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Josh Brolin'e Zazie Beetz, Morena Baccarin, T.J. Miller, Jack Kesy, Julian Dennison ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor. Deadpool 2, 18 Mayıs'ta vizyona girecek.