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Deadpool 2'nin yeni fragmanı yayınlandı

Önümüzdeki ay vizyona girecek Deadpool 2 için tanıtım çalışmalarına hız veren 20th Century Fox, filmden yeni bir fragman yayınlandı. Yeni filmde Deadpool'a Cable ve Domino eşlik edecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,5b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Deadpool, beyaz perdeye geri dönüyor. 2016 yılında vizyona giren bireysel filmi ile sinemaseverlerden büyük ilgi gören Deadpool'un yeni filmi önümüzdeki ay vizyona girecek. Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Deadpool 2'nin tanıtım çalışmalarını sürdüren 20th Century Fox, film için son fragmanı yayınladı.

Devam filminde Deadpool'a X-Men ve X-Force çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Cable eşlik edecek. Sibernetik olarak geliştirilmiş bir asker olan ve gelecekten gelen Cable'ı Josh Brolin canlandıracak. Filmde Cable'ın yanı sıra Domino (Zazie Beetz) ve diğer X-Force üyeleri de boy gösterecek.
Yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Atomic Blonde)'in üstlendiği filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Josh Brolin'e Zazie Beetz, Morena Baccarin, T.J. Miller, Jack Kesy, Julian Dennison ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor. Deadpool 2, 18 Mayıs'ta vizyona girecek.

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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
- No super powers, I just saw the ad.
- You're in. :D
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Black Panther' den daha fazla tutar umarım.
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Batman 1 yıl
Ulan yine kahkaha attırdı. Izlemeyeyim diyorum, dayanamıyorum. Umarım daha fazlası vardır filmde. Yoksa fragmana güldüğümle kalırsam söverim
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Bualix 1 yıl
Efsane olmuş.


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JessieJ 1 yıl



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franky88 1 yıl
Fragman müthiş görünüyor . Bir yenilmezler bir de bu gelse izlesek artık da ortalık biraz şenlense .
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CaptainJack 1 yıl
-You sure you're not from the DC Universe?



1 Yanıt Yanıtla +2
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alpalp84 1 yıl CaptainJack
Adamın çatmadığı yer kalmamış. Dava açmasın birileri.
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Jersey Devil 1 yıl
super duper fucking group


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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
- No super powers, I just saw the ad.
- You're in. :D
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SigSauer6 1 yıl
Efsane! Son kısım bitirdi beni.
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EyeCoral 1 yıl
offf süper, ama fragmanda espirileri fazla vermişler, inşallah çok daha fazlası vardır
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0quz28 1 yıl
çok güzel devam filmi geliyor infinity war kadar heyecanlandırıyor bu film beni
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