Yeni üçlemede Terminator'ü canlandıracak isim belli oldu

Sinema tarihinin unutulmaz bilim-kurgu serilerinden Terminator, beyaz perdeye geri dönüyor. Yıllar sonra serinin haklarını geri alan usta yönetmen James Cameron öncülüğünde yeni bir Terminator filmi çekiliyor. Bir süredir yapım aşamasında olan film için hazırlıklar sürerken, filmin oyuncu kadrosu da şekilleniyor.

Terminator serisi ile özdeşleşen Arnold Schwarzanegger ve Sarah Connor'ı canlandıran Linda Hamilton'ın sevilen rolleri ile geri döneceği filmin yeni başrolleri de belli oldu. Geçtiğimiz ay, genç oyuncu Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire)'in serinin iki ana karakterinden birini canlandıracağı açıklanmıştı. Yeni üçlemenin yüzü olacak diğer karakter için ise oyuncu arayışı sürüyordu.

Deadline'ın haberine göre yeni Terminator filminin başrolü için arayış sona erdi ve filmde yeni Terminator'ü canlandırması için Gabriel Luna ile anlaşıldı. Matador dizisi ile adını duyuran Gabriel Luna, son olarak Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinde Ghost Rider'ı canlandırmıştı. Öte yandan Gabriel Luna'nın yanı sıra Natalia Reyes ve Diego Boneta da filmin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Şu sıralar yeni Avatar filmlerinin çekimleri ile meşgul olan Cameron'ın öncülüğünde hazırlanan yeni Termanitor filmini, Deadpool'un yönetmeni olan Tim Miller yönetecek. Terminator 2'den sonra çıkan tüm filmleri yok sayarak seriyi yeniden canlandırması beklenen yeni Terminator filmi, 22 Kasım 2019'da vizyona girecek.

http://deadline.com/2018/04/the-terminator-gabriel-luna-tim-miller-james-cameron-skydance-paramount-1202364049/