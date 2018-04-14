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Yeni üçlemede Terminator'ü canlandıracak isim belli oldu

James Cameron öncülüğünde hazırlanan yeni Terminator filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Yeni üçlemenin ana karakteri olan yeni Terminator'u canlandıracak isim belli oldu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,2b
1
33
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema tarihinin unutulmaz bilim-kurgu serilerinden Terminator, beyaz perdeye geri dönüyor. Yıllar sonra serinin haklarını geri alan usta yönetmen James Cameron öncülüğünde yeni bir Terminator filmi çekiliyor. Bir süredir yapım aşamasında olan film için hazırlıklar sürerken, filmin oyuncu kadrosu da şekilleniyor.
Terminator serisi ile özdeşleşen Arnold Schwarzanegger ve Sarah Connor'ı canlandıran Linda Hamilton'ın sevilen rolleri ile geri döneceği filmin yeni başrolleri de belli oldu. Geçtiğimiz ay, genç oyuncu Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire)'in serinin iki ana karakterinden birini canlandıracağı açıklanmıştı. Yeni üçlemenin yüzü olacak diğer karakter için ise oyuncu arayışı sürüyordu.
Deadline'ın haberine göre yeni Terminator filminin başrolü için arayış sona erdi ve filmde yeni Terminator'ü canlandırması için Gabriel Luna ile anlaşıldı. Matador dizisi ile adını duyuran Gabriel Luna, son olarak Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinde Ghost Rider'ı canlandırmıştı. Öte yandan Gabriel Luna'nın yanı sıra Natalia Reyes ve Diego Boneta da filmin oyuncu kadrosuna dahil oldu. 
Şu sıralar yeni Avatar filmlerinin çekimleri ile meşgul olan Cameron'ın öncülüğünde hazırlanan yeni Termanitor filmini, Deadpool'un yönetmeni olan Tim Miller yönetecek. Terminator 2'den sonra çıkan tüm filmleri yok sayarak seriyi yeniden canlandırması beklenen yeni Terminator filmi, 22 Kasım 2019'da vizyona girecek.

http://deadline.com/2018/04/the-terminator-gabriel-luna-tim-miller-james-cameron-skydance-paramount-1202364049/ Yorum Yaz
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the_hornet 1 yıl en beğenilen
Arnold olmazlar...
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Maxwell1 1 yıl
Arnold buna güldü , bu karakterden belki "Tipminator" olur.

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Batman 1 yıl
Bu tipten olsa olsa Fast & Furious serisinde eroin kaçakcısının ölecek adamı olur.
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_conscript_ 1 yıl
Terminator 2 deki cıva robot gibi tipi var, illa kaslı olmasına gerek yok bence
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ONIONBUD 1 yıl
Gabriel Luna ,Matador daki Tony Bravo rolünde şaşılacak kadar doğal oyunculuk sergilemişti.Bulup izleyin.
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DnzIrmk 1 yıl
Biride çıkıp demiyorki aga neden hala Terminatör? gerçi James Cameron olması ilgimi çekiyor...
Bu arada şaka maka Terminatör 2 yi sinemada izlemiştim ben lan, yaşlandık :)
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iquique 1 yıl DnzIrmk
aynen ben de sinemada izlemiştim. sonu çok etkileyiciydi.

yaş 45
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Batman 1 yıl
Bu tipten olsa olsa Fast & Furious serisinde eroin kaçakcısının ölecek adamı olur.
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agent1453 1 yıl
Robocop 2014 ile içine ettiler,buna da aynını yapacaklar.
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Erwin 1 yıl
Hala film çıkmadan oyuncu eleştirmemeyi öğrenemediniz değil mi?

Mesela Robert Patrick'i T2'den önce kim tanıyordu?

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Nightwing 1 yıl Erwin
Aranızda kalsın en iyi terminatördür şahsımca
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Artunç 1 yıl Erwin
Aynen katılıyorum. Belki de serideki en unutulmaz terminatör olabilir Patrick.
Arnold abimizi hariç tutuyorum tabii.

Peşin hükümlü olmayalım hele bir film gelsin izleyelim. Beğenmezsek ona göre yorumlarımızı da yapariz elbet.
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Redunay 1 yıl
Bir beklentim yok.
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Dodge 1 yıl
Gabriel Luna kim abi ya?Bu tarz oyuncularla bu filmden bir cacık olmaz.
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Tensi 1 yıl Dodge
Bundan degil Terminator ancak Terminator'un kapicisi olur. :D
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obili 1 yıl
Terminator , transformers gibi dizayn edilecek sanırım. Zira bunun terminator olması için kendi gibi biriyle daha birleşmesi lazım. Cücük gibi terminator mu olur len
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LeSRiSeL 1 yıl
yaw şaka gibi o adamın bedeni terminatör olmaya müsait değilki terminatör gelince akla hayvan gibi adamlar (arnorld baba sağolsun) geliyor.bu film serisi patlar..
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