Ryan Reynolds, Deapool ile X-Men'i buluşturacak yeni bir film üzerinde çalışıyor

Deadpool & Wolverine'de Hugh Jackman'ın hayat verdiği Wolverine ile birlikte eğlenceli bir maceraya atılan Deadpool, bu kez X-Men'in geri kalanını da yanına alacak gibi görünüyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Ryan Reynolds, X-Men ekibini de barındıran yeni bir Deadpool hikâyesi üzerinde çalışmaya başladı.
X-Men Karakterleri Yakında MCU'ya Dâhil Olacak
Proje henüz yolun başında olduğu için Marvel'ın bu filme yeşil ışık yakıp yakmayacağı bilinmiyor. Ancak Deadpool & Wolverine'in yakaladığı başarının Marvel'ı ikna etmeye yardımcı olacağına şüphe yok.
Öte yandan Marvel da X-Men'i Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil etmeye hazırlanıyor. Avengers: Doomsday için geçtiğimiz günlerde açıklanan oyuncu kadrosunda Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden gibi X-Men filmlerinden tanıdığımız oyuncular da vardı. Üstelik bu oyuncuların X-Men serisindeki rollerini yineleyecekleri de resmi olarak duyuruldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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