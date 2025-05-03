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    Ryan Reynolds, Deapool ile X-Men'i buluşturacak yeni bir film üzerinde çalışıyor

    Deadpool'un Marvel Sinematik Evreni'nde maceraları devam edecek gibi görünüyor. Gelen son haberlere göre Ryan Reynolds, X-Men ekibini de içeren yeni bir film üzerinde çalışıyor.

    Deadpool Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl çıkan Deadpool & Wolverine'in gişede etkileyici bir performans sergilemesi, Deadpool'un Marvel çatısı altında yoluna devam etmesinin önünü açtı. Marvel Studios, henüz yeni bir Deadpool projesi duyurmamış olsa da gelen son haberler Ryan Reynolds'ın şimdiden yeni bir Deadpool filmi üzerinde çalışmayı başladığını gösteriyor.

    Deadpool & Wolverine'de Hugh Jackman'ın hayat verdiği Wolverine ile birlikte eğlenceli bir maceraya atılan Deadpool, bu kez X-Men'in geri kalanını da yanına alacak gibi görünüyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Ryan Reynolds, X-Men ekibini de barındıran yeni bir Deadpool hikâyesi üzerinde çalışmaya başladı.

    X-Men Karakterleri Yakında MCU'ya Dâhil Olacak

    Proje henüz yolun başında olduğu için Marvel'ın bu filme yeşil ışık yakıp yakmayacağı bilinmiyor. Ancak Deadpool & Wolverine'in yakaladığı başarının Marvel'ı ikna etmeye yardımcı olacağına şüphe yok.

    Öte yandan Marvel da X-Men'i Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil etmeye hazırlanıyor. Avengers: Doomsday için geçtiğimiz günlerde açıklanan oyuncu kadrosunda Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden gibi X-Men filmlerinden tanıdığımız oyuncular da vardı. Üstelik bu oyuncuların X-Men serisindeki rollerini yineleyecekleri de resmi olarak duyuruldu.

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