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Deep Cool'dan yeni işlemci soğutucusu: Lucifer

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Deep Cool'dan yeni işlemci soğutucusu: Lucifer
İşlemci soğutucuları üzerine uzmanlaşan komponent üreticisi Deep Cool, Lucifer adını verdği yeni modelini duurdu. Günümüzün yüksek performanslı işlemcilerini soğutmak için geliştirilen soğutucu, Deep Cool tarafından Gamer Storm serisi altında sunuluyor.
Asimetrik tasarıma sahip 6 adet bakır ısı borusundan ve bakır tabandan oluşan soğutucuya, 140mm çapında fan eşlik ediyor. 300 Watt'a kadar termal destek sunan soğutucu, AMD'nin 5GHz hızındaki FX-9000 serisi işlemciler de dahil olmak üzere en yüksek performanslı Intel ve AMD işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Çok sayıda alüminyum yapraktan oluşan ısı dağıtıcı bloklar ile iri bir yapı ortaya koyan soğutucu, Intel'in LGA2011/1366/1155/1156/775, AMD'nin ise FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 soket formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor. 
Sıcak yaz günlerinde işlemcisini serin çalıştırmak isteyen ya da hız aşırtma ile daha yüksek frekanslara çıkmak isteyen donanım tutkunları ve oyuncuların hedeflendiği Deep Cool Lucifer, Ağustos ayı içerisinde 60 dolar olan yurt dışı satış fiyatı ile kullanıma sunulacak.

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CVenturas 6 yıl en beğenilen
Şeytan.
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DH Misafiri 6 yıl
gürültü seviyesi nedir? onu bir öğrenseydik iyiydi
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DH Misafiri 6 yıl
neden yeni çıkan haswell işemcilerin yuvasını desteklemiyor. benim bildiğim haswell 1150 sokete sahip
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DH Misafiri 6 yıl
CVenturas
Şeytan.

sabah yıldızı yada ışık getiren anlamında olmasın buradaki Lucifer ?
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waltran 6 yıl
deep cool iyi f/p kasıyor. kasamda lucifer var demenin de ayrı bir havası olabilir
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Mehmet.Akif 6 yıl
Lan bunlar satanist. Bu ismi ancak masonlar kullanır ve has satanistler. Bunların ürününü alanlar kafayı yemiş.
Adamlar bağıra bağıra biz satanistiz diyorlar.
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makaramasuko 6 yıl
İsmi güzelmiş :)
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V4LKyR 6 yıl
Mr.Legend
2 senedir bir gram gelişmedi hava soğutma sistemleri

Gelişmedi derken? Ne olacaktı füzyon teknolojili soğutma sistemleri mi icad olunacaktı anlamadım ki. Fan işte, hava üfürür soğutur, olay bu.
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Mr.Legend 6 yıl
2 senedir bir gram gelişmedi hava soğutma sistemleri
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ssbrutality 6 yıl
Mübarek günde isme bak Lucifer :))
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***Respect*** 6 yıl
Satanist detected.
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