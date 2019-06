DeepMind, AlphaGo’yu farklı alanlarda kullanmaya başlayacak

DeepMind tarafından, eski bir Çin oyunu olan Go’da ustalaşması adına geliştirilen AlphaGo isimli yapay zeka, geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi Go oyuncusu kabul edilen Ke Jie’yi yenmeyi başarmıştı. Bu zaferle yapay zeka, teknolojisinin ne kadar gelişmiş olduğunu ortaya koydu ve ona verilen görevi bir anlamda tamamlamış oldu. Şimdi DeepMind, bu yapay zekayı Go oyunundan farklı alanlarda kullanmak istiyor.

DeepMind’ın kurucularından ve CEOlarından birisi olan Demis Hassabis, AlphaGo’nun geleceğiyle ve yeni kullanım alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hassabis, yapay zekanın karmaşık algoritmaların kullanımına hakim olduğunu ve bu özelliğini komplike sorunların çözümünde kullanabileceğini düşünüyor. Hastalıklar için yeni tedaviler bulmak, enerji tüketimini azaltmak ya da yeni materyaller üretmek gibi şeyler bu sorunlara örnek olarak gösteriliyor.

Go oyuncuları da düşünüldü

AlphaGo’nun dünyanın en iyi Go oyuncusunu yenmesi Go oyuncularını hayal kırıklığına uğrattı ancak DeepMind, Go oyuncularını da düşünerek AlphaGo’nun kendine karşı oynadığı 50 oyunun verilerini paylaşmaya karar verdi. Hassabis, Go oyuncularının bu oyunları inceleyerek kendilerini geliştirebileceğini ve 3000 senelik tarihi olmasına rağmen Go oyununda yeni taktikler geliştirebileceklerini düşünüyor.

DeepMind, AlphaGo’yu yakın bir tarihte geniş çaplı kullanıma sunmayı düşünmüyor ancak ilerleyen dönemlerde bunun da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

