Yapay zeka öğrencilerin dikkatini tespit edecek

Fransa, uzaktan eğitim programı kapsamında bilgisayarları başında dersleri takip eden öğrencilerin, derslere olan ilgilerini tespit etmek ve öğrencilerin dersten kopmamasını sağlamak için yeni bir yöntem deneyecek. Paris’teki ESG İş Okulu, gelecek sonbahardan itibaren uzaktan eğitim derslerinde Nestor isimli bir yapay zeka kullanarak öğrencilerin mimiklerini ve göz hareketlerini takip edecek. Bu sayede hem öğrencilerin hangi noktalarda ilgisinin kaybolduğu tespit edilecek hem de öğrencilerin dikkati dağıldığı anlarda uyarı mesajlarıyla onların tekrardan konsantre olması sağlanacak.

ESG’nin açıklamasına göre öğrencilerin bilgisayarlarındaki kamera veya okul tarafından temin edilecek olan farklı bir kamera ile bağlantılı olarak çalışacak olan Nestor, öğretmenler için de veri toplayacak. Öğrencilerin genel ilgi düzeyini saniye saniye ölçen sistem böylece hangi aralıklarda dersin sıkıcı bir hal almaya başladığını öğretmenlere bildirerek onların dersi daha canlı hale getirmesini sağlayacak.

Sınıflarda da Kullanılabilir

İlk olarak 30 dakikalık pazarlama dersinde iki sınıf için kullanılacak olan Nestor’un başarılı bulunması halinde tüm uzaktan eğitim derslerinde kullanılması ardından ise normal sınıflarda da kullanılması planlanıyor. Daha önce Madrid’deki bir okulunda da ‘’duygu tanıma sistemi’’ isimli bir yapay zeka kullanarak dikkatsiz öğrencileri tespit eden ESG, ilerleyen dönemlerde YouTube veya farklı video platformları üzerinden dersleri yayımlayarak daha geniş kapsamlı bir ölçüm yapmayı hedefliyor.

https://www.engadget.com/2017/05/26/nestor-ai-paris-inattentive-students/