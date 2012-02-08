Deepcool yeni işlemci soğutucusu Assassin'i kullanıma sunuyor

Deepcool resmi tanıtımını Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği Gamer Storm Assassin isimli yeni işlemci soğutucusunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 144mm*154mm*160mm boyutlarında ve 1378 gram ağırlığında olan soğutucu çift kule tasarımını esas alan kaslı görünümü ile performans tutkunları ve hız aşırtmacılar için hazırlandığı mesajını net bir şekilde ortaya koymakta.

6mm kalınlığında 8 adet bakır ısı borusu ve çok sayıda alüminyum yaprak ile donatılan işlemci soğutucusu 12cm ve 14cm çapında iki adet fan ile geliyor. Modern işlemcilerin tamamına destek sunan Deepcool Gamer Storm Assassin, Intel'in LGA 2011/1366/1156/1155/775, AMD'nin ise Soket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Deepcool'un yeni soğutucusu yakın zamanda 80 dolar seviyesindeki yurt dışı satış fiyatı ile raflardaki yerini almış olacak.