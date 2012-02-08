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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Deepcool yeni işlemci soğutucusu Assassin'i kullanıma sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,5b
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20
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Deepcool yeni işlemci soğutucusu Assassin'i kullanıma sunuyor
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Deepcool resmi tanıtımını Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği Gamer Storm Assassin isimli yeni işlemci soğutucusunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 144mm*154mm*160mm boyutlarında ve 1378 gram ağırlığında olan soğutucu çift kule tasarımını esas alan kaslı görünümü ile performans tutkunları ve hız aşırtmacılar için hazırlandığı mesajını net bir şekilde ortaya koymakta. 
6mm kalınlığında 8 adet bakır ısı borusu ve çok sayıda alüminyum yaprak ile donatılan işlemci soğutucusu 12cm ve 14cm çapında iki adet fan ile geliyor. Modern işlemcilerin tamamına destek sunan Deepcool Gamer Storm Assassin, Intel'in LGA 2011/1366/1156/1155/775, AMD'nin ise Soket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Deepcool'un yeni soğutucusu yakın zamanda 80 dolar seviyesindeki yurt dışı satış fiyatı ile raflardaki yerini almış olacak. 
Deepcool yeni işlemci soğutucusu Assassin'i kullanıma sunuyor
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Deepcool yeni işlemci soğutucusu Assassin'i kullanıma sunuyor
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artenis 7 yıl en beğenilen Oceanco
Oceanco

donanım haberden daha fazla soğutucu inceleme videosu bekliyorum.

+1

en son işlemci soğutucu incelemesi tarihi 26 Aralık 2009 olarak görünüyor

Bkz:
donanimhaber.com/...
Oceancodonanım haberden daha fazla soğutucu inceleme videosu bekliyorum.+1en son işlemci soğutu...
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Yanıtla +4
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milyondabir 7 yıl
evet arkadasın dedigi gibi sogutucu olayına biraz agırlık versek.
belki tr daha farklı sogutucular gelmesine vesile oluruz.
1 Yanıt Yanıtla
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arycanda66 6 yıl milyondabir
milyondabir

evet arkadasın dedigi gibi sogutucu olayına biraz agırlık versek.

belki tr daha farklı sogutucular gelmesine vesile oluruz.

Kardeş Allah izin verirse bu işlemci soğutuculardan Türkiye'ye getirmek, ithal edip satmak istiyorum.
Ne zaman olur bilmiyorum ama Çin'den DeepCool marka CPU Soğutucu getirip satışını yapasım var.
Acaba bu marka Tr de tutulur mu? Vatanbilgisayarın %25 indirimleri ile baş edilemese de düşük kar marjı ile ek gelir olarak satmak gibi bir amacım var.

Siz ne düşünüyorsunuz.
Şu anda Çin'de deepcool ürünlerinin imalatını yapan bir firma var. Fiyat almasına alıyorum ama gerçekten de ürünler kaliteli mi değil mi bilmiyorum. Hong Kong da elektronik fuar oluyor 1-2 sene sonra inş. gitmeyi düşünüyorum.
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nysarac 7 yıl
en sondaki 2 boru sışarıda kalır bunun yerine corsair h100 daha iyidir yada custom water cooled sistemler :D
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alpa07 7 yıl
Bu lga2011 için üretilmiş.775 taksak 4 tane borusu dışarda kalır
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Iron Mask 7 yıl
H. D. T. değil ki
Hangi borular dışarıda kalıyo ?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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xLmNt13 7 yıl
Biraz ağır olmuş gibi :P
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dere.beyi 7 yıl
çok ağır be arkadaşş one öle yaa
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dreamblue35 7 yıl
son zamanlarda moda oldu 1 kg üzerinde soğutucu üretmek önemli olan az materyal çok iş
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deneme123deneme 7 yıl
tasarımı güzel
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E_Aydin35 7 yıl
İsim özellikle,tasarım,performasn etkiletyici.:)
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1ses1 7 yıl
Birde orta sıradaki ısı boruları alt tabakaya tam temas etmiyormuş gibi gözüküyor ,görünüşte boşluk var. İlk etapda gözüme çarpan bu.
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aykutx 7 yıl
Her anakarta da olmaz gibi duruyor. Ram slotlarını kapatır bu.
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Charue2 7 yıl
oyuncular için gereksiz ...
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Chris Brown 7 yıl
Kasayı yan yatırmak gerekmesede soğutucuyu kasaya sabitlemeyi mantıklı görüyorum ağır olanlar için. Bendeki 800gr olmaısna ve tek fan olmasına rağmen oldukça fazlaşım titreşim yaptığı için kasanın üst bölümündeki ısgaralara plastik cırt ile tutturdum.

Bu soğutucu dh14 ile neredeyse aynı, benzer soğutuculardan ziyada etkili hava soğutma çözümleri bulmaları gerek.
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