Deepcool'dan çift kule tasarımlı yeni işlemci soğutucusu

Yüksek performanslı soğutucular üzerinde çalışan Deepcool, Assassin adını verdiği çift kule formundaki yeni soğutucusuna ait bazı detayları açıkladı. Intel ve AMD'nin güncel işlemcileriyle kullanılmak üzere tasarlanan soğutucu, kaslı görünümüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Assassin ile beraber gelen ve dış kısma yerleştirilen 120mm çapındaki fan soğutucunun içerisine taze hava üfleme sorumluluğunu üstlenirken, kulelerin arasına yerleştirilen 140mm çapındaki büyük fan ise soğutucu içerisindeki sıcak havayı dışarı atmak için kullanılıyor. Bu iki fana ek olarak dileyen kullanıcılar, soğutucuya üçüncü bir fan daha takabiliyorlar.

Çok sayıda Alüminyum yaprağa ve 6mm kalınlığında 8 adet Bakır ısı borusuna sahip olan soğutucuda titreşimi en aza indirebilmek için fanların lastik çerçeve ile kaplandığı belirtiliyor. Detaylı teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan Deepcool Assassin'in evrensel motaj kiti ile sunulacağı ve Intel'in LGA1155/1366, AMD'nin ise Soket AM3+ işlemcileriyle kullanılabileceği belirtiliyor.