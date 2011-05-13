Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Deepcool'dan çift kule tasarımlı yeni işlemci soğutucusu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,1b
1
14
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Deepcool'dan çift kule tasarımlı yeni işlemci soğutucusu
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı soğutucular üzerinde çalışan Deepcool, Assassin adını verdiği çift kule formundaki yeni soğutucusuna ait bazı detayları açıkladı. Intel ve AMD'nin güncel işlemcileriyle kullanılmak üzere tasarlanan soğutucu, kaslı görünümüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Assassin ile beraber gelen ve dış kısma yerleştirilen 120mm çapındaki fan soğutucunun içerisine taze hava üfleme sorumluluğunu üstlenirken, kulelerin arasına yerleştirilen 140mm çapındaki büyük fan ise soğutucu içerisindeki sıcak havayı dışarı atmak için kullanılıyor. Bu iki fana ek olarak dileyen kullanıcılar, soğutucuya üçüncü bir fan daha takabiliyorlar.

Çok sayıda Alüminyum yaprağa ve 6mm kalınlığında 8 adet Bakır ısı borusuna sahip olan soğutucuda titreşimi en aza indirebilmek için fanların lastik çerçeve ile kaplandığı belirtiliyor. Detaylı teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan Deepcool Assassin'in evrensel motaj kiti ile sunulacağı ve Intel'in LGA1155/1366, AMD'nin ise Soket AM3+ işlemcileriyle kullanılabileceği belirtiliyor.

Deepcool'dan çift kule tasarımlı yeni işlemci soğutucusu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akifwaleron 8 yıl
Ben de hayatımda daha hiç bir soğutma sistemi almadım.
Noctua d14'den daha iyi bu soğutucu. Ancak, fiyatı ne bilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackBeasT 8 yıl
Fanlar içinde kaç kilo çekiyor bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 8 yıl
Resimler gözükmüyor!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 8 yıl
2009 da bu sekılde yaprakların ve/veya açılı yaprakların perf. artısı olacagı konusunda bir sema yayınlamıstım... bulursam koyucam buraya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 8 yıl
Noctua'nın D14 modeline rakip olacak gibi görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ercangvn 8 yıl
Siyah fanlı yapan markada var :P
alpenfoehn.de/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skörtıl_Nimo 8 yıl
hayatımda daha hic stok sogutucu dışında bi sogutucu kullanmadım :D anca bakıyorum canım çekıyor :D :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klasör.:X:. 8 yıl

MEMO1

hayatımda daha hic stok sogutucu dışında bi sogutucu kullanmadım :D anca bakıyorum canım çekıyor :D :D





Stok soğutucuyuda bulamayanlar var xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
Fiyatı da uygun olursa süper olur :))
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrebo 8 yıl
Yeni nesil 1155 ve am3+ soket kullanımı + 8 adet ısı borusu ve 2 adet fan ile iyi iş çıkartıcak gibi görünüyor.Gerçekten muazzam görünüyor umarım iyi bir soğutucu olur
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11062 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Acer Liquid E Ferrari video inceleme 8 yıl Samsung Corby 2 video inceleme 8 yıl Röportaj: Toshiba'nın gözlük gerektirmeyen 3D TV'leri ve Tegra 2'li Tablet bilgisayarını konuştuk 8 yıl Güncel: PowerColor HD 6950 Vortex II "Ekstra Soğuk" video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -17- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim