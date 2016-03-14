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Dell kurumsal ürün ve çözümlerdeki iddiasını anlattı

3 yıl
26,6b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in Dell Türkiye'nin Kurumsal Ürünler Direktörü Nevcihan Matur, şirketin yeni nesil ürün ve teknolojilerini anlattı. Sunucu sistemlerinden yazılım ve IoT'ye kadar merak edilenleri konuştuk.
Yüksek performanslı ve kalite çıtası yüksek dizüstü bilgisayarlarıyla  son kullanıcı tarafındaki iddialı üreticilerden olan Dell, kurumsal dünyada ise çok daha güçlü. Şirketin sunucular, depolama teknolojileri ve yazılım dünyasındaki çalışmalarını Dell Türkiye'nin Kurumsal Ürünler Direktörü Nevcihan Matur ile konuştuk.
 

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bilemezsinki 3 yıl
mahmut tuncer gibi röportaj yapmasanız artık. Kişi size doğru bakarak konuşurken, siz kameraya bakıyosunuz.
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altanbilisim 3 yıl
Kurumsal alanda Dell Server, Storage ve Firewall ürünlerini kullanmaktayız, ürünleri gerçekten performanslı ve çok kaliteliler, EMC yi satın alarak en yakın rakibi HP yi geride bırakmaya hızla devam etmekte
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KillForYou! 3 yıl altanbilisim
altanbilisim
Kurumsal alanda Dell Server, Storage ve Firewall ürünlerini kullanmaktayız, ürünleri gerçekten performanslı ve çok kaliteliler, EMC yi satın alarak en yakın rakibi HP yi geride bırakmaya hızla devam etmekte

Slim sunucu yapıp 3 kat fiyat çekerek HP yi geride bırakamaz. HP yi geride bırakmak istiyorsa ya çok ucuz ürün satacak (Huawei) ya f/p oranı başarılı ürünler satacak (HP), ya da üst düzey, sorunsuz ürünler satacak (IBM, Oracle). Ben bu 3 gruba da koyamıyorum Dell markasını.
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DH Misafiri 3 yıl
Sunucu tarafında Türkiye pazarında iyi yerlerde olmak istiyorlarsa "YÜKSEK FİYAT" vermekten vazgeçmeleri gerekmekte.Hali hazırda piyasada bir sallantıya sebep olacak Huawei var bunu biliyorlar.DELL'in bir ismi olabilir fakat buda tekel değiller,ama sadece biz varız edasında çalışıyorlar.
İyi çalışmalar.
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KillForYou! 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sunucu tarafında Türkiye pazarında iyi yerlerde olmak istiyorlarsa "YÜKSEK FİYAT" vermekten vazgeçmeleri gerekmekte.Hali hazırda piyasada bir sallantıya sebep olacak Huawei var bunu biliyorlar.DELL'in bir ismi olabilir fakat buda tekel değiller,ama sadece biz varız edasında çalışıyorlar.
İyi çalışmalar.

Çoğu zaman Çinli rakibinden önce f/p oranı çok daha başarılı olan HP ürünleri var. Bir tık üste çıkılırsa da IBM önde. Dell, f/p markası değil. En üst sınıf da değil. Bi değişik, bi sınıfsız sanki
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Cossie 3 yıl
İnternet kullanıcısı artıyor, veri büyüyor, internet hızları artıyor, ekran çözünürlükleri artıyor, kameralar gelişiyor, her geçen gün daha yüksek bitrate değerine sahip videolar izliyoruz, eskiden bir kez indirip depolamada sakladığımızı artık defalarca stream ediyoruz, istemcide de sunucuda da daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyuluyor, peki bütün bunları ne zaman tamamen yenilenebilir enerji ile yapacağız?
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extrabold 3 yıl
Fiyatlar dusmeli
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Nf 3 yıl
geek'siniz diye saç sakal dağınık paçoz vaziyette kurumsal firma haberi yapmanız komik olmuş.
donanımhaber'i şu videodan ibaretmiş gibi özetlemeye kalksa biri; yeni yetmeler site açmış, mikrofon tutuyor zanneder. /*alınma yok*/
bence sitenin resmi logolu elbiseleri olmalı, mikrofonu tutan kişi de o resmiyeti bizlere de hissettirmeli.
yoksa erdi özüağ ve mesut çevik gibi kimselerin mesleklerindeki ince profesyonelliklerine sözümüz yok.
saygılar.
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fx57 3 yıl Nf
Nf

geek'siniz diye saç sakal dağınık paçoz vaziyette kurumsal firma haberi yapmanız komik olmuş.

donanımhaber'i şu videodan ibaretmiş gibi özetlemeye kalksa biri; yeni yetmeler site açmış, mikrofon tutuyor zanneder. /*alınma yok*/

bence sitenin resmi logolu elbiseleri olmalı, mikrofonu tutan kişi de o resmiyeti bizlere de hissettirmeli.

yoksa erdi özüağ ve mesut çevik gibi kimselerin mesleklerindeki ince profesyonelliklerine sözümüz yok.

saygılar.

Merhaba,

İfadelerinizi sert bulmakla birlikte, saç-sakal konusundaki eleştrinize katılıyorum, özellikle kurumsal içerikler söz konusu olduğunda.

Ancak bu röportajı yaptığımız etkinlik bir kurumsal etkinlik değildi, bir araya gelme ve dostane bir ortamda gazetecilerle sohbet etkiniği idi.

İçerik üretimindeki sevdam ve girişimlerim sonucunda, hazır gelmişken sürekli yanımda taşıdığım mikrofonu yetkililere uzatmak ve görüş almak istedim.


Teşekkürler.
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KillForYou! 3 yıl
Son kullanıcıya daha sağlıklı kanallardan, mesela kendi web siteleri üzerinden satış ile ulaşabilmeliler. Türkiye'de bilişim sektörü pazarındaki en büyüj boşluklardan biri, kurumsal ürünlerin perakende kanallarının zayıflığı.
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