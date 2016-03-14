Dell kurumsal ürün ve çözümlerdeki iddiasını anlattı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dell'in Dell Türkiye'nin Kurumsal Ürünler Direktörü Nevcihan Matur, şirketin yeni nesil ürün ve teknolojilerini anlattı. Sunucu sistemlerinden yazılım ve IoT'ye kadar merak edilenleri konuştuk.
Yüksek performanslı ve kalite çıtası yüksek dizüstü bilgisayarlarıyla son kullanıcı tarafındaki iddialı üreticilerden olan Dell, kurumsal dünyada ise çok daha güçlü. Şirketin sunucular, depolama teknolojileri ve yazılım dünyasındaki çalışmalarını Dell Türkiye'nin Kurumsal Ürünler Direktörü Nevcihan Matur ile konuştuk.
Paylaş Tweetle
Slim sunucu yapıp 3 kat fiyat çekerek HP yi geride bırakamaz. HP yi geride bırakmak istiyorsa ya çok ucuz ürün satacak (Huawei) ya f/p oranı başarılı ürünler satacak (HP), ya da üst düzey, sorunsuz ürünler satacak (IBM, Oracle). Ben bu 3 gruba da koyamıyorum Dell markasını.
İyi çalışmalar.
Çoğu zaman Çinli rakibinden önce f/p oranı çok daha başarılı olan HP ürünleri var. Bir tık üste çıkılırsa da IBM önde. Dell, f/p markası değil. En üst sınıf da değil. Bi değişik, bi sınıfsız sanki
donanımhaber'i şu videodan ibaretmiş gibi özetlemeye kalksa biri; yeni yetmeler site açmış, mikrofon tutuyor zanneder. /*alınma yok*/
bence sitenin resmi logolu elbiseleri olmalı, mikrofonu tutan kişi de o resmiyeti bizlere de hissettirmeli.
yoksa erdi özüağ ve mesut çevik gibi kimselerin mesleklerindeki ince profesyonelliklerine sözümüz yok.
saygılar.
Merhaba,
İfadelerinizi sert bulmakla birlikte, saç-sakal konusundaki eleştrinize katılıyorum, özellikle kurumsal içerikler söz konusu olduğunda.
Ancak bu röportajı yaptığımız etkinlik bir kurumsal etkinlik değildi, bir araya gelme ve dostane bir ortamda gazetecilerle sohbet etkiniği idi.
İçerik üretimindeki sevdam ve girişimlerim sonucunda, hazır gelmişken sürekli yanımda taşıdığım mikrofonu yetkililere uzatmak ve görüş almak istedim.
Teşekkürler.