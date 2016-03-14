Dell kurumsal ürün ve çözümlerdeki iddiasını anlattı

Dell'in Dell Türkiye'nin Kurumsal Ürünler Direktörü Nevcihan Matur, şirketin yeni nesil ürün ve teknolojilerini anlattı. Sunucu sistemlerinden yazılım ve IoT'ye kadar merak edilenleri konuştuk.

Yüksek performanslı ve kalite çıtası yüksek dizüstü bilgisayarlarıyla son kullanıcı tarafındaki iddialı üreticilerden olan Dell, kurumsal dünyada ise çok daha güçlü. Şirketin sunucular, depolama teknolojileri ve yazılım dünyasındaki çalışmalarını Dell Türkiye'nin Kurumsal Ürünler Direktörü Nevcihan Matur ile konuştuk.