Dell'in oyun ve profesyonel bilgisayarlarını konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dell'in oyun tutkunlarına özel bilgisayarlarından gerek tasarımı gerekse de performansıyla dikkat çeken XPS 15 gibi öne çıkan bütün modellerini bu videoda konuştuk.Dell'in oyunculara yönelik Insprion 15 7559 bilgisayar modeli başta olmak üzere Alienware modeli ve profesyonellerin dikkatini çeken XPS 15 gibi modellerin tüm detaylarını bu videoda konuştuk.
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Model / MTM: TS70WP165
Renk: Gümüş
Seri: XPS15 9550
İşlemci: Intel Core i7-6700HQ 2.6GHz İşlemci (6MB Önbellek, TurboBoost 3.50GHze kadar)
İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit Türkçe
Ekran : 15,6" 4K Ultra HD (3840 x 2160) Dokunmatik
Ekran Kartı : nVidia GeForce GTX 960M 2GB
Bellek : 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz
Disk : 512GB SSD
Bağlantı Özellikleri :
Bluetooth: Var
Ekran Çıkışı: HDMI
Kart Okuyucu: Var
Usb Port Sayısı: 2 x USB 3.0
Ağırlık: 2 kg
Kamera: Var
Klavye Aydınlatma: Var
Batarya: Dell 84 WHr 6-Cell Lithium-Ion Battery
Garanti : 2 Yıl Yerinde Servis
eksikliklere bakarsak çok ve fiyatı pahalı :
Ekran : 15,6" 4K Ultra HD (3840 x 2160) Dokunmatik
Ekran Kartı : nVidia GeForce GTX 960M 2GB
bunlar yerine 17 ekran ve gtx980 olsaydı fiyatı hak ediyor olabilirdi fakat
çok kötü olmuş ben şunu merak ediyorum ülkemizde niye alienware satışı yok =?
Tamamen aynı düşüncedeyim. Ülke bazında pazar payıolarak madem ilk 10 ülke içindeyiz klavye ışığı nerede eyyy Dell yetkilisi ...
Birazda hayal kuaralım bu sıcaklarda ama 5 sene sonrası belki vestel yapar
daha bu markanın adam gibi oyuncu monitörü var 1 adet oyuncu demekle herşey çözülmüyor veya oyuncu isimlerdirmekle
ülkede yok olan da kara borsa fiyata satıyor
niye çok yerde veya fazla şatışı yok anlamış değilim
hepsiburada.com/...
mantık şu mu oldu oyuncu ekle başına az olsun fiyatına katla vatandaşa
ya sadece ekran kartıyla +monitör 5000 tl az olmuyor
artık bırakıcam pc oyun işini
bu gidiş nereye
Amerikan firmaları genelde böyle bir anlayışa sahip ben de anlamadım .Mesela Ford markasından örnek gösterirsek kalite modellerini her ülkeye yollamıyorlar . Mc Donalds da örnek gösterilebilir bilyon tane menu satışı var kendi ülkelerinde burada menü sınırlı .
ABD şirketlerinin satış politikası biraz elitist mi desem egoist mi desem her ülkeye aynı özeni göstermiyorlar bazı markalar hariç.
Mesela Tayvan merkezli firmalar (acer,asus,msi ) bu konularda çok daha esnek halbuki marka değeri olarak Dell in gerisindeler