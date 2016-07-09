Dell'in oyun ve profesyonel bilgisayarlarını konuştuk

Dell'in oyun tutkunlarına özel bilgisayarlarından gerek tasarımı gerekse de performansıyla dikkat çeken XPS 15 gibi öne çıkan bütün modellerini bu videoda konuştuk.

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Dell'in oyunculara yönelik Insprion 15 7559 bilgisayar modeli başta olmak üzere Alienware modeli ve profesyonellerin dikkatini çeken XPS 15 gibi modellerin tüm detaylarını bu videoda konuştuk.