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Dell'in oyun ve profesyonel bilgisayarlarını konuştuk

2 yıl
45,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in oyun tutkunlarına özel bilgisayarlarından gerek tasarımı gerekse de performansıyla dikkat çeken XPS 15 gibi öne çıkan bütün modellerini bu videoda konuştuk.
Dell'in oyunculara yönelik Insprion 15 7559 bilgisayar modeli başta olmak üzere Alienware modeli ve profesyonellerin dikkatini çeken XPS 15 gibi modellerin tüm detaylarını bu videoda konuştuk.
 

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xxxone 2 yıl en beğenilen
Dell 7559 klavyesinde TR'ye özel ışıklandırma yok. Biz böyle aldık. Yurt dışında aynı paraya ışıklı satılıyor. TR'ye birkaç ay içinde ışıklı klavyeli model gelirse ben ücretsiz klavye değişimi talep ediyorum. Aynı parayı verip ben neden ışıksız klavye kullanıyorum ? Ayıp bu yapılan. Capser Vestel bu ayıbı yapar da bari siz yapmayın. Bu imkan sağlansın. Videodaki Dell yetkilisine mesajımdır. En azından isteyene ücretsiz ENG Q ışıklı klavye imkanı sağlansın.
Dell 7559 klavyesinde TR'ye özel ışıklandırma yok. Biz böyle aldık. Yurt dışında aynı paraya ışıklı satılıyor. TR'ye birkaç ay içinde ışıklı klavyeli model geli...
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fyfyfy1453 2 yıl
Yahu iyi guzel hoşta Türkiyeye gelmiyor gelende ucuk fiyatli oluyor. Ben 970mli 6700hq lu allienware alabildigim fiyata 6820hq 980m g-sync li msi aliyorum. Msi gibi makul fiyatlarla ve bir cok yerde piyasaya cikarsa ancak o rekabet ile fiyattaki fahiş şişkinlik giderilebilir. Ben 6000 liralik bir bilgisayar alsam zaten 1500 ü vergiye 700 ü satan magazanin karına gidiyor. Türkiyede allienware hayal gibi. Msi sagolsun en azindan gamebook alabiliyoruz.
Yahu iyi guzel hoşta Türkiyeye gelmiyor gelende ucuk fiyatli oluyor. Ben 970mli 6700hq lu allienware alabildigim fiyata 6820hq 980m g-sync li msi aliyorum. Msi ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Asil Türk Kanı 2 yıl
Alienware Türkiye ye gelse de gözümüz oyun laptopu görse biraz
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SilenthillDream 2 yıl
öncelikle şunu söylim :
Model / MTM: TS70WP165
Renk: Gümüş
Seri: XPS15 9550
İşlemci: Intel Core i7-6700HQ 2.6GHz İşlemci (6MB Önbellek, TurboBoost 3.50GHze kadar)
İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit Türkçe
Ekran : 15,6" 4K Ultra HD (3840 x 2160) Dokunmatik
Ekran Kartı : nVidia GeForce GTX 960M 2GB
Bellek : 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz
Disk : 512GB SSD
Bağlantı Özellikleri :
Bluetooth: Var
Ekran Çıkışı: HDMI
Kart Okuyucu: Var
Usb Port Sayısı: 2 x USB 3.0
Ağırlık: 2 kg
Kamera: Var
Klavye Aydınlatma: Var
Batarya: Dell 84 WHr 6-Cell Lithium-Ion Battery
Garanti : 2 Yıl Yerinde Servis
eksikliklere bakarsak çok ve fiyatı pahalı :
Ekran : 15,6" 4K Ultra HD (3840 x 2160) Dokunmatik
Ekran Kartı : nVidia GeForce GTX 960M 2GB
bunlar yerine 17 ekran ve gtx980 olsaydı fiyatı hak ediyor olabilirdi fakat
çok kötü olmuş ben şunu merak ediyorum ülkemizde niye alienware satışı yok =?
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mavizaman 2 yıl
apple tarzı kaliteyi yüksek fiyatla sunan firma dell hakkında olumlu düşünsem de fiyat faktörü engel teşkil eder çoğu zaman.
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Mimar SaNAN 2 yıl
Bu modeller gereksiz yere pahalı, ucuz modeller ise (özellikle 3543 ler) adeta kartondan yapılmış gibi aşırı dandik.
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DemirAtlı 2 yıl
3500 liralık cihazda 8gb ram var hdd var bu mu ucuz
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Das Boot 2 yıl
TRT bandrol vergisi laptoplara dahi geldiğinde, bir toplama sisteme göre zaten uçuk fiyatlarda olan laptoplar daha da alınamaz hale gelecek. Hiç heveslenmeyin.
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dmclskn 2 yıl
xxxone
Dell 7559 klavyesinde TRye özel ışıklandırma yok. Biz böyle aldık. Yurt dışında aynı paraya ışıklı satılıyor. TRye birkaç ay içinde ışıklı klavyeli model gelirse ben ücretsiz klavye değişimi talep ediyorum. Aynı parayı verip ben neden ışıksız klavye kullanıyorum ? Ayıp bu yapılan. Capser Vestel bu ayıbı yapar da bari siz yapmayın. Bu imkan sağlansın. Videodaki Dell yetkilisine mesajımdır. En azından isteyene ücretsiz ENG Q ışıklı klavye imkanı sağlansın.

Tamamen aynı düşüncedeyim. Ülke bazında pazar payıolarak madem ilk 10 ülke içindeyiz klavye ışığı nerede eyyy Dell yetkilisi ...
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idombayci 2 yıl
"17 veya 19" 4k lı dokunmatik ips ekran, gtx 1070 vga, 6700k cpu 64 gb ram, 256 gb yeni nesil ssd,renkli ışıklı su geçirmez klavye ve ısınmayan ve fiyat 3000 TL."
Birazda hayal kuaralım bu sıcaklarda ama 5 sene sonrası belki vestel yapar
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crossmatch 2 yıl
Gtx 1070'li bir notebook bekliyorum. Yalnız işlemciside desktop olmalı.
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abraxsas 2 yıl
Bakıyorum herkez de para var,sanırım ben fakirim, o nedir öyle bir leptop a 5000 liralar 7000 liralar, benim için 3000 bile çok,fakirlik kötü şey vesselam.
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fthyrr1976fy 2 yıl
ülke nasıl bir hal aldı bilmiyorum artık

daha bu markanın adam gibi oyuncu monitörü var 1 adet oyuncu demekle herşey çözülmüyor veya oyuncu isimlerdirmekle

ülkede yok olan da kara borsa fiyata satıyor
niye çok yerde veya fazla şatışı yok anlamış değilim

hepsiburada.com/...

mantık şu mu oldu oyuncu ekle başına az olsun fiyatına katla vatandaşa

ya sadece ekran kartıyla +monitör 5000 tl az olmuyor

artık bırakıcam pc oyun işini

bu gidiş nereye

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Asil Türk Kanı 2 yıl fthyrr1976fy
fthyrr1976fy

ülke nasıl bir hal aldı bilmiyorum artık

daha bu markanın adam gibi oyuncu monitörü var 1 adet oyuncu demekle herşey çözülmüyor veya oyuncu isimlerdirmekle

ülkede yok olan da kara borsa fiyata satıyor
niye çok yerde veya fazla şatışı yok anlamış değilim

hepsiburada.com/...

mantık şu mu oldu oyuncu ekle başına az olsun fiyatına katla vatandaşa

ya sadece ekran kartıyla +monitör 5000 tl az olmuyor

artık bırakıcam pc oyun işini

bu gidiş nereye



Amerikan firmaları genelde böyle bir anlayışa sahip ben de anlamadım .Mesela Ford markasından örnek gösterirsek kalite modellerini her ülkeye yollamıyorlar . Mc Donalds da örnek gösterilebilir bilyon tane menu satışı var kendi ülkelerinde burada menü sınırlı .

ABD şirketlerinin satış politikası biraz elitist mi desem egoist mi desem her ülkeye aynı özeni göstermiyorlar bazı markalar hariç.

Mesela Tayvan merkezli firmalar (acer,asus,msi ) bu konularda çok daha esnek halbuki marka değeri olarak Dell in gerisindeler
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