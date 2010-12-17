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Dijital Perde Bölüm 1

8 yıl
26,8b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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TTNET'in WEBTV hizmeti TİVİBU üzerinde kiralanıp izlenebilecek filmler arasında sizler için seçtiklerimize yer vereceğimiz Dijital Perde, 1. bölümüyle merhaba diyor.


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RevivaL 8 yıl
homebird

"ttnet ve dh" pek yakışmamış.

Yakışsa da yakışmasa da böyle devam edecek
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Sadece Sürücü 8 yıl
Piyango tutsa şu sitenin 10-20yıllık reklam alanlarını satın alıp ttnet kullanmayın diyeceğim. ülke genelinde karalama kampanyası başlatacağım. Türk Telekomu yabancılara satıp halkın sülük gibi emilmesine neden olan insancıkları da ayrıca kutluyorum.
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sivaslı-58 8 yıl
bizde abarttık kekini kabartık
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kittyMiE 8 yıl
dh yönetimine hiç yakıştıramadım bi hareket...
hangi alt yapı ile bu hizmeti alıcaz..net limitsiz diye saçma sapan akla sızma bi internet paketleri var kullanıyoruz (el mahkum..ya...)..3.5mb internet gelicek diye 3 hafta aradık allah razı olsun hepsi deneyimli işini bilen BAYAN eleman ve alt yapısıyla bize yardımcı oldular..
şöyle dialoglar geçiyor genelde..
x:internetimin dsl ışığı yanmıyor ne yapabilirim?
y:hmm..bi bakalım..neden yanmasın ya ? o.O..kapayın açın o.O (seni aramadan önce zaten denedim ! )
y2: hmm...kulaklığı çıkarıyor..(ses geliyor..yandakine) ışığı yanmıyormuş napsın ? o.O
y3: iyi bakım..kesin patlamıştır değiştirin :S
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musAKka 8 yıl

kittyMiE

dh yönetimine hiç yakıştıramadım bi hareket...



Bu söylediğiniz şunun gibi olmuş.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Cremiesto 8 yıl
Tarafsız habercilikten paraya dönüş var gibi görünüyor keşke bu reklamı yapiyorsunuz bir incelemede ttnetin verdiği kötü hizmet için yapsanız güzel olur mu ayrica torrent varken ne gerek var böyle şeylere 4TL onu vericeğime 14TL veririm giderim mis gibi sinemada sinema keyfi yaşarım.
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Divinity 8 yıl
Ne zaman sinema eleştirmeni oldunuz?
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DH Misafiri 8 yıl
mesut beye olan güvenimi kaybettim yazık oldu...
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gunescan 8 yıl
takılmadan izleme garantisi verseler ve 15 gb kota'dan harcamama olsa alınır tamam ama yani böyle olmaz ki!
Bu arada ttnet sponsor DH'ye tamam da bir yerine yazın reklam diye.
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Erai 8 yıl

Bir firma dediğin, önce kendi alanında adam gibi hizmet vermeli ki daha sonra diğer alanlarda genişleme yoluna gitmelidir. Böyle interneti yarım yamalak, tivibu su yarımyamalak, her bir şeye saldırmak çok acemice


Öncelikle, ülkenin internet altyapısını ve yurtdışı çıkışlarını, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlesinler
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Sunbuloglu 8 yıl
Sadece TV meşgul olduğu zamanlarda bilgisayardan TV izlemek için üye oldum. Ayda sadece 2-3 TL gibi ibr ücret ödeyerek TV'ye göre biraz kötü olsada internet koşullarına göre iyi sayılabilecek bir TV izleme şansım oldu. Birde 15 dakika kadar geri alabildiğim için kaçırınca iyi oluyor. Sadece buraya kadar 3-4 liraya göre hizmet fena sayılmaz. Ancak kirala izle felan berbat ötesi. Hem pahalı, hem kota dolduruyor hem de kalitesiz. Sınırsız bağlantınız olsa bile 15 gb 'dan sonrası yavaşlayacağı için gereksiz. 2,5 tl verir gider CD shoptan kiralarım. Hem daha ucuz, hem DVD kalitesinde, hemde kota derdi yok.
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emo5313 8 yıl
Sayın haber editörü iyi hoşta birazda gerçeklerden söz eden haberler yapsak nasıl güzel olur dimi bu hizmetide bedava verseler almam sky italyada olan klasikler yok sky gibi yapsa vizyondan düşen filmi 1 hafta sonra veriyor ama bunlar öyle bir şey yapsa film başına 20 lira alır
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veleciraptor 8 yıl
Açıkçası benim beklediğim Hulu'nun ülkemizde de bir an önce faaliyete geçmesi. O zaman internetten film, dizi izlemek gerçekten keyifli olacak
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homebird 8 yıl
"ttnet ve dh" pek yakışmamış.
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