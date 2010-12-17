Dijital Perde Bölüm 1

TTNET'in WEBTV hizmeti TİVİBU üzerinde kiralanıp izlenebilecek filmler arasında sizler için seçtiklerimize yer vereceğimiz Dijital Perde, 1. bölümüyle merhaba diyor.
homebird "ttnet ve dh" pek yakışmamış.
kittyMiE dh yönetimine hiç yakıştıramadım bi hareket...
Yakışsa da yakışmasa da böyle devam edecek
hangi alt yapı ile bu hizmeti alıcaz..net limitsiz diye saçma sapan akla sızma bi internet paketleri var kullanıyoruz (el mahkum..ya...)..3.5mb internet gelicek diye 3 hafta aradık allah razı olsun hepsi deneyimli işini bilen BAYAN eleman ve alt yapısıyla bize yardımcı oldular..
şöyle dialoglar geçiyor genelde..
x:internetimin dsl ışığı yanmıyor ne yapabilirim?
y:hmm..bi bakalım..neden yanmasın ya ? o.O..kapayın açın o.O (seni aramadan önce zaten denedim ! )
y2: hmm...kulaklığı çıkarıyor..(ses geliyor..yandakine) ışığı yanmıyormuş napsın ? o.O
y3: iyi bakım..kesin patlamıştır değiştirin :S
Bu söylediğiniz şunun gibi olmuş.
Bu arada ttnet sponsor DH'ye tamam da bir yerine yazın reklam diye.
Bir firma dediğin, önce kendi alanında adam gibi hizmet vermeli ki daha sonra diğer alanlarda genişleme yoluna gitmelidir. Böyle interneti yarım yamalak, tivibu su yarımyamalak, her bir şeye saldırmak çok acemice
Öncelikle, ülkenin internet altyapısını ve yurtdışı çıkışlarını, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlesinler