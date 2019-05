Dijital Perde : Yerli animasyon Pırdino ve vizyona girecek diğer filmler

Dijital Perde'nin yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. 20 Kasım Cuma haftasında vizyona girecek yeni filmleri yine sizler için değerlendirdik. Bu hafta Türk yapımı animasyon filmi Pırdino bizlerle...

1. Pırdino Sürpriz Yumurta (Animasyon, 86 Dakika)

Türk yapımı animasyon filmi Pırdino'da, kahramanımız Pırdino ve arkadaşları bir müzeye gezi yaparlar ve macera başlar. Aile özlemi çeken Pırdino, müzede gördüğü dinozor maketlerini ailesi zanneder ve bu özlem iyice büyür. Arkadaşları Pırdino'yu ailesine kavuşturmak için ne yapacaklarını düşünürken en sonunda bir zaman makinesi yaptırmaya karar verirler. Böylece dahi fizikçi Sündüz Yekovan'a giderler. Fakat bu olaya karşı çıkan birisi vardır oda müze sahibi Sadi Torturo. Sevilen televizyon karakterinin sinema yolculuğunda ona Efe Kılıç, Bengi Bilir, Sungun Babacan, Burak Sezer gibi isimler eşlik ederken, filmin yönetmeni Günay Koker.

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt5156754/?ref_=fn_al_tt_1

2. Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2 (Macera, Savaş, Fantastik, 137 Dakika)

İlk filmi ile büyük başarı elde eden ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Açlık Oyunları serisinin dördüncü filminde yönetmen koltuğunda değişim oluyor ve filmi I am Legend'den tanıdığımız Francis Lawrence yönetiyor. Panem'de gerçekleşen savaş, tüm Capitol bölgesini yok etmiştir. Katniss ise Finnick ve Gale gibi isimlerle Başkan Snow'a suikast düzenlemeye ve bu düzeni yıkmaya çalışacaktır. Savaşın sonucu ile Panem halkına özgürlük kazandırmak istemektedirler. Serinin son filminde başlıca rollerde Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson ve Elizabeth Banks gibi isimler bulunuyor.

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1951266/?ref_=fn_al_tt_1

3. Annem (Dram, Komedi, 111 Dakika)

Sinema kariyeri için çok önemli gördüğü bir işçi filmi üstünde çalışan Margherita aşırı yoğundur. Film çekimlerinde mükkemmelliyetçi bir yapıya sahip olan Margherita her şeyin kusursuz olmasına çabalarken, bir yandan da özel hayatını idare etmeye ve sorunları çözmeye çalışmaktadır. Bir yandan hasta annesi, diğer yandan kızının ergenlik sorunları onu zor bir duruma itelemiştir. Tüm bu sıkıntıların üstüne, çektiği filmin setine gelen Amerikalı oyuncu Barry Huggins, filmin gidişatını tamamen değiştirecektir. Başrollerde Margerita Buy, John Turturro ve Guilina Lazzarini'nin olduğu filmin yönetmeni ise Nanni Moretti.

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt3013610/?ref_=fn_al_tt_1

4. Gizemli Gerçek (Gerilim, 111 Dakika)

11 Eylül saldırısı sonrası Los Angeles merkezli terörle mücadele merkezine atanan Jess, Ray ve Claire kendi alanlarında sürekli yükselen isimlerdir. Ray ve Jess bir cinayeti aydınlatmak üzere görevlendirilir ve olay yerine gittiklerini dehşet verici manzara ile karşılaşırlar; kurban Jess'in kızı Caroline'dir. Bu durum karşısında yıkılan Jess, kızının katili bulabilmek için Ray ve Claire ile işbirliği yapar. Fakat şüphelendikleri kişi, tanık koruma programında olan ve serbest kalmış bir federal tanıktır. Aradan 13 yıl geçmesine rağmen bu üçlünün hayatında hep bir yara kalır. Fakat Ray, yıllar sonra olaya ait bir ipucu bulunda ekibi geri toplar ve sıkı bir iş birliği yaparlar. Bu sırada Ray'de Claire'e duyduğu ilginin yeniden farkına varır. Başrollerde Oscar ödüllü Nicole Kidman, Julia Roberts gibi isimlerin olduğu filmin yönetmeni ise Billy Ray.

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1741273/?ref_=fn_al_tt_1

5. Hayatın Kıyısında (Dram, Romantik, 132 Dakika)

70'li yılların Avrupa sineması ve tiyatrosundan ilham alan Hayatın Kıyısında filminin yönetmeni, Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie Pitt. 1970 yılında Fransa'nın sahil kasabalarının birinde evlilikleri krizde olan Roland ve Vanessa isimli bir çift vardır. Çift bu kasabaya yeni taşınmıştır, ve etraflarındaki yeni insanlar sayesinde, birbirlerini çok daha yakından tanımaya başlarlar. Halk arasındaki insanlarla ve mutlu bir kaç çift ile vakit geçiren bu çift, yaşamlarındaki çözümsüz gibi duran sıkıntılara çare aramaya başlar. Başrollerde filmin yönetmenliğinide üstlenen Angelina Jolie Pitt ve eşi Brad Pitt bulunuyor.

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt3707106/?ref_=fn_al_tt_1

6. Hüddam (Korku, 92 Dakika)

HÜDDAM; Cinler alemince adı yasaklanan, Hz. Süleyman’ın ölümüyle onun hizmetinden çıkıp iblisin hizmetine giren, tarihin en eski ve lanetli ifrit tarikatının, Ege’nin ıssız bir köyündeki kan donduran vakasını anlatıyor…

Can, annesi Derya ile sıradan bir hayat sürmekte iken Derya’nın paranormal davranışlar sergilemesi üzerine hayatları allak bullak olur. Derya hiç bilmediği antik dilleri konuşmakta ve garip davranışlar sergilemektedir. Can, psikolojisini alt üst eden bu olayların üzerine gittikçe, işler daha karışık bir hal alır. Olayların nedenini araştırmaya başlayan Can, işlerin dede ve anneannesine, annesinin doğduğu köye kadar dayandığını öğrenir. Oğluyla birlikte köyde ki virane evlerine geri dönen Derya’ya burada sadece tek bir kişi yardım eli uzatacaktır. Bu karanlık büyüye hizmet eden ifritlerin izine geçmişte rastlamış olan Havas ve Hüddam ilmiyle yakından ilgilenen Asaf’tır. Asaf, cinler aleminin en gizli tarikatının hizmet ettiği büyüyü çözmeye çalıştıkça, ifritlerin zehirli oyunlarıyla o da girdabın içine kapılacaktır. Asaf, perdeyi araladığında hiçbirşeyin tesadüf olmadığını, kendisinin de bu hikayenin bir parçası olduğunu anlayacak ve kan donduran gerçekle yüz yüze kalacaktır.

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt3915006/?ref_=fn_al_tt_1