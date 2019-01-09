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Dijital asistanlı Lenovo Smart Clock duyuruldu

Temel anlamda dijital asistanlar ile etkileşim sağlamanızı isteyen Google, CES 2019 fuarında farklı akıllı ürünlerde yerini aldı. Lenovo Smart Clock bunun son örneği.
4 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl akıllı hoparlörler ve akıllı ekranların atağa kalktığı bir yıl oldu. Üreticiler bu yıl daha kullanışlı modellerle yaygınlaşma çabasında. CES 2019 fuarında tanıtılan Lenovo Smart Clock bunun son örneği.

Lenovo Smart Clock özellikleri ve fiyatı

Google Assistant entegreli olan Lenovo Smart Clock masa saati 4 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile desteklenen saatin tek bir 3W hoparlörü bulunuyor.

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Akıllı hoparlörlerin aksine bu cihaz sadece alarm kurmak ve saati söylemek için var. Google Assistant da zaten bunun için kullanılıyor. Kullanıcı sesli olarak saat ile iletişime geçiyor ve alarm kuruyor. Bunun haricinde ekranda video izlemek veya fotoğraflara bakmak gibi işlemler yapılamıyor.

Android Things sürümü üzerine şekillenen akıllı saat sabah saatlerindeki alarma yaklaştıkça ekranını parlak hale getiriyor ve bir nevi güneş doğmuş hissi oluşturuyor. Temel anlamda dijital asistanla etkileşimi sağlayacak olan Lenovo Smart Clock masa saati 80$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.engadget.com/2019/01/08/lenovo-smart-clock-hands-on/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tendürek 4 ay
Tasarımı hoşuma gitti ancak bu özelliklere göre fiyatı bence pahalı.
Buna benzer piyasada olan masa saatleri var mıdır bildiğiniz? B
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MonitörKertenkelesi 4 ay Tendürek
Aslında bundan daha güzel ve kapsamlı bir masa saati var Sony Dream Machine ismi. Biz yaklaşık 4 senedir kullanıyoruz belki hala satıştadır bilemem. Ama çok çok çok fazla şeyi içinde bakındıran, radyo, film gösterme, farklı alarmlar, uyku müzikleri, usb veya hafıza kartı ile mp3 dinlemek, yüklediğin resimleri göstermek gibi çok çok özellikle size sizden ediyor. Öneriririm.
SONY DREAM MACHINE ICF-CL75iP/ICF-CL70 FM/AM CLOCK RADIO IPHONE
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Sony ICF-CL70 Masa Saati Detaylı Bilgiler
Diğer Bilgiler
Ürün özellikleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir ve dönemsel olarak güncellenmektedir. Sony Eurasia Pazarlama A.Ş bilgilerin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar ve bu sitede yayınlanan bilgilerin 3. kişilerce kullanılması halinde sorumlu tutulamaz.Tümünü kapat TunerDAB tuner YOKDijital birleştirici tuner VARAnalog radyo YOKAnten AM Döngü antenAnten FM Kablolu antenFM (MHz) 87,5 - 108AM (kHz) 531 - 1602Direk kullanım düğmeleri YOKİstasyon Hafızası FM 20 / AM 10 SaatBuzzer alarm VARRadyo alarm VARCD alarm YOKSnooze işlevi VARTek alarm VARÇift alarm VARÜçlü Alarm YOKEğlenceli Uyandırma Ayarı VARArtan alarm ses yüksekliği YOKUzatılabilir snooze VAR 10 - 60 dakikaUyku zamanlayıcısı VARTarih VARSaat ayarı VARYaz saati düğmesi YOKOtomatik yaz saati ayarı VAR Ses çalmaSes sıkıştırma formatı AAC-LC / MPEG-3 / PCMÖnceden yüklenmiş doğa sesleri VAR x 5 Video oynatımıVideo sıkıştırma formatı MPEG-1Dosya biçimi MP4, AVIBit hızı Maks. 4 MbpsKare hızı: Maks. 30 fpsMaks. Çözünürlük 720 x 576 EkranLCD ekran 7 inç WVGA (17,6cm)Fotoğraf görüntüleme boyutu Maks. 4096 x 4096Slayt gösterisi 10 saniye/1 dakika/1 saat/12 saat/24 saatÖnceden yüklenmiş görüntüler VARArka ışık VARParlaklık kontrolü VAR - yüksek/orta/düşük/gece moduAlarm göstergesi VARTarih gösterimi YOKLED'li güç göstergesi YOKÜçlü saat göstergesi YOK KonnektörlerSes girişi VARKulaklık jakı YOKBellek yuvası Çoklu kart yuvası (MS, MS PRO,MS Duo, MS PRO Duo, SD, SDHC, MMC)USB VAR Genel verilerDahili bellek 1GBGüç gereksinimleri 230 V ACPil tipi CR2032Otomatik kapatma YOKHoparlör boyutu (mm) 31,3 x 2Hoparlör sistemi 1W + 1WGüç Yok, Sorun Yok VARSu geçirmez YOKAğırlık (g) 930 BoyutlarGenişlik (mm) 205,6Yükseklik (mm) 148Derinlik (mm) 119,5 Sony ICF-CL70

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emsalsszz 4 ay
"...sadece alarm kurmak ve saati söylemek için var." o zaman 1 GB ram ve 8 GB depolama alanı gereksiz olmuş. Sırf asistan için çok lüx olur bu alanlar.
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intel7mix 4 ay
O fiyatla ülkemizde zor satarlar.
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swat882 4 ay intel7mix
Hedef pazarın ülkemiz olduğunu düşünmüyorum.
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