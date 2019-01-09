Dijital asistanlı Lenovo Smart Clock duyuruldu

Geçtiğimiz yıl akıllı hoparlörler ve akıllı ekranların atağa kalktığı bir yıl oldu. Üreticiler bu yıl daha kullanışlı modellerle yaygınlaşma çabasında. CES 2019 fuarında tanıtılan Lenovo Smart Clock bunun son örneği.

Lenovo Smart Clock özellikleri ve fiyatı

Google Assistant entegreli olan Lenovo Smart Clock masa saati 4 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile desteklenen saatin tek bir 3W hoparlörü bulunuyor.

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Akıllı hoparlörlerin aksine bu cihaz sadece alarm kurmak ve saati söylemek için var. Google Assistant da zaten bunun için kullanılıyor. Kullanıcı sesli olarak saat ile iletişime geçiyor ve alarm kuruyor. Bunun haricinde ekranda video izlemek veya fotoğraflara bakmak gibi işlemler yapılamıyor.

Android Things sürümü üzerine şekillenen akıllı saat sabah saatlerindeki alarma yaklaştıkça ekranını parlak hale getiriyor ve bir nevi güneş doğmuş hissi oluşturuyor. Temel anlamda dijital asistanla etkileşimi sağlayacak olan Lenovo Smart Clock masa saati 80$ fiyat etiketine sahip.