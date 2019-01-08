Gilette ısıtmalı tıraş bıçağını tanıttı

Neredeyse iki yüz yıldır tıraş olmak için belirli yöntemler kullanıyoruz. Makineleri bir kenara bırakırsak tıraş bıçakları geleneksel tasarımını muhafaza etti. Tek jilet ile başlayan macerada jilet sayısı arttı ve üzerine kayganlaştırıcı jel eklendi.

Isıtmalı Gilette tıraş bıçağı özellikleri ve fiyatı

Tıraş konusunda dünya lideri Gilette, CES 2019 fuarında ısıtma tabanlı tıraş bıçağını tanıttı. GilletteLabs Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen tıraş bıçağı kayganlatırıcı jel yerine alt kısma bir ısıtma çubuğu yerleştirmiş.

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Isıtma çubuğu bir saniyeden daha kısa sürede 43 derece seviyesine kadar ısınıyor. Sonrasında ise tıraş jelini ve değdiği derinizi ısıtıyor. Böylece sıcak havluya benzer bir tecrübe ortaya çıkıyor. Bu yöntem sıcak su ile tıraş olmaktan daha etkili.

Tıraş bıçağı dahili bir bataryaya sahip ve kablosuz olarak şarj edilebiliyor. 43 derece yanında 50 derece modu da mevcut. Bıçağı geliştirmek 24 ay sürdü ve bir süre önce Indiegogo üzerinde 5 katı fazla bağış toplayarak başarılı oldu.

Isıtma tabanlı tıraş bıçağı daha keskin olmaktan ziyade kullanıcılara daha rahat bir tecrübe yaşatmayı amaçlıyor. Gilette daha önce titreşim tabanlı bir bıçak gövdesi ile benzer hissiyat vermeyi amaçlamıştı. Isıtma tabanlı tıraş bıçağı 160$ fiyat etiketine sahip.