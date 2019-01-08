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Gilette ısıtmalı tıraş bıçağını tanıttı

Sıcak temas ile daha rahat bir tıraş arıyorsanız Gilette’in yenilikçi bıçağı yardıma geliyor. Isıtma çubuklu tıraş bıçağı uzun süreli sıcak bir tıraş keyfi sunuyor.
4 ay
8,4b
1
19
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Neredeyse iki yüz yıldır tıraş olmak için belirli yöntemler kullanıyoruz. Makineleri bir kenara bırakırsak tıraş bıçakları geleneksel tasarımını muhafaza etti. Tek jilet ile başlayan macerada jilet sayısı arttı ve üzerine kayganlaştırıcı jel eklendi.

Isıtmalı Gilette tıraş bıçağı özellikleri ve fiyatı

Tıraş konusunda dünya lideri Gilette, CES 2019 fuarında ısıtma tabanlı tıraş bıçağını tanıttı. GilletteLabs Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen tıraş bıçağı kayganlatırıcı jel yerine alt kısma bir ısıtma çubuğu yerleştirmiş.

Ayrıca Bkz. "Kodak yeni anlık fotoğraf makinesini duyurdu"

Isıtma çubuğu bir saniyeden daha kısa sürede 43 derece seviyesine kadar ısınıyor. Sonrasında ise tıraş jelini ve değdiği derinizi ısıtıyor. Böylece sıcak havluya benzer bir tecrübe ortaya çıkıyor. Bu yöntem sıcak su ile tıraş olmaktan daha etkili.

Tıraş bıçağı dahili bir bataryaya sahip ve kablosuz olarak şarj edilebiliyor. 43 derece yanında 50 derece modu da mevcut. Bıçağı geliştirmek 24 ay sürdü ve bir süre önce Indiegogo üzerinde 5 katı fazla bağış toplayarak başarılı oldu.

Isıtma tabanlı tıraş bıçağı daha keskin olmaktan ziyade kullanıcılara daha rahat bir tecrübe yaşatmayı amaçlıyor. Gilette daha önce titreşim tabanlı bir bıçak gövdesi ile benzer hissiyat vermeyi amaçlamıştı. Isıtma tabanlı tıraş bıçağı 160$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.engadget.com/2019/01/07/gillette-heated-razor/ Yorum Yaz
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ssbrutality 4 ay en beğenilen
160 $ mı ?
1 Yanıt Yanıtla +20
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swat882 4 ay
Almayın şu kullan at dandik bıçakları, alın bir tane Jilet makinesi ve yaprak jilet mis gibi keskinlikte ve tıkanmadan traş olun. Yılda birde 300-500 tl arası cebinizde kalmış olur.
Jilet olarak tavsiyem permasharp, derby ve astra yaprak jilet
Makine olarak ise wilkinson
Almayın şu kullan at dandik bıçakları, alın bir tane Jilet makinesi ve yaprak jilet mis gibi keskinlikte ve tıkanmadan traş olun. Yılda birde 300-500 tl arası ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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CoreXXX 4 ay
Isınan jiletin keskinliği kaybolur ve traş sayısı azalır. FaZla jilet satmak istiyorlar anlaşılan
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vollkan59 4 ay
Fiyatı hariç, mükemmel olmuş.
Gillette üstüne bıçak tanımam. Bir kullanan bir daha bırakamaz, bu kadar iddaalıyım
( tabi o plastikleri değil, adam gibi makinesini alıp bıçağını kullananlar )
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V4LKyR 4 ay
Traş olmaktan ziyade makine ile alın, biraz sakal kalsın, kazımamak lazım.
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Paetzold 4 ay
Mis gibi traş makinalari varken...
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alito 4 ay
160 dolara, tahriş etmeyen ya da tahrişi minimuma indiren traş makinaları mevcut zaten. Bunu alacağıma gider adam gibi traş makinası alırım.
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atilasat 4 ay
herzaman 7,90 tl'ye aldığım blue3 26 lira olmuş. ben de gittim bic marka aldım 7,50 liraya. 160$ benim on yıllık traş bıöağı param.
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kadalt 4 ay
Adamlar sürekli bir şeyler geliştirmeye çalışıyor yinede helal olsun
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kayamtky 4 ay
Sıcak su + tıraş sabunu ikilisiyle yüzde ki sakalları yumuşatmak bu kadar zor mu ki ? Bu gereksiz işlerle uğraşılıyor.
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1BilimAdamı 4 ay kayamtky
Askerde susuz köpüksüz kesiyoruz
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Musty3535123 4 ay
gidin makine alın senelerce mutlu mesut traş olun.
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alemburda34 4 ay
160 dolara bunlar 24 aylık arge giderini bizden fazla fazla çıkarır. Varsın soguk traş yapayım.
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general4242 4 ay
160 dolar he ?
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