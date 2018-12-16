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Dijital müze fikri, herkesin milyonlarca fosile ulaşmasını sağlayabilir

Fosiller, müzelerin karanlıkta kalmış çekmecelerinden çıkıp ekranlarınıza gelebilir. Değerli örnekleri incelemeye olanak tanıyan bu teklif, özellikle de bilim insanlarını memnun etti.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Dijital müze fikri, herkesin milyonlarca fosile ulaşmasını sağlayabilir
 
Projeyi Smithsonian Doğa Tarihi Müzesi'nden Kathy Hollis yönetiyor. Ancak Londra Doğa Tarihi Müzesi de işin içinde. Milyonlarca örneği internet ortamına aktarmak için iddialı planlar hazırladılar. Smithsonian envanterinde bulunan 40 milyon civarındaki parçanın dijital ortama aktarılması, yaklaşık 50 yıl sürebilir.
Müzelerde herkese açık sergilenen öğeler, çekmecelerde depolanan koleksiyonların sadece ufak bir kısmını temsil ediyor. Kathy Hollis, "...Ve burada, müzede onlarca yıldır açılmamış çekmeceler var. Bilim insanları, canlılığın milyarlarca yıllık evrimini ve yaşamın nasıl değiştiğini incelemek istediklerinde, fosil kayıtlarına ulaşmalarında sorun yaşanmasını istemeyiz. Bu yüzden onları küresel çapta erişilebilir kılıyoruz." dedi.
Dijital müze fikri, herkesin milyonlarca fosile ulaşmasını sağlayabilir
Bilgisayarlı tomografi taramasından geçen bir Triceratops kafatası (Görsel: Smithsonian Enstitüsü)

Dijital fosiller, gerçekleri kadar kullanışlı olabilir mi?

Fosiller çevrimiçi ortama yalnızca yüksek kalitedeki fotoğrafları çekilerek değil, tür adı, tarihi, keşfedildiği yer gibi tüm önemli bilgilerle birlikte aktarılacak. Bu yüzden dijital müze oldukça faydalı olacak. Bu konuda Bristol Üniversitesi'nden Profesör Emily Rayfield şöyle konuştu: "Fosillerin modellerini oluşturmak üzere bilgisayarlı tomografi taramaları kullanılıyor. Böylece yüksek kaliteli üç boyutlu görüntüler bilgisayara aktarılmış oluyor." Hayvanların nasıl hareket ettiklerini, neler yediklerini sınamak için çeşitli bilgisayar yazılımları kullanılıyor. Mesela dinozor modellerinin çene kasları yeniden oluşturularak, nasıl ısırdığı ve çiğnediği hakkında fikir sahibi olunabilir. 

https://www.bbc.com/news/science-environment-46497406 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selahattın ısık 5 ay
a.oktar tr den erişimin engellenmesi için şimdiden başvuru yapmıştır..
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Seyrim 5 ay
Güzel proje..
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TheNewAtilla 5 ay
Vay be, adamlar bildiğin yaratık külliyatı yapıyor (witcher 3'ü yeni kapattım
)
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