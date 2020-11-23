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    Ucuz ama pek etkili değil: Oxford Üniversitesi'nin Covid-19 aşısı %70 koruma sağlıyor

    Küresel koronavirüs salgınına karşı Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği aşı adayı, ilk sonuçlara göre %70 civarında koruma sağlıyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Mertcan Erice
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    Ucuz ama pek etkili değil: Oxford Üniversitesi'nin Covid-19 aşısı %70 koruma sağlıyor
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    Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketi ortaklığında geliştirilen aşı, %70 seviyesinde bir koruma sunuyor. Durumu değerlendiren BBC sağlık ve bilim muhabiri James Gallagher'e göre bu sonuç, hem bir başarı hem de hayal kırıklığı olarak görülebilir. 

    BioNTech/Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdikleri aşının, yeni tip koronavirüse karşı %95 civarında koruma sağladığı açıklanmıştı. Ancak Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı, diğerlerine kıyasla çok daha ucuz (3 Sterlin) ve buzdolabı sıcaklığında daha kolay depolanıp taşınabiliyor. Böylece dünya genelindeki dağıtımı daha kolay olabilecek. Denetleyici kurumların onaylaması halinde bu aşı, salgınla mücadelede önemli rol oynama potansiyeline sahip.

    İngiltere hükümeti 100 milyon doz aşı sipariş etmişti. Bu miktar, 50 milyon kişiye yetecek seviyede. Aşının mimarı Prof. Dr. Sarah Gilbert, "Bugünkü duyuru, aşıları virüsün yol açtığı yıkıma son vermek için kullanabileceğimiz zamana bizi bir adım daha yaklaştırıyor" şeklinde konuştu.

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    Ucuz ama pek etkili değil: Oxford Üniversitesi'nin Covid-19 aşısı %70 koruma sağlıyor
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    "Doğru dozlarda yüzde 90 etkili"

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise bu gelişmeyi müthiş heyecan verici bir haber olarak duyurdu. Sağlık bakanı Matt Hancock da "Bu veriler, doğru dozlarda yapıldığında, aşının %90 oranında etkili olduğunu gösteriyor" dedi. Bakana göre, etkili bir aşının tüm onay süreçlerini geçmesi halinde, günlük hayat nisan ayında normale dönmeye başlayabilir.

    Oxford aşısı, İngiltere ve Brezilya'da 20 binden fazla gönüllüye yapıldı. 2 doz aşı yapılan bireylerde 30 Covid-19 vakası görülürken, tuzlu su (plasebo) verilenlerde ise 101 vaka kaydedildi. Uzmanlara göre bu sonuç, %70 seviyesinde bir koruma anlamına geliyor. Ayrıca gönüllülere yüksek dozda 2 kez aşı yapıldığında koruma oranının %62 olduğu, bir yüksek bir düşük doz aşı yapıldığında ise oranın %90'a çıktığı tespit edildi. Bu ilginç farkın sebebi henüz net olarak bilinmiyor.

    Güvenlik, etkinlik ve yüksek kalitede üretim gibi şartları değerlendirecek olan kurumların, aşıya önmüzdeki haftalarda onay vermesi bekleniyor. İngiltere, büyük bir aşı kampanyasına hazırlanıyor. Bu kapsamda öncelikle bakım evlerindeki kişilere ve görevlilere, sağlık çalışanlarına ve 85 yaşın üzerindekilere aşı yapılacak. Sonrasında ise insanların yaşlarına ve sağlık sorunlarına göre farklı kategorilere ayrılmaları ve sırasıyla aşılanmaları umuluyor. 

    Aşının çalışma mantığı

    Aşı, şempanzeleri enfekte etmek için kullanılan grip virüsünün genetiği değiştirilmiş bir hâli. Virüs, enfeksiyona yol açamıyor ancak (virüsün) diken proteini adı verilen bölümünün planlarını taşıyabiliyor. Bunlar vücuda girdiğinde, vücut bu proteinleri üretmeye başlıyor ve sonrasında bağışıklık sistemi onları bir tehdit olarak görüp yok etmeye çalışıyor. Böylece bağışıklık sistemi, gerçekten virüsle karşılaştığında ne yapması gerektiğini öğrenmiş oluyor.



    https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55041278 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denamint 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    ucuz olsun bizim olsun
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    labtek38 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    4 doz yaptırırız biz de 😁
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    %70 korumayı dedem de yapar. akşam yatmadan tuzlu suyla gargara yap, bol bol portakal ye zaten %70 koruma saglanir. bir de maske mesafe hijyen.
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    zero fear 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir tane Biontech bir tane de Astrazeneca aşısı olursak %160 koruma hayırlı uğurlu olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) zero fear
    +Karışık var mı?
    - Var.
    +Yükle.
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    crazywinner3 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rusların aşısı neden hiç gündeme gelmiyor anlamıyorum
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    VS18 (Osman Cengeri) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) crazywinner3
    Çünkü Rusya gibi otoriteler ülkelerde kişiler sistemin işleyişine doğrudan müdahale edebiliyor bu her konuda güveni düşüren bir olay olduğundan insanlar çok daha fazla sorguluyor ve daha temkinli davranıyorlar
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    tobepeople 19 dk. ( Mesaj Silindi ) crazywinner3
    Rusların Vodka'sı var ilaç olarak onu kullanıyorlar, ciğerleri güzelce yakıyor ve iyi ediyor. Ayrıca su niyetine içiyorlar, alkol kalkışa geçince virüsle birlikte uçuyor, puff diye :D
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