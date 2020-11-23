Yerli koronavirüs aşısında ilk sonuçlar: Hiçbir yan etki görülmedi

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Rektör Mustafa Çalış, Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesinin karşısına yapılacak olan hasta yakını misafirhanesinin temel atma töreninde konuştu. ERÜ akademisyenleri tarafından geliştirilen ve ERUCOV-VAC adı verilen koronavirüs aşı adayının çalışmalarına değinen Çalış, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi ERÜ'de geliştirilen Covid-19'a karşı aşımızın Faz-1 çalışması devam etmektedir. Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi. Bu, Faz-1 çalışmaları için çok önemli bir şey. Faz-1 çalışmasının vazgeçilmez ve en önemli parametresi güvenlik. Güvenliği bu şekilde aşmış olacağımıza inanıyorum. Tabi, üç gün sonra ikinci doz aşılaması yapılacak."

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Prof. Dr. Mustafa Çalış, iyi sonuçların gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı ile bir an evvel iletişime geçmek ve Faz-2 çalışmalarına hemen başlamak istediklerini belirtti. Çalış, "Tabi ki prosedürler içerisinde bunu yapmak zorundayız. İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz dünya çapında denetlenen faz çalışması yapılabilen Türkiye'deki tek merkez. Biz asla kaliteden taviz veremeyiz, vermeyiz de. Bu prosedüre uymak şartıyla Faz-2 çalışmalarının da bir an evvel başlayacağını da buradan müjdelemek istiyorum. Tabi ki önce Sağlık Bakanlığı ile görüştükten sonra, inşallah Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları biter ve yerli aşımıza bir an evvel kavuşuruz, diye ümit ediyorum." dedi.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/turkiyenin-yerli-koronavirus-asisinda-yeni-gelisme-yan-etkisi-gorulmedi-6361960

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