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    Yerli koronavirüs aşısında ilk sonuçlar: Hiçbir yan etki görülmedi

    Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının, şu ana kadar uygulanan gönüllülerde herhangi bir yan etki oluşturmadığını söyledi.
    3 sa.
    975
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Mertcan Erice
    Yazar
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    Yerli koronavirüs aşısında ilk sonuçlar: Hiçbir yan etki görülmedi
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    Rektör Mustafa Çalış, Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesinin karşısına yapılacak olan hasta yakını misafirhanesinin temel atma töreninde konuştu. ERÜ akademisyenleri tarafından geliştirilen ve ERUCOV-VAC adı verilen koronavirüs aşı adayının çalışmalarına değinen Çalış, şöyle konuştu:

    "Bildiğiniz gibi ERÜ'de geliştirilen Covid-19'a karşı aşımızın Faz-1 çalışması devam etmektedir. Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi. Bu, Faz-1 çalışmaları için çok önemli bir şey. Faz-1 çalışmasının vazgeçilmez ve en önemli parametresi güvenlik. Güvenliği bu şekilde aşmış olacağımıza inanıyorum. Tabi, üç gün sonra ikinci doz aşılaması yapılacak."

    Ayrıca Bkz. "Yerli Covid-19 aşısının insanlı ilk denemelerine başlandı"

    Prof. Dr. Mustafa Çalış, iyi sonuçların gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı ile bir an evvel iletişime geçmek ve Faz-2 çalışmalarına hemen başlamak istediklerini belirtti. Çalış, "Tabi ki prosedürler içerisinde bunu yapmak zorundayız. İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz dünya çapında denetlenen faz çalışması yapılabilen Türkiye'deki tek merkez. Biz asla kaliteden taviz veremeyiz, vermeyiz de. Bu prosedüre uymak şartıyla Faz-2 çalışmalarının da bir an evvel başlayacağını da buradan müjdelemek istiyorum. Tabi ki önce Sağlık Bakanlığı ile görüştükten sonra, inşallah Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları biter ve yerli aşımıza bir an evvel kavuşuruz, diye ümit ediyorum." dedi.



    https://www.milliyet.com.tr/gundem/turkiyenin-yerli-koronavirus-asisinda-yeni-gelisme-yan-etkisi-gorulmedi-6361960 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SC0RPI0N (S. Ç.) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu kadar kısa sürede yan etkisinin olmadığını öğrenmen icin zaman makinası kullanmak lazım
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    DarkneXX (Çağrı Ünal) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yan etkisinin olmaması çok süpriz bir durum değil ancak asıl önemli olan koruyuculuğunun olup olmadığını belirlemek. 2. Fazda zaten buna bakılacak umarım o da başarılı olur.
    Yan etkisinin olmaması çok süpriz bir durum değil ancak asıl önemli olan koruyuculuğunun olup olmadığını belirlemek. 2. Fazda zaten buna bakılacak umarım o da b...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    elLbufFer (selçuk dabak) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Temenni ayrıdır , olumsuz düşünmek ayrıdır.
    Şu yorumlara bakıp forumdaslarin nasıl bir kafa yapısı olduğunu görebilirsiniz.
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    L.Croft (Yusuf O.) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tedavi yoksa yan etki de yok :DD Basit mantık
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Erciyes Üniversitesi Kayseri'de, bir düşünün derim. Erciyes Üniversitesi'ni derece ile bitiren nice kişiler tanıdım, sevmem normalde böyle genelleme yapmayı ama üçkağıtçılık ve dalavere hat safhadaydı ortak özellikleri olarak. Benden uzak olsun bu aşı.
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    firat_kilic 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    mRNA aşısı mı? Madem bu kadar ileriydiniz neden diğer aşıları ithal ettiniz? hatta aşısız da bıraktınız? Neden ilaçlar yapmadınız? da onun yerine amerikaya 3milyar dolar ilaç parası borcu var. iç piyasaya da ilaç tıbbi alet borç var. Şimdiye kadar bu okul neler üretmişti? Corona çıkmasa bu okul ne yapıyordu? Bir de inşallah kelimesi kullanmış AKP tarafından atanmış kişi mi bu?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) firat_kilic
    Hocam diğer sorularınız hakkında bilgim yok ama şunu merak ettim; Allah ile AKP arasında nasıl bir bağlantı kurdunuz?
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    BekirHan (Bekir Han) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi."

    Hocam oldu mu şimdi?
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    hardtracker (Faruk Mercanli) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    simdiye kadar yapilan aciklamalarin hangisi dogru cikti da millet size inansin.
    isiniz gucunuz yalan ve manipulasyon.
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    interwap (Volkan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    44 kişi ile ne kadar güvenilir sonuç elde edebiliriz?
    Yanıtla +2
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    DarkneXX (Çağrı Ünal) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yan etkisinin olmaması çok süpriz bir durum değil ancak asıl önemli olan koruyuculuğunun olup olmadığını belirlemek. 2. Fazda zaten buna bakılacak umarım o da başarılı olur.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben inanmıyorum.
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    th9 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu kadar kısa zamanda yapılan bir aşı ve yan etkisinin bulunmaması garip geldi.2-3 hafta sonra patlar
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    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    erciyes üniversitesi, yerli aşı ve
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