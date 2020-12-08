Türkiye'nin sipariş ettiği 'Çin aşısı'nın ilk Faz-3 sonuçları geldi

Çin Halk Cumhuriyeti merkezli Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği inaktif virüs aşısı CoronaVac'tan gelen ilk Faz-3 verileri, aşının etki potansiyelinin yüksek olabileceğini gösteriyor. Endonezya'da devlete bağlı ilaç kurumu Bio Farma, erken sonuçlara göre aşının %97 oranında etkili olduğunu duyurdu. Endonezya'daki aşı çalışmasına 1600 kişi katılmıştı.

Sinovac'tan açıklama geldi

Sinovac, Endonezya'dan gelen %97 sonucunun, serokonversiyon oranı olduğunu söyledi. Serokonversiyon, kanda virüse karşı antikor cevabının oluşmasını ifade ediyor. Ancak bu antikor cevabı, aşılanan insanları Covid-19'dan hangi oranda koruyacak? Sorusunun cevaplanması için çalışmaların devamında gelecek sonuçları beklemek gerekiyor. Bu yüzden Sinovac'ın sözcüsü, ellerinde aşıya dair (Faz-3 seviyesinde) bir etkinlik verisi olmadığını belirtiyor. Çalışmalar Türkiye ve Brezilya'nın da aralarında olduğu ülkelerde devam ediyor. Deneyimli şirket Sinovac, daha önce de SARS ve domuz gribi aşılarının ilk üreticilerinden olmuştu.

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Fahrettin Koca: Aşılama Aralık sonu gibi başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, 11 Aralık'tan sonra ülkemize gelecek olan aşının uygulanmasına, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onaylaması halinde, ay sonu gibi başlanabilecek. Aşı ilk etapta en riskli olarak görülen kesimlere yapılacak. Fahrettin Koca kameralar önünde, ülkemizde ilk aşılanan kişi olacak.

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