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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin sipariş ettiği 'Çin aşısı'nın ilk Faz-3 sonuçları geldi

    Yeni tip koronavirüs salgını için ülkemizin de 50 milyon doz sipariş verdiği CoronaVac adındaki aşının, ilk Faz-3 verileri Endonezya'dan geldi. Detaylar ve Sinovac'ın yaptığı açıklama haberimizde.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Mertcan Erice
    Yazar
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    Türkiye'nin sipariş ettiği 'Çin aşısı'nın ilk Faz-3 sonuçları geldi

    Çin Halk Cumhuriyeti merkezli Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği inaktif virüs aşısı CoronaVac'tan gelen ilk Faz-3 verileri, aşının etki potansiyelinin yüksek olabileceğini gösteriyor. Endonezya'da devlete bağlı ilaç kurumu Bio Farma, erken sonuçlara göre aşının %97 oranında etkili olduğunu duyurdu. Endonezya'daki aşı çalışmasına 1600 kişi katılmıştı. 

    Sinovac'tan açıklama geldi

    Sinovac, Endonezya'dan gelen %97 sonucunun, serokonversiyon oranı olduğunu söyledi. Serokonversiyon, kanda virüse karşı antikor cevabının oluşmasını ifade ediyor. Ancak bu antikor cevabı, aşılanan insanları Covid-19'dan hangi oranda koruyacak? Sorusunun cevaplanması için çalışmaların devamında gelecek sonuçları beklemek gerekiyor. Bu yüzden Sinovac'ın sözcüsü, ellerinde aşıya dair (Faz-3 seviyesinde) bir etkinlik verisi olmadığını belirtiyor. Çalışmalar Türkiye ve Brezilya'nın da aralarında olduğu ülkelerde devam ediyor. Deneyimli şirket Sinovac, daha önce de SARS ve domuz gribi aşılarının ilk üreticilerinden olmuştu. 

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs yayılımını 24 saatte engelleyen bir ilaç keşfedildi"

    Fahrettin Koca: Aşılama Aralık sonu gibi başlayacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, 11 Aralık'tan sonra ülkemize gelecek olan aşının uygulanmasına, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onaylaması halinde, ay sonu gibi başlanabilecek. Aşı ilk etapta en riskli olarak görülen kesimlere yapılacak. Fahrettin Koca kameralar önünde, ülkemizde ilk aşılanan kişi olacak.



    Kaynakça https://www.haberturk.com/son-dakika-turkiye-nin-de-siparis-ettigi-cin-asisindan-ilk-sonuc-haberler-2895913 https://www.bloomberght.com/sinovac-asisinin-etkinligi-97-2270193 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mutercim (Bilge Tanrıseven) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ya o kadar basit ki aslında. Çıkar insan gibi en başından "Kardeşim biz kanıtlanmış, alt yapısı mevcut bir aşı kullanmak istedik, bu yüzden Sinovac ile anlaştık. Üçüncü faz deneyleri bittiğinde onay almak için memlekete getirip birkaç hafta sonra da aşılamaya başlayacağız." dersin. Yani geç kaldık, para bulamadık, vs. o yüzden BioNTech aşısını alamadık demene de gerek yok. Millet de durup dururken strese girmez, bunlar bize yalan mı söylüyor diye uyuz olmaz. Kolay iş anca böyle zorlaştırılır. Şimdi güvensizlikten aşı olmayacak binlerce, belki milyonlarca kişinin sorumlusu kim?
    Ya o kadar basit ki aslında. Çıkar insan gibi en başından "Kardeşim biz kanıtlanmış, alt yapısı mevcut bir aşı kullanmak istedik, bu yüzden Sinovac ile anlaştık...
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    Finn Mertens 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hükümet kendisine güvenmememiz için zibilyon tane neden verdi. Ben şahsen ilacın menşeisinden değil sırf bu hükümete güvenemediğim için yaptırmayacağım. Zorunlu olursa da parasını verip tanıdık bir eczacı veya doktorla anlaşıp boşluğa enjekte ettireceğim.
    Hükümet kendisine güvenmememiz için zibilyon tane neden verdi. Ben şahsen ilacın menşeisinden değil sırf bu hükümete güvenemediğim için yaptırmayacağım. Zorunlu...
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    2 Yanıt Yanıtla +41
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fahrettin Koca ya canlı yayında yapılacak aşının gerçekten üretilen aşının olduğunu nereden bileceğiz.. İnsanlara farklı türde bir aşı vurup niyetlerinin farklı olmadığını nereden bileceğiz.. Bunlara , yaptıkları her konuda olduğu gibi bu konuda da hiçbir şekilde güvenmiyorum... Allah sonumuzu güzel kılsın inşallah.
    Fahrettin Koca ya canlı yayında yapılacak aşının gerçekten üretilen aşının olduğunu nereden bileceğiz.. İnsanlara farklı türde bir aşı vurup niyetlerinin farklı...
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    Yanıtla +24
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    mitokondrioglukadayi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    pikalos (pega han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa ilaç nedir bilmezken Çinlilerin derin bir tıp kültürü vardı.Kapitalizmin sizi tabii ki başka yerlere yönlendirecek.Çin ve Rusya aşıyı bulduklarını ilan ettiklerinde hiç medya ilgi göstermedi ama Almanlar bulunca oooo oldular.Çinliler boş adam değil.
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    xamaximax 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kimse yaptırmaz fazla sipariş etmesinler o ben aşı olurum diye gezenler bile yaptırmaz çinde herkes aşılansın bi görelim ondan sonra alalım abi
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    BOLDVIPER 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şuanki haliyle hiç birşeye güvenmiyorum. Ve asla vurunmam ben antibiyotık alıcam zaman bile yurt dısı olanı değil yerli olanı karşılıyor
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    defb 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ilk etapta aşılanacak 25M kişi arasında olamayacağımıza göre sıra bize gelinceye kadar etkilerini görürüz nasıl olsa
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kameralar önünde ilk aşılanan kişinin Fahrettin Husband değil başka biri olması gerekiyor.
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    Mertccc (Baran Gur) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kafamda deli sorular
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    gowlet 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yav bu bizim ülkenin bir hastalığa karşı aşı çıktığında domuz gribinden beri yok yaptırmam yok güvenmem diye tiriplere girişi beni bitiriyor ya..
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Detective W. (David William) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gowlet
    İçinde ne olduğu belirsiz otu boku yiyip içerler aşıya gelince hemen bi korku. Sanki yediklerini direk sıçıyor
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    endonezyayı referans göstermişler...demek ki biz afrika da bir ülkeyiz.
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    Ponçikyasemin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu aşıya gerçekten vurduracak olanlar var mı?
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    psycho1905 (Adımın Önemi yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Ponçikyasemin
    Asiya vurdurmucam ama asilanacagim dostum
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    8114 kez okundu.
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