Dizüstü segmentinde 5G dönemi başladı

Microsoft ile yürüttüğü ARM tabanlı Windows projesinde 4G üzerinden internete sürekli bağlı dizüstü bilgisayarların önünü açan Qualcomm şimdi de 5G standardına adım atıyor. Firma sektörün ilk ticari 5G PC platformunu duyurdu.

Snapdragon 8cx 5G özellikleri

Snapdragon 8cx 5G şeklinde adlandırılan yeni yonga seti gelecek dönemde Snapdragon 850 platformunun yerini alacak. Bununla birlikte avantajlı bir durum var zira Snapdragon X55 modem kullanılıyor. Henüz tanıtılan modem 7Gbps hızlarına kadar çıkabiliyor.

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Yeni yonga seti aslında daha önce tanıtılmıştı ancak X55 modem entegrasyonu fuarda duyuruldu. Qualcomm bu yonga setini en iyisi olarak tanımlıyor ve Snapdragon 855 yonga setinden da güçlü. Zaten güç tüketimi açısından dizüstü modelleri hedefleniyor.

Yonga setinde 4 adet Kryo 495 çekirdeği performans odaklı çalışırken 4 adet Kryo 495 çekirdeği de verimlilik odaklı çalışıyor. Adreno 680 grafik birimi de yine en iyi performansı amaçlıyor. Normalde bu yonga seti X24 modemi ile duyurulmuştu.

Henüz yolun başında olduğumuz için 5G bağlantılı dizüstü bilgisayarları da geç bir tarihte göreceğiz. Özellikle X55 modemin yılın ikinci yarısında hacimli üretime hazır hale gelmesi süreyi daha da uzatabilir. Snapdragon 8cx 5G platformunu ilk olarak Lenovo kullanacak ve en erken 2020 yılına tarih verebiliyor.