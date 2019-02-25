Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dizüstü segmentinde 5G dönemi başladı

Snapdragon 8cx 5G PC platformu ile dizüstü bilgisayar modellerinde de 5G dönemi başlayacak. Qualcomm yeni yonga setini yıl sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyor.
2 ay
4,2b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft ile yürüttüğü ARM tabanlı Windows projesinde 4G üzerinden internete sürekli bağlı dizüstü bilgisayarların önünü açan Qualcomm şimdi de 5G standardına adım atıyor. Firma sektörün ilk ticari 5G PC platformunu duyurdu.

Snapdragon 8cx 5G özellikleri

Snapdragon 8cx 5G şeklinde adlandırılan yeni yonga seti gelecek dönemde Snapdragon 850 platformunun yerini alacak. Bununla birlikte avantajlı bir durum var zira Snapdragon X55 modem kullanılıyor. Henüz tanıtılan modem 7Gbps hızlarına kadar çıkabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu"

Yeni yonga seti aslında daha önce tanıtılmıştı ancak X55 modem entegrasyonu fuarda duyuruldu. Qualcomm bu yonga setini en iyisi olarak tanımlıyor ve Snapdragon 855 yonga setinden da güçlü. Zaten güç tüketimi açısından dizüstü modelleri hedefleniyor.

Yonga setinde 4 adet Kryo 495 çekirdeği performans odaklı çalışırken 4 adet Kryo 495 çekirdeği de verimlilik odaklı çalışıyor. Adreno 680 grafik birimi de yine en iyi performansı amaçlıyor. Normalde bu yonga seti X24 modemi ile duyurulmuştu.

Henüz yolun başında olduğumuz için 5G bağlantılı dizüstü bilgisayarları da geç bir tarihte göreceğiz. Özellikle X55 modemin yılın ikinci yarısında hacimli üretime hazır hale gelmesi süreyi daha da uzatabilir. Snapdragon 8cx 5G platformunu ilk olarak Lenovo kullanacak ve en erken 2020 yılına tarih verebiliyor.

 

https://www.qualcomm.com/news/releases/2019/02/25/qualcomm-announces-worlds-first-commercial-5g-pc-platform Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
Firma sektörün ilk ticari 5G PC platformunu duyurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GarçonBlanc 2 ay
Bir arkadaşın başlıkla içeriğinin tutmadığını anlatan bir yorumu vardı. Nerede o sayın DH adminleri, editörleri artık ne halt iseniz!?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyazsoy 2 ay
S'den Ş geliyor $1 diye başlar soyguna devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Turkcell blok zinciri teknolojisini temel aldığı yeni çözümlerini tanıttı 2 ay Volkswagen açıkladı: Jetta ayrı bir marka oluyor 2 ay Android Go işletim sistemli GM 6 d 2019 Edition tanıtıldı 2 ay General Mobile yeni silahı GM 9 Plus’ı tanıttı 2 ay 2019 Skoda Kamiq crossover Cenevre öncesi tanıtıldı 2 ay Turkcell, 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu siparişi verdi 2 ay Vestel Venus V7 ön inceleme 2 ay Bitcoin aniden 3,900 doların altına düştü 2 ay Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı 2 ay Seat'tan Renault Twizy'e rakip elektrikli araç: Seat Minimo 2 ay Esnek ekran, telefon özelliği | Nubia Alpha akıllı saat 2 ay Redmi Note 7 Pro modeli detaylanıyor 2 ay Bilgisayar alımında taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıktı 2 ay 2019 Peugeot 208 tanıtıldı: Elektrikli versiyonla 340 km menzil 2 ay Hakan: Muhafız’dan Cüneyt Arkın’lı yeni fragman 2 ay Qualcomm, 5G teknolojisini başka sektörlere de yaymak istiyor 2 ay Telefon olarak kullanılabilen, esnek ekranlı akıllı saat Nubia Alpha tanıtıldı 2 ay 4K OLED ekranlı telefon | Sony Xperia 1 ön inceleme 2 ay Selfie odaklı ZTE Blade V10 resmen tanıtıldı 2 ay Samsung Galaxy S ve Note serilerinin isimleri değişiyor 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Dizüstü segmentinde 5G dönemi başladı Sonraki 12GB RAM'li telefon | Xiaomi Mi9 Explorer Edition 2 ay ZTE de 5G trendine katıldı 2 ay Dünyanın ilk 1TB microSD kartı duyuruldu 2 ay MediaTek, çok modlu Helio M70 5G modemini duyurdu 2 ay Özelleşmiş kök hücreler kan-beyin bariyeri üretilmesinde kullanılabilir 2 ay Twitter kurucu ortağı Evan Williams, yönetim kurulundan istifa etti 2 ay Nintendo Switch'te Android çalıştırıldı 2 ay Arka kapakta HD ekran | Nubia X ön inceleme 2 ay Microsoft çalışanları, şirketin ABD ordusu ile yaptığı HoloLens anlaşmasının iptalini istiyor 2 ay GSMA’den Turkcell’e ödül 2 ay Oppo’nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı 2 ay Qualcomm Quick Charge artık kablosuz 2 ay 1GB/s hızlara çıkabilen microSD Express standardı duyuruldu 2 ay 7 inçlik ekrana sahip Lenovo akıllı telefonu duyuruldu 2 ay Sony Xperia L3, Helio P22 yonga seti ile birlikte tanıtıldı 2 ay Infinity-U ekranlı Samsung Galaxy A30 resmen duyuruldu 2 ay Vestel yeni orta segment akıllı telefonunu duyurdu 2 ay Lenovo iki yeni kulaklık duyurdu 2 ay Kamerada devrim | Nokia 9 PureView ön inceleme 2 ay Orta sınıfa ekrandan parmak izi okuma özelliği geldi: Karşınızda Samsung Galaxy A50 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim