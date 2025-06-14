Donald Trump’tan yapay zekâ hamlesi: AI.gov ve yeni sohbet robotu geliyor

AI.gov dönemi başlıyor
Github üzerinde işaretlerine ulaşılan AI.gov platformu ve bu platformla entegre çalışacak bir yapay zekâ sohbet robotunun 4 Temmuz 2205 tarihinde resmi olarak tanıtılması planlanıyor. Proje; OpenAI, Google ve Anthropic gibi önde gelen yapay zekâ sağlayıcılarının modelleriyle entegre olacak.
Platformun devlet kurumlarının yapay zekâ uygulamalarını analiz etmek ve performanslarını takip etmek için bir analiz konsolu sunacağı belirtiliyor. Bu konsol kurumların yapay zekâ projelerinin verimliliğini ölçmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, platformun sohbet robotu, hükümet çalışanlarının sorularına hızlı yanıtlar vererek bürokratik süreçleri hızlandırmayı amaçlıyor.
Trump, yapay zekâ altyapısını güçlendirmek için özel sektöre de büyük yatırımlar yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında, Trump’ın OpenAI, SoftBank ve Oracle’ın ortak girişimi Stargate’e 500 milyar dolara kadar yatırım yapacağı açıklanmıştı. Bu girişim, yapay zekâ destekli veri merkezleri inşa etmeyi hedefliyor ve ABD’nin küresel yapay zeka yarışında lider konumda kalmasını sağlamayı amaçlıyor.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.