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Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu

5G teknolojilerinde elini çabuk tutan Qualcomm, Snapdragon X50 5G modeminin ardından Snapdragon X55 modemini de hazırladı. Modem ortaklara örneklenmeye başladı.
3 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Önümüzdeki yıllarda 3 trilyon dolarlık bir pazar oluşturması beklenen 5G altyapısında hızlı hareket eden şartlar gereği önemli avantaj elde ediyor. Mobil tarafta Qualcomm oldukça hareketli ve bu yıl pek çok modelde 5G modemlerini göreceğiz. Firma şimdi ikinci modemini de hazırladı.

Snapdragon X55 neler sunuyor?

Geçen yıl piyasaya çıkan ilk 5G modemi Qualcomm Snapdragon X50 olmuştu. Bu yıl Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte tercihe bağlı olarak üreticilere sunuldu. İlk örneklerini de MWC 2019 fuarında göreceğiz.

Ayrıca Bkz. "Monument Valley izleri taşıyan Linn: Path of Orchards beta sürecine başladı"

Qualcomm elini çabuk tuttu ve ikinci modemi de hazırlamış durumda. Snapdragon X55 modemi ilk nesle göre bazı önemli avantajlarla geliyor. İlk olarak indirme hızları 4.5Gpbs seviyesinden 7Gbps seviyesine çıkmış.

İkinci olarak 4G LTE ağlarında Cat. 22 kategorisini destekliyor. Bu tarafta da hızlar 2.5Gbps seviyesine kadar çıkıyor. Yine modem 3G ağlara da destek veriyor. Yani tüm modern iletişim altyapılarında kullanılabiliyor.

 

Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu
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Son olarak Snapdragon X55 modemi enerji verimliliği konusunda da daha başarılı. Snapdragon X50 bu bakımdan biraz eleştiriliyordu. Qualcomm ayrıca daha küçük QTM525 5G anten modülünü de modemi ile birlikte piyasaya sürecek.

Snapdragon X55 modemi MWC 2019 fuarında sergilenecek ve müşterilere örneklenmeye başlayacak. İlk ürünlerin piyasaya çıkması ise 2019 yılının ikinci yarısını bulacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Qualcomm-announces-new-5G-modem-Snapdragon-X55_id113801 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MHEC 2 ay
5g teknolojisine geçene kadar ooohooo...
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user.cm 2 ay
Tabi 5g teknolojisinin Türkiye'ye gelmesi için daha çok uzun yıllar var ancak yurt dışında yaşayanlar için bu müthiş teknoloji yeni bir çağın başlangıcı olacaktır. İlk deneyimlerden birisi olmak için sabırsızlanıyorum.
5g hem enerji tüketimi hem de frekansların etkin kullanımı açısından özellikle iot için çok önemli. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde müthiş bir teknolojik atılım öngörüyorum.
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FerdosParadise 2 ay
4.5 G'nin tam potanseyiline ulaştık mı?
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scorpion20 2 ay FerdosParadise
5gde 4,5g gibi olacaksa hiç gerek yok
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Üç Kağıtçı Mesut 2 ay
Bize 3G yeter artar. 4G kullanıyorum ortalama hızım 35 mbps. Türkiye'de 3G yi adam gibi veren Turkcell ve TTmobil zaten bu hızlara çıkıyor. 5Gye geçmeye gerek yok. Planlarıma göre en erken 5G kullanma yılım 2023.
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Opioid 2 ay
Speedtest için en yüksek sunulan internet paketlerimiz bile yetmez.
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smart1978 2 ay
X50 eskimistir alinmaz oldu.
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Das Boot 3 ay
Yayginlaatigi zaman muhtemelen x65 x70 modemleri konusuyor olucaz. Bunlar daha ilk nesiller.
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esmerbuyucu 3 ay
Çıkmadan eskittiler 😂
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sreylare 3 ay
Güzel haber, beklediğim gelişme. Teşekkürler.
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