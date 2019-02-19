Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu

Önümüzdeki yıllarda 3 trilyon dolarlık bir pazar oluşturması beklenen 5G altyapısında hızlı hareket eden şartlar gereği önemli avantaj elde ediyor. Mobil tarafta Qualcomm oldukça hareketli ve bu yıl pek çok modelde 5G modemlerini göreceğiz. Firma şimdi ikinci modemini de hazırladı.

Snapdragon X55 neler sunuyor?

Geçen yıl piyasaya çıkan ilk 5G modemi Qualcomm Snapdragon X50 olmuştu. Bu yıl Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte tercihe bağlı olarak üreticilere sunuldu. İlk örneklerini de MWC 2019 fuarında göreceğiz.

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Qualcomm elini çabuk tuttu ve ikinci modemi de hazırlamış durumda. Snapdragon X55 modemi ilk nesle göre bazı önemli avantajlarla geliyor. İlk olarak indirme hızları 4.5Gpbs seviyesinden 7Gbps seviyesine çıkmış.

İkinci olarak 4G LTE ağlarında Cat. 22 kategorisini destekliyor. Bu tarafta da hızlar 2.5Gbps seviyesine kadar çıkıyor. Yine modem 3G ağlara da destek veriyor. Yani tüm modern iletişim altyapılarında kullanılabiliyor.

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Son olarak Snapdragon X55 modemi enerji verimliliği konusunda da daha başarılı. Snapdragon X50 bu bakımdan biraz eleştiriliyordu. Qualcomm ayrıca daha küçük QTM525 5G anten modülünü de modemi ile birlikte piyasaya sürecek.

Snapdragon X55 modemi MWC 2019 fuarında sergilenecek ve müşterilere örneklenmeye başlayacak. İlk ürünlerin piyasaya çıkması ise 2019 yılının ikinci yarısını bulacak.