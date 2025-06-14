Samsung Galaxy Tab S11 serisi Dimensity ile yola devam ediyor

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra işlemcisi belli oldu
Geçen yılın aksine bu yıl sadece Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra modellerini piyasaya sürecek olan Samsung, iddialara göre Dimensity 9400+ yonga setinden güç alacak. Galaxy Tab S11 Ultra modelinin Dimensity 9400+ yonga setini kullanacağı belirtilirken temel modelde yonga setinin standart versiyonu da karşımıza çıkabilir.
Dimensity 9400+ yonga setinin tablet üzerindeki ilk benchmark skorları, akıllı telefonlardaki versiyonlardan bir miktar daha düşük kalıyor. Bu da Samsung’un verimlilik tarafına odaklandığını gösteriyor.
Ekran ve boyut olarak önceki nesilden çok farklı olmadığı belirtilen Galaxy Tab S11 serisinin Ultra modeli batarya tarafında bir miktar daha yüksek kapasiteye sahip ve bu da kullanım sürelerinin belirgin şekilde artmasını sağlayacak.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.