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    Samsung Galaxy Tab S11 serisi Dimensity ile yola devam ediyor

    Samsung Galaxy Tab S11 tablet serisinde Samsung yine MediaTek ile iş birliğine devam ediyor. Maliyetleri düşürme adına Dimensity 9400+ yonga setine yer veriliyor.

    Samsung Galaxy Tab S11 serisi Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon tarafında amiral gemileri için Exynos ısrarına devam eden Samsung, tablet tarafında ise başrolü artık MediaTek tasarımcısına bırakmış durumda. Galaxy Tab S10 serisinin ardından Galaxy Tab S11 serisi de Dimensity yonga seti kullanacak. 

    Samsung Galaxy Tab S11 Ultra işlemcisi belli oldu

    Geçen yılın aksine bu yıl sadece Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra modellerini piyasaya sürecek olan Samsung, iddialara göre Dimensity 9400+ yonga setinden güç alacak. Galaxy Tab S11 Ultra modelinin Dimensity 9400+ yonga setini kullanacağı belirtilirken temel modelde yonga setinin standart versiyonu da karşımıza çıkabilir. 

    Dimensity 9400+ yonga setinin tablet üzerindeki ilk benchmark skorları, akıllı telefonlardaki versiyonlardan bir miktar daha düşük kalıyor. Bu da Samsung’un verimlilik tarafına odaklandığını gösteriyor. 

    Ekran ve boyut olarak önceki nesilden çok farklı olmadığı belirtilen Galaxy Tab S11 serisinin Ultra modeli batarya tarafında bir miktar daha yüksek kapasiteye sahip ve bu da kullanım sürelerinin belirgin şekilde artmasını sağlayacak. 
     

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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