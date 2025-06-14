Samsung Galaxy Tab S11 serisi Dimensity ile yola devam ediyor

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon tarafında amiral gemileri için Exynos ısrarına devam eden Samsung, tablet tarafında ise başrolü artık MediaTek tasarımcısına bırakmış durumda. Galaxy Tab S10 serisinin ardından Galaxy Tab S11 serisi de Dimensity yonga seti kullanacak.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra işlemcisi belli oldu

Geçen yılın aksine bu yıl sadece Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra modellerini piyasaya sürecek olan Samsung, iddialara göre Dimensity 9400+ yonga setinden güç alacak. Galaxy Tab S11 Ultra modelinin Dimensity 9400+ yonga setini kullanacağı belirtilirken temel modelde yonga setinin standart versiyonu da karşımıza çıkabilir.

Dimensity 9400+ yonga setinin tablet üzerindeki ilk benchmark skorları, akıllı telefonlardaki versiyonlardan bir miktar daha düşük kalıyor. Bu da Samsung’un verimlilik tarafına odaklandığını gösteriyor.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra daha büyük batarya ile gelecek 1 hf. önce eklendi

Ekran ve boyut olarak önceki nesilden çok farklı olmadığı belirtilen Galaxy Tab S11 serisinin Ultra modeli batarya tarafında bir miktar daha yüksek kapasiteye sahip ve bu da kullanım sürelerinin belirgin şekilde artmasını sağlayacak.



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Samsung Galaxy Tab S11 serisi geleneği bozmuyor

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