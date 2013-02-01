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Doğa şartlarına dayanıklı hoparlör isteyenlere özel, "Braven Brv-1"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Doğal ortamlarda müzik dinlemek ya da farklı amaçlarla hoparlöre ihtiyaç duyan kullanıcılar için geliştirilmiş olan Braven Brv-1, en dayanıklı hoparlörler arasında yer alıyor.
Braven Brv-1, kablosuz olarak kullanılabilen bir hoparlör. Cihaz Bluetooth teknolojisini destekliyor ve bu sayede kablosuz olarak müzik dinlemek mümkün hale geliyor. İstenildiği taktirde telefon görüşmeleri de aktarılabilen Braven Brv-1, akıllı telefonları ya da tablet cihazları üzerindeki 1400mAh batarya sayesinde şarj edebiliyor. Tam dolu halinde 12 saat çalışabilen cihaz, toplam 6W ses çıkışı verebiliyor.
Braven Brv-1 hoparlörün en büyük ve onu piyasadaki diğer taşınabilir birçok hoparlörden ayıran özelliği ise, oldukça sağlam bir yapıda her türlü arazi şartına uyumlu halde üretilmiş yapısı. Cihaz kullanıcılara, ufak ve kompakt boyutlarının yanında su ve darbe geçirmez bir yapı sunuyor. Braven Brv-1 üzerinde ses açma kapama, güç ve parça değiştirme tuşları yer alıyor.
Doğa şartlarında kullanım için oldukça iyi özelliklere sahip olan Braven Brv-1, $180 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. 
 
Doğa şartlarına dayanıklı hoparlör isteyenlere özel,
Doğa şartlarına dayanıklı hoparlör isteyenlere özel,

http://www.braven.com/braven-brv-1.html/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tamtamam 6 yıl
ürün güzel ancak 6w çok yetersiz kalmış.teknede kullanmak için 20w felan olsaydı alınabilirdi.
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Umutcan 6 yıl
Sony yakında su altında çalışan müzik seti yapar bunlara gerek kalmaz...
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TeufeL-07 6 yıl
Doğa şartlarına uygun hoparlör ne oluyor ? Hoparlör e ayı falan saldırdığı zaman sesi kapatarak ölü taklidimi yapıyor :D
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Jül Sezar 6 yıl
Aborjinler için üretilmiş
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OBA INC 6 yıl
Kendi sitesinde teknik bilgi yazmıyor.. Kaç inch speaker kullanılmış ve bunların frekans aralığı nedir? Ayrıca 6 watt değeri RMS için mi geçerli? Bana hiç güven vermedi...
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artenis 6 yıl
herşey güzel fiyat değil
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