Doğal ve Romantik Bir Hediye: Çiçek Sepeti

Tek Çiçek Türünden Oluşan Sepetler

Aranjman Sepetleri

Aksesuarlarla Süslü Sepetler

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Özel günlerde sevdiklerine çarpıcı ve benzersiz hediyeler eşliğinde unutulmayacak sürprizler yapmak herkesin en büyük hayali… Rengarenk çiçeklerden oluşan çiçek sepetleri ise bu hediyeler arasında doğallıklarıyla olduğu kadar romantik yapılarıyla da öne çıkan belki de en güzel alternatiflerden biri. İkili ilişkilerde kurtarıcı rol oynamalarının yanı sıra kutlama, tebrik ve benzeri amaçlarla da sıklıkla armağan olarak düşünülen çiçek sepeti çeşitlerini gelin yakından inceleyelim.Kırmızı ve beyaz başta olmak üzere pek çok renginin farklı anlamlara geldiği güller ile kocaman çiçek yapraklarıyla göz kamaştıran lilyumlar, tek bir çiçek türü kullanılarak hazırlanacak bir çiçek sepeti için ideal seçenekler… Başka renkler katmak ve böylece dikkat çekiciliğini artırmak için kullanılabilecek yapraklar ya da cipsofilyalarla süslenen çiçek sepeti tasarımları, sevdiklerine minimal ama etkileyici bir sunum yapmak isteyenlerin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek nitelikte.Belli bir konsepte uygun olarak tercih edilen çiçek hediyelerinde her şeyden önce gösterişli, göz alıcı ve rengarenk bir sunum hayal edenler için çiçek sepeti aranjmanları, mutlaka şans verilmesi gerekenlerden… Farklı familyalara ait çiçeklerin uyumlu renkler çerçevesinde belli bir ahenkle sepetlere yerleştirilmesi sonucu oluşturulan aranjmanlar, coşkulu bir görünüm yaratarak hem sahibinin heyecan duymasını sağlayan hem de konumlandırıldıkları ortamı renklendiren hediyelerdir. Adeta bir çiçek bahçesini andıran bu aranjmanlar ile duyguları şık bir şekilde ifade etmek oldukça kolay.Mis kokuları ve benzersiz görünümleriyle hali hazırda kendilerinin süslü bir görünüm yarattığı çiçek sepeti çeşitleriyle yetinmeyen, daha hareketli ve sevimli görünmesini isteyenler için ise çeşitli aksesuarlarla süslenmiş modeller en uygun tercihler… Sepetlerin kulplarına eşlik eden renkli kurdeleler, çiçeklerin arasına yerleştirilen nazar boncuklu balonlar, pelüş oyuncaklar ve daha pek çok aksesuarla renklendirilen çiçek sepetleriyle akıllardan çıkmayacak bir sürpriz yapmak mümkün.Özgün tasarımlardan oluşan çiçek sepeti çeşitleriyle siz de sevdiklerinize özel hissettirmek ve hatıralarına güzel bir anı kazandırmak istiyorsanız Çiçek Market’in online kataloğundaki ürünlere göz atabilirsiniz. Beğendiğiniz ürünleri Türkiye’nin pek çok noktasını kapsayan ulaşım ağı sayesinde Çiçek Market kalitesini sevdiklerinizin olduğu her yere ulaştırabilirsiniz!