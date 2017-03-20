Dolby, insanların filmlere verdiği tepkiyi ölçmeye çalışıyor





Gördüğümüz, duyduğumuz şeylerin vücudumuz tarafından nasıl karşılandığı bunlara ne tür tepkiler verdiğimiz uzun yıllar boyunca bilim insanları tarafından önemli bir araştırma konusu olmuştu ancak bu tür araştırmalar sadece üniversitelerde yapılmıyor, şirketler de müşterilerini daha iyi tanımak için benzer araştırmaları yapıyorlar. Ses teknolojileri denilince akla ilk gelen şirketlerden olan Dolby Laboratuvarları da insanların bir şeyler izlerken verdikleri tepkileri daha iyi anlamak adına çalışmalara başlamış durumda.

İlk olarak 2012 yılında bu alanda çalışmalara başlayan şirket 2015’te çalışmaların daha iyi sonuçlanabilmesi için tam teşekküllü bir biyofiziksel laboratuvar oluşturdu. Şirket son olarak San Francisco’daki merkezinde insanların tepkilerini ölçtükleri çalışma alanını tanıttı. Ses geçirmez bir odada televizyon ekranının karşısına oturan kişilerin tepkilerinin ölçülebilmesi için ilk olarak beyinde nöronlar tarafından üretilen elektriksel aktiviteyi ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir tür biyomedikal olan 64 kanallı bir EEG başlığı yerleştiriliyor. EEG başlığı ile birlikte vücuttaki diğer değişimlerin de gözlemlenebilmesi için bileklere kalp atış hızını ve cilt tepkisini ölçen bir cihaz; parmaklara da nabız oksimetresi takılıyor.

Odada bulunan (biri termal kamera olmak üzere) çok sayıda kamera ile de biyomedikal cihazların yaptıklarına ek olarak kişinin yüz ifadesindeki ve vücut ısısındaki değişimler tespit edilebiliyor. Laboratuvarın yöneticisi Poppy Crum, insanların izledikleri şeylerle ne derece ilgilendiklerini ve tepkilerin arttığı noktaları öğrenmek için oluşturulan bu çalışma metoduyla insan tecrübesini daha iyi anlayacaklarını dile getirdi. Crum ayrıca elde edilen verilerin henüz ham olduğunu ve aslında neler yapabildiklerini göstermek istediklerini de ekledi.

Bu Alanda Çalışan Tek Şirket Değil

Dolby, izleyicilerin bir şeyle nasıl etkileşim kurduğunu anlamaları için gelişmiş sensörleri kullanan ilk teknoloji şirketi olsa da bu alanda yalnız değil. 2014 Yılında göz izleme teknolojisi ile izleyicilerin yeni arayüz tasarımı hakkındaki tepkilerini ölçmeye çalışan Netflix ve platformdaki reklamların kullanıcılara nasıl daha iyi sunulacağını öğrenmek için göz izleme teknolojisi kullanan Facebook, Dolby’nin bu alandaki en popüler rakipleri.

Dolby, şimdilik elde edilen verilerin ortaklarına aktarılmayacağını ancak bu verilerin içeriklerin oluşturulması konusunda yapımcılara fikir verebileceğini açıkladı. Tabi bu açıklama birlikte Dolby’nin ilerleyen dönemlerde verileri detaylı bir şekilde analiz ederek içerik üreticileriyle paylaşacağının habercisi. Sistemin gelişmesiyle birlikte izleyicilerin duygularını dorukta yaşamasını sağlayacak filmlerin ortaya çıkması sürpriz olmayacak gibi görünüyor.

http://www.theverge.com/2017/3/19/14949798/dolby-labs-biosensors-eeg-brain-heart-rate-movie-tv-reactions