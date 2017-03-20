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Dolby, insanların filmlere verdiği tepkiyi ölçmeye çalışıyor

Dolby Laboratuvarları, biyosensörler vasıtasıyla insanların televizyon programlarını, dizileri ve filmleri izlerken nasıl tepki verdiğini ve izleyicileri etkileyen içerikleri öğrenmeye çalışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dolby, insanların filmlere verdiği tepkiyi ölçmeye çalışıyor

Gördüğümüz, duyduğumuz şeylerin vücudumuz tarafından nasıl karşılandığı bunlara ne tür tepkiler verdiğimiz uzun yıllar boyunca bilim insanları tarafından önemli bir araştırma konusu olmuştu ancak bu tür araştırmalar sadece üniversitelerde yapılmıyor, şirketler de müşterilerini daha iyi tanımak için benzer araştırmaları yapıyorlar. Ses teknolojileri denilince akla ilk gelen şirketlerden olan Dolby Laboratuvarları da insanların bir şeyler izlerken verdikleri tepkileri daha iyi anlamak adına çalışmalara başlamış durumda.

İlk olarak 2012 yılında bu alanda çalışmalara başlayan şirket 2015’te çalışmaların daha iyi sonuçlanabilmesi için tam teşekküllü bir biyofiziksel laboratuvar oluşturdu. Şirket son olarak San Francisco’daki merkezinde insanların tepkilerini ölçtükleri çalışma alanını tanıttı. Ses geçirmez bir odada televizyon ekranının karşısına oturan kişilerin tepkilerinin ölçülebilmesi için ilk olarak beyinde nöronlar tarafından üretilen elektriksel aktiviteyi ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir tür biyomedikal olan 64 kanallı bir EEG başlığı yerleştiriliyor. EEG başlığı ile birlikte vücuttaki diğer değişimlerin de gözlemlenebilmesi için bileklere kalp atış hızını ve cilt tepkisini ölçen bir cihaz; parmaklara da nabız oksimetresi takılıyor.

Odada bulunan (biri termal kamera olmak üzere) çok sayıda kamera ile de biyomedikal cihazların yaptıklarına ek olarak kişinin yüz ifadesindeki ve vücut ısısındaki değişimler tespit edilebiliyor. Laboratuvarın yöneticisi Poppy Crum, insanların izledikleri şeylerle ne derece ilgilendiklerini ve tepkilerin arttığı noktaları öğrenmek için oluşturulan bu çalışma metoduyla insan tecrübesini daha iyi anlayacaklarını dile getirdi. Crum ayrıca elde edilen verilerin henüz ham olduğunu ve aslında neler yapabildiklerini göstermek istediklerini de ekledi.

Bu Alanda Çalışan Tek Şirket Değil 

Dolby, izleyicilerin bir şeyle nasıl etkileşim kurduğunu anlamaları için gelişmiş sensörleri kullanan ilk teknoloji şirketi olsa da bu alanda yalnız değil. 2014 Yılında göz izleme teknolojisi ile izleyicilerin yeni arayüz tasarımı hakkındaki tepkilerini ölçmeye çalışan Netflix ve platformdaki reklamların kullanıcılara nasıl daha iyi sunulacağını öğrenmek için göz izleme teknolojisi kullanan Facebook, Dolby’nin bu alandaki en popüler rakipleri.

Dolby, şimdilik elde edilen verilerin ortaklarına aktarılmayacağını ancak bu verilerin içeriklerin oluşturulması konusunda yapımcılara fikir verebileceğini açıkladı. Tabi bu açıklama birlikte Dolby’nin ilerleyen dönemlerde verileri detaylı bir şekilde analiz ederek içerik üreticileriyle paylaşacağının habercisi. Sistemin gelişmesiyle birlikte izleyicilerin duygularını dorukta yaşamasını sağlayacak filmlerin ortaya çıkması sürpriz olmayacak gibi görünüyor.


http://www.theverge.com/2017/3/19/14949798/dolby-labs-biosensors-eeg-brain-heart-rate-movie-tv-reactions Yorum Yaz
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eraycelik80 2 yıl
Yav destek olsa ne olcak
Tavan dan nasıl gelecek o ses
Kulaklık = Stereo
Gerisi hikaye
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HI-DEF-MAN 2 yıl eraycelik80
Telefona 5.000tl verince direk yukarıyla iletişime geçiyorsun akıllım.
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eraycelik80 2 yıl
Dolby atmos telefondan mi dinliyorsunuz
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V4LKyR 2 yıl
Dolby ATMOS muhteşem bir teknoloji. Telefonunda root olanlar kursun, bana sonra teşekkür edebilirsiniz.
Dolby ATMOS.
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axaxa 2 yıl
Kırdıracaklar sonunda tüm elektronik aletleri.
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3arbar 2 yıl
insanların şirketlerin kölesi olması ve dolayısıyla insanların metalaşması yolunda son 20 yılda çok yol kat edildi.umarım birileri buna dur der.
bu saçma sapan teknoloji çağı umarım son bulur.
insanlar makinaları değil makinalar insanı kullanıyor.yani sen makinanın kölesi oluyorsun.eskiden böyle değildi.
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Eeltorm 2 yıl
Herkesin bir filmden beklediği ve anladığı şeyler farklı ben bunu ölçerek büyük bir gelişme yaratacaklarını sanmam ama Dolbydir bir bildiği vardır o kadar yatırım ve uğraş yapmış.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
eskiden beynimizi tam yıkayamıyorlardı,
şimdi bu araştırma sonuçlarına göre tam yıkayacaklar !
sonra Referandumda herkes X diyecek
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mustafaaydemir 2 yıl
AMAÇ ?
SADEE REKLAM ODAKLI OLACAKSA SON KULLANICI AÇISINDAN PEK BİR YARARI OLMAYCAKTIR
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