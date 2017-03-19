Mass Effect: Andromeda, 4K HDR ile neredeyse mükemmel görünüyor

Bioware’nin 21 Mart itibariyle tüm oyun severlerin beğenisine sunacağı Mass Effect: Andromeda yapımı, farklı görüntü teknolojileri için de en mükemmel görüntüleri sağlamayı amaçlıyor. Bunlardan birisi 4K HDR.

Mükemmel görüntüler

Son dönemin popüler konularından birisi olan 4K HDR teknolojisi, farklı algoritmalar ile görüntü kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Özellikle oyunlarda 4K HDR teknolojisinin katkısı tartışılmaz.

Bioware de yeni oyununda oyun severlere mükemmel görüntüler için Nvidia ile birlikte çalışmış. Stüdyonun geliştiricileri ile yapılan röportajlar da internette yayınlanmış durumda. Videoda 4K HDR teknolojisi ve oyunun geliştirme aşamaları Nvidia Ansel oyun içi kayıt teknolojisinden de yararlanarak kayda dökülmüş.

YouTube videosunda olduğu gibi oyunun kendisinde de 4K HDR destekli monitörlere ihtiyaç duyuluyor. Aksi takdirde görüntülerin kalitesi bu kadar mükemmel olmayacaktır. Bu noktada HDR destekli G-Sync teknolojisi de önem taşıyor. Firma oyunun özel bir PC versiyonu olacağını da duyurdu.

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Mass Effect: Andromeda bir süredir EA Origin üyeleri için 10 saatlik deneme sürümü olarak yayındaydı. Tam sürüm ise 21 Mart itibariyle Kuzey Amerika ülkelerinden başlayarak satışa sunulacak. İyi görüntüler için en az GeForce GTX 1060 ekran kartı şart.