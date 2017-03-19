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Mass Effect: Andromeda, 4K HDR ile neredeyse mükemmel görünüyor

Uzun süredir merakla beklenen yapımlardan birisi olan Mass Effect: Andromeda, 4K HDR destekli ekranı olan oyuncular için hoş bir sürprizi de beraberinde barındırıyor.
2 yıl
5,5b
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22
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bioware’nin 21 Mart itibariyle tüm oyun severlerin beğenisine sunacağı Mass Effect: Andromeda yapımı, farklı görüntü teknolojileri için de en mükemmel görüntüleri sağlamayı amaçlıyor. Bunlardan birisi 4K HDR.

Mükemmel görüntüler

Son dönemin popüler konularından birisi olan 4K HDR teknolojisi, farklı algoritmalar ile görüntü kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Özellikle oyunlarda 4K HDR teknolojisinin katkısı tartışılmaz.

Bioware de yeni oyununda oyun severlere mükemmel görüntüler için Nvidia ile birlikte çalışmış. Stüdyonun geliştiricileri ile yapılan röportajlar da internette yayınlanmış durumda. Videoda 4K HDR teknolojisi ve oyunun geliştirme aşamaları Nvidia Ansel oyun içi kayıt teknolojisinden de yararlanarak kayda dökülmüş.

YouTube videosunda olduğu gibi oyunun kendisinde de 4K HDR destekli monitörlere ihtiyaç duyuluyor. Aksi takdirde görüntülerin kalitesi bu kadar mükemmel olmayacaktır. Bu noktada HDR destekli G-Sync teknolojisi de önem taşıyor. Firma oyunun özel bir PC versiyonu olacağını da duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Nintendo Switch çıkar çıkmaz kırıldı"

Mass Effect: Andromeda bir süredir EA Origin üyeleri için 10 saatlik deneme sürümü olarak yayındaydı. Tam sürüm ise 21 Mart itibariyle Kuzey Amerika ülkelerinden başlayarak satışa sunulacak. İyi görüntüler için en az GeForce GTX 1060 ekran kartı şart.

 

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Holy-Ghost 2 yıl en beğenilen
O şekilsiz ifade özürlüsü suratları, ruhsuz diyaloglarıda muhteşem gösteriyor mu? insanlar şekilci olmayın içeriğe bakın dedikçe bu işin içindeki yerler bile önce şekili ortaya çıkarmaya çalışıyor.
O şekilsiz ifade özürlüsü suratları, ruhsuz diyaloglarıda muhteşem gösteriyor mu? insanlar şekilci olmayın içeriğe bakın dedikçe bu işin içindeki yerler bile ön...
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CaBr2 2 yıl
O sisteme vereceğim parayla Mars'a bilet alırım.
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3arbar 2 yıl
şimdide 4k yı pazarlamaya çalışıyorlar.çok büyük bi olaymış gibi.
2 yıl sonra 8k diyecekler.
gereksiz teknolojiler
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Hasegawa 2 yıl
Gelen ilk yorumlar oyunun rezalet oldugu yonunde. Tabii o kadar para erilemz bu haliyle. Yanlis anlasilmasin , korsana da hayir. :D
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huseyincarnege 2 yıl
suan anca tv bağlana bişlir hdr için monütör yok :)
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Captain_Ivy 2 yıl
Şu oyunu ne gömdüler ya. Oyun yapımcıları görmüyor mudur acaba sosyal medyalarda bu olayı?
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burakk, 2 yıl
İşin komik tarafı videoda saatlerce Ansel'i övdüler fakat Ansel'den önce de bu konuyla ilgili yazılmış hazır kodlar vardı veya koca ekip kendisi de implemante edebilirdi.
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gxhero 2 yıl
Video da teknoloji demoları var dedim ama gördüm ki oyun yapımcıları pc kullanıılarını şöyle seviyoruz sizi böyle yalarız öperiz gibi baştan aşşağı yalakalık dulu anladık korsan oynamayın lütfen deseniz anladık bu ne gereksiz yalakalıktır ya... (CPY)
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adam olun 2 yıl
fakir tesellisi:"her şey grafik değildir."
-ama oyun da senaryo, etkileşim, yapay zeka, ses, fizik de çok güzel
-fakir:şey aaa.. hem küm :)
not: ati x1550 kullanıyorum
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
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Bu oyunun 4K HDR değil acilen yeni çalışanlara ihtiyacı var
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Spoderman 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
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Bu oyunun 4K HDR değil acilen yeni çalışanlara ihtiyacı var

Her ne kadar katilsam da 3d randerda yuz yapmak ile psde yapmak arasinda dağlar kadar fark var
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sniper23 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
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Bu oyunun 4K HDR değil acilen yeni çalışanlara ihtiyacı var

Bu foto nette sürekli geziyorda bu sağdakini bende yaparım. Soldakinin "ARKA PLANI" var. O modeller ta konseptten 3D'ye geliyor. Sağdaki ise zaten var olan şeyi az bir şey geliştirmiş.
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axaxa 2 yıl
Oyun leş 8k olsa ne yazar.
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bluemersini 2 yıl
Bir vidyo oyununda HDR'yi aktif hale getirmek için HDR'nin ne olduğunu bilmemek lazım.
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