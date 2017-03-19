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Transformers: The Last Knight'ın yeni fragmanı yayınlandı

Bu yaz sinemaseverler ile buluşacak olan Transformers: The Last Knight'tan bir fragman daha yayınlandı. Film, Transformerslar'ın Dünya'daki geçmişini de inceleyecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,4b
1
37
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yılların en başarılı serileri arasında yer alan Transformers, bu yaz beşinci filmi ile sinemalara geri dönüyor. Haziran ayında sinemaseverler ile buluşacak olan Transformers: The Last Knight için meraklı bekleyiş sürerken, filmden bir fragman daha yayınlandı. Yayınlanan bu yeni fragman, The Last Knight'ta da çılgın aksiyon sahnelerinin bizleri beklediğini gösteriyor.
Transformers filmlerinin yönetmeni Michael Bay'in bir kez daha kamera arkasını geçtiği film, hikayeye orta çağlarda geçen bir geçmiş ekleyerek Transformers mitolojisini genişletmeyi amaçlıyor. Dördüncü filmde seriye dahil olan Mark Wahlberg'in başrolünü üstleneceği film, insanlığın geleceğini kurtarmak için Transformerslar'ın Dünya'daki geçmişini araştıran bir grubun hikayesini anlatacak.
Başrollerinde Wahlberg'e Laura Haddock, Stanley Tucci, Jerrod Carmichael, John Goodman, John Turturro, Josh Duhamel, Isabela Moner, Gil Birmingham ve Jean Dujardin'in eşlik edeceği Transformers: The Last Knight, 23 Haziran'da vizyona girecek.

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Ed Wood 2 yıl en beğenilen
Soundtrackleri de Justin Bieber yapsın.
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Angel of the Lord 2 yıl
İlk 3 film güzel denebilecek seviyedeydi. Ama dördüncü filmi izlerken bitsin diye yalvarıyordum artık. Bana göre de insanlar çok ön plana çıkarılıyor böyle bir film için.
İlk 3 film güzel denebilecek seviyedeydi. Ama dördüncü filmi izlerken bitsin diye yalvarıyordum artık. Bana göre de insanlar çok ön plana çıkarılıyor böyle bir...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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eric13 2 yıl
Michael Bayin icine ettigi filmlerden bir tanesi daha ....
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9600_G_T 2 yıl
Coluk cocuk filmi olmus sinemaya gidip izlenmez evde oturur beklerim xd
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SpEeDy! 2 yıl
Görsel Şölen ama öyle boş boş bakıyorsunuz.
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fthyrr1976fy 2 yıl
seri uzadıkça hiç iyi olmadı gittikçe bozuldu
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Melladin 2 yıl
Yeter artık maykıl bey yeter
[:\-]
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prowl12 2 yıl
Umarım batar 6.filmi iyi bir yönetmene verirler
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Coco.Jambo 2 yıl
Son 2 film çöp bile olsa, çokça eleştirilse bile seve seve izliyorum nedense bu seriyi ve nedenini bilmiyorum bana kalsa hepsine 8/10 fln veririm. Hiçte sıkılmıyorum izlerken arada izlerim gene seriyi. Çocukluktan kalma heralde, çizgi filmini çok severdim.
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MessiTugi 2 yıl Coco.Jambo
Bl4ckG4mm4
Son 2 film çöp bile olsa, çokça eleştirilse bile seve seve izliyorum nedense bu seriyi ve nedenini bilmiyorum bana kalsa hepsine 8/10 fln veririm. Hiçte sıkılmıyorum izlerken arada izlerim gene seriyi. Çocukluktan kalma heralde, çizgi filmini çok severdim.

Aynı şeyleri düşünüyorum. 2. filmden beri sinemada izlerim, beni hiç sıkmadı.
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PHI 2 yıl Coco.Jambo
Bl4ckG4mm4
Son 2 film çöp bile olsa, çokça eleştirilse bile seve seve izliyorum nedense bu seriyi ve nedenini bilmiyorum bana kalsa hepsine 8/10 fln veririm. Hiçte sıkılmıyorum izlerken arada izlerim gene seriyi. Çocukluktan kalma heralde, çizgi filmini çok severdim.

Tamamen aksiyon ve efekt sevdiğimiz için.
Bazı filmlerde konu, kurgu, bağlam, sinematik vs aramazsın. Sana eğlenceli 2 saat versin, görsel efektlerle "vay be" dedirtsin, aksiyonu bol versin heyecanlandırsın istersin. Ama bilirsin ki film kötüdür.
Transformers'ın bütün filmleri öyle malesef. İlk film biraz fena değil diğerleri tam anlattığım gibi
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KalemKolik 2 yıl
Aksiyonu çok seven biri olarak bu seride aksiyon bayıyor. 4. Filmi izlemekte zorlandım

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DH Misafiri 2 yıl
Bu ne ya seviye bir hayli yerlerde yetişkinlikten bebekliğe doğru yol almış film artık film sektörü çok hızlı üretime geçti o yüzden çok kaliteli filmler az gelmeye başladı bu filmde ortalama olarak kalacak yazık...
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muroooo19 2 yıl
son film rezaletti. büyük bir leş' ti. Bu ilgi çekici bir film olacak zannımca.
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zeqqqqq 2 yıl
Anlaşılan çoluk çocuk izletecek bize Micheal Bay efendi bu filmde
Yahu adamda gram kafa yok ya neyse ki serideki son filmi
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