Transformers: The Last Knight'ın yeni fragmanı yayınlandı

Son yılların en başarılı serileri arasında yer alan Transformers, bu yaz beşinci filmi ile sinemalara geri dönüyor. Haziran ayında sinemaseverler ile buluşacak olan Transformers: The Last Knight için meraklı bekleyiş sürerken, filmden bir fragman daha yayınlandı. Yayınlanan bu yeni fragman, The Last Knight'ta da çılgın aksiyon sahnelerinin bizleri beklediğini gösteriyor.

Transformers filmlerinin yönetmeni Michael Bay'in bir kez daha kamera arkasını geçtiği film, hikayeye orta çağlarda geçen bir geçmiş ekleyerek Transformers mitolojisini genişletmeyi amaçlıyor. Dördüncü filmde seriye dahil olan Mark Wahlberg'in başrolünü üstleneceği film, insanlığın geleceğini kurtarmak için Transformerslar'ın Dünya'daki geçmişini araştıran bir grubun hikayesini anlatacak.

Başrollerinde Wahlberg'e Laura Haddock, Stanley Tucci, Jerrod Carmichael, John Goodman, John Turturro, Josh Duhamel, Isabela Moner, Gil Birmingham ve Jean Dujardin'in eşlik edeceği Transformers: The Last Knight, 23 Haziran'da vizyona girecek.