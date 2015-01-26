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Donanım Haber: "GTX 970 bellek problemi, DirectX 12, Klevv bellekler, 130W Mini-ITX soğutucu" ve dahası ...

4 yıl
75,1b
1
Donanım Haber
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Donanım Haber bu haftaki bölümüyle yine dopdolu. Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan haftalık programımızda yine önemli gelişmeleri ve konu başlıklarını sizler için değerlendiriyor ve yorumluyoruz. Donanım Haber'in bu haftaki konu başlıkları;
1) GTX 970 3.5GB Bellek Sorunu
2) 4GB GTX 960 Martta geliyor
3) AMD Fiji XT 380X yolda.
4) Windows 10 DirectX 12 desteği geldi.
5) NZXT'den 100$'a Stream Kutusu: Dojo Box
6) SK Hynix'in yeni bellek markası: Klevv
7) Seagate 3 TB 7200.14 serisi bozulma oranları
8) Apacer'dan açıklama: "Bu sene içinde 256GB SSD 70$'ın altında olacak" 
9) ID-Cooling'den 130W soğutma kapasiteli Mini-ITX soğutucu
10) Zalman Z11 Neo fiyatıyla dikkat çekiyor.
11) Kimin kullandığını anlayan akıllı klayve
 şeklinde sıralanmıştır, iyi seyirler dileriz. 


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1 Avatar
armtuc 4 yıl
ben böyle muhteşem bir program hayatta görmedim duymadım bravo
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DH Misafiri 4 yıl
Sohbet için teşekkür ederim.. Artık sabırsızlıkla bekliyorum sürekli bu programı.
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exptouch 4 yıl
Amd yeni seri beklenmelimi yoksa 980-970 mi alınmalı ?
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar iddialara göre R9 380X GTX980'den kabaca yüzde 35-40 daha güçlü olacakmış. İsviçreli bir online satış firmasında R9 380X ön siparişe açılmış. 6999 Kron'dan idi yanlı hatırlamıyorsam. Bu da 1200 abd doları yapıyor. Yani fiyatlandırma millete yem atma değilse direk kartın fiyatı 3000 tl ve üstünden ülkemize girecek. R9 390-390X kartları 20 nm olacakmış. 390'ın 2x GPU'lu bir ekran kartı olacağı konışuluyor.
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kımyasal 4 yıl
Melez soğutucuların ebatları küçültülüp dizüstü platformuna entegre edilirse,daha verimli dizüstü modelleri pazarda görebiliriz.Zalman tarafından hesaplı çıkan pc kasası Zalmanın maddi zorluklarını aşmak için çıkardığı kampanya tarzı bir fiyat politikası olabilir.
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turgutcaa 4 yıl
Kampanyaya katılmak isteyen 970 kullanıcıları
change.org/...
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enja 4 yıl turgutcaa
turgutcaa
Kampanyaya katılmak isteyen 970 kullanıcıları
change.org/...

merhaba amaç ne acaba bu verdiğiniz linkte ve nasıl katılıcaz
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Dovahkiin 4 yıl
Backblaze'in daha önce yayınladığı başka bir Seagate faciasını paylaşmıştım. Bazıları hemen "taraf tutulmuş burda, ben Seagate aldıysam en iyisi odur, 2 tane aldım bozulmadı elalemin binlerce diskinden banane" tarzında gülünç cevaplar yazmıştı.


forum.donanimhaber.com/...
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simbolmina 4 yıl
Şu soğutucular türkiyede yok maalesef. Avrupada da yok. Bir tek amerika, onu da göndermiyorlar. Fiyatları da öyle abartılı değil anladığım.

amazon.com/...

edit: ebay'de buldum. 1 dolar fark ile. ebay.com/...
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Tekno moomce 4 yıl
4GB beleğin 3,5 neden kulanayım ki ? üstünde 4gb yazmıyormu mu bu meletin adam mı kazıklıyorsunuz ?
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Final Getsuga Tenshou 4 yıl
GTA V mantle desteklerse, AMD kartlarda oyun inanılmaz akıcı olacaktır.
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Mihrali Bey 4 yıl
Ooo Mesut reiz varsa izlenir
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InsectKin 4 yıl
Ender yine bağıra bağıra konuşuyorsun yaf :))
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