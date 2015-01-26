Donanım Haber: "GTX 970 bellek problemi, DirectX 12, Klevv bellekler, 130W Mini-ITX soğutucu" ve dahası ...

Donanım Haber bu haftaki bölümüyle yine dopdolu. Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan haftalık programımızda yine önemli gelişmeleri ve konu başlıklarını sizler için değerlendiriyor ve yorumluyoruz. Donanım Haber'in bu haftaki konu başlıkları;

1) GTX 970 3.5GB Bellek Sorunu

2) 4GB GTX 960 Martta geliyor

3) AMD Fiji XT 380X yolda.

4) Windows 10 DirectX 12 desteği geldi.

5) NZXT'den 100$'a Stream Kutusu: Dojo Box

6) SK Hynix'in yeni bellek markası: Klevv

7) Seagate 3 TB 7200.14 serisi bozulma oranları

8) Apacer'dan açıklama: "Bu sene içinde 256GB SSD 70$'ın altında olacak"

9) ID-Cooling'den 130W soğutma kapasiteli Mini-ITX soğutucu

10) Zalman Z11 Neo fiyatıyla dikkat çekiyor.

11) Kimin kullandığını anlayan akıllı klayve

şeklinde sıralanmıştır, iyi seyirler dileriz.



