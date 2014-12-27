Donanım Haber: "Ooo, alırım bir dal"

Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan program Donanım Haber'in bu haftaki bölümü de yine dopdolu. Bu haftaki bölümde Ender Yıldız'a eşlik eden Erdi Özüağ gündemdeki haberleri yorumluyor.





Bu haftaki konu başlıkları arasında Crossbar'ın RRAM teknolojisi, AMD ve Nvidia'nın üretim süreçlerindeki planları, yeni nesil nintendo konsolunu ve samsung'un 4k kavisli monitörünü bulabilirsiniz.