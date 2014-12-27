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Donanım Haber: "Ooo, alırım bir dal"

4 yıl
62,2b
1
Donanım Haber
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan program Donanım Haber'in bu haftaki bölümü de yine dopdolu. Bu haftaki bölümde Ender Yıldız'a eşlik eden Erdi Özüağ gündemdeki haberleri yorumluyor.

Bu haftaki konu başlıkları arasında Crossbar'ın RRAM teknolojisi, AMD ve Nvidia'nın üretim süreçlerindeki planları, yeni nesil nintendo konsolunu ve samsung'un 4k kavisli monitörünü bulabilirsiniz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
musa_unsal2005 4 yıl
Konu ve işleniş sitenin anlamına daha iyi oturuyor. Donanımhaber eski havasını yakaladı elinize sağlık.
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byturkuaz 4 yıl
Mukemmel.baslik daha samimi olmus tskler :) buradan kendini microsoft ceosu sanan arkadaslra selamlar
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kucukcuce 4 yıl
çok güzel
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matomik 4 yıl
Güzel ve Donanımhaberde uzun zamandır büyük bir boşluğu dolduran program olmuş. Erdi ve Ender Beye emeğinden dolayı teşekkür etmek isterim. İkilinimn programları daha samimi ve sohbet havasında oluyor. Arada Mesut Beyi de konuk ederseniz şahane olur.
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ioz 4 yıl
sigaraya yönlendirme/gizli sigara reklamından ceza yemenizi çok istiyorum şu anda videoyu izlemedim izlememe de gerek yok.
"sigara" için kullanılan bir tabir ile açıkça gizli reklam bence.
sigara reklam yasağıda var zaten.
sigaracılara hiç acımam
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ø 4 yıl
4k kavisli ekranda ne oyun opynanır be.
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Timberman 4 yıl
Dal-yaprak
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DH Misafiri 4 yıl
Acer bilgisayar hakkında söylemek istediğim 3 haftadır kullanıyorum wifisi gerçekten çok kötü :D bir cep telefonu bile değil :D Bunun dışında bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum bendeki i5 4210H versyonu.
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ardarda45 4 yıl
U serisi ve H serisi işlemciler hakkında detaylı bir inceleme yazı vs paylaşırsanız iyi olur aslında. Forumda da farklı görüşler var bu konu hakkında, mesela ben performans olarak o kadar fark yok diye biliyorum.Sadece saat hızları düşürülmüş diye biliyorum.
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myanemicnick 4 yıl
Valla son bi dal kaldı
RRAM i takip etmek lazım
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Mr.ED 4 yıl
Atma Ziya!
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alito 4 yıl
Bence bu program DonanımHaber'in en güzel programlarından biri. Umarım ilerleyen dönemlerde DH'de "donanım" konusunda daha çok program görürüz.
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DH Misafiri 4 yıl
Harika bir programdi tesekkurler.
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redoracle 4 yıl
ReRAM hakketen hdd yi komple bitirebilecek hatta piyasadaki ssdleri gömecek bi teknoloji,ama samsung satın alıp kendi kullanır gibi geliyor patentlerini,yada x bi şirket.
Acer oyuncu pc'sinin özeti Erdi Abi: -O kasaya o donanım olmuşmu Acer,try again please.
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