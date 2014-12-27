Donanım Haber: "Ooo, alırım bir dal"

Haber Editörü
Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan program Donanım Haber'in bu haftaki bölümü de yine dopdolu. Bu haftaki bölümde Ender Yıldız'a eşlik eden Erdi Özüağ gündemdeki haberleri yorumluyor.
Bu haftaki konu başlıkları arasında Crossbar'ın RRAM teknolojisi, AMD ve Nvidia'nın üretim süreçlerindeki planları, yeni nesil nintendo konsolunu ve samsung'un 4k kavisli monitörünü bulabilirsiniz.
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"sigara" için kullanılan bir tabir ile açıkça gizli reklam bence.
sigara reklam yasağıda var zaten.
sigaracılara hiç acımam
RRAM i takip etmek lazım
Acer oyuncu pc'sinin özeti Erdi Abi: -O kasaya o donanım olmuşmu Acer,try again please.