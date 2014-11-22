Donanım Haber: "PC Dünyasının Kalbi"

neolussius Erdi yaptırdın bize geçmişe yolculuğu. Ben de 1996 da almıştım ilk bilgisayarı 16 MB ramli, 1,2 GB Harddiskli, 1 MB Cirrus Logic ekran kartlı, ESS 1868 chipsetli Soundvision ses kartlı Pentium 133'ü 1200$'a. Üniversiteyi kazanmışız. Bilgisayar lazım tabii. Ara tatilinde Edirneden Eskişehir'e getirdim. Akşam kurduk. Kardeşim de lise 1 de okuyor. Sabah baktım tıkır tıkır bir ses. Açmış kurcalıyor. Sonra yazmış format c:'yı silmiş:) Üç günde bir windows 95 kurduğumu bilirim. 3 disket windows 3.1+15 disket Windows 95. DOS'ta gittiyse 3 diskette o:) Ama güzel AH-64 Apache Longbow oynuyorduk. O zaman için süper bir oyundu. Çift CD, içerisin bir sürü video. Ünlü Quickshoot joystick'i bile almıştık sırf onu oynayalım diye:)
ybnc Keyifle izledim de birde Erdi daha yavaş yada anlaşılır konuşsa süper olacak.
Benim de ilk bilgisayarım 486 DX2-66 'ydı ve aldığım zaman mouse'u bir türlü çalıştıramamıştım. Problemin anakartta olduğunu da yaklaşık 1 sene sonra anladık. Bu süreyi de Windows'ta vs. mouse imlecini klavyenin nümerik tuşları ile kontrol ederek geçirmiştim. Hatta klavyeden imleçi hareket ettirerek paint'te birçok çizim yapmıştım. Halbuki bozuk diye adamlara geri götür değil mi... Cehalet işte.
bende normal bir kasada 10 cm daha büyük bir masa var. buna rağmen mouse alanı DAR kalıyor.
ekstra olarak benim gibi sıvı soğutma kullanıcıysanız; h80nin radyatörü diğer fan yerini çok hafif kapatıyor ve ekstra kasa fanı takılmasına engel oluyor.
daha büyük sıvı soğutmalar daha fazla fan kapatacaktır.
costum soğutma düşünüyırsanız daha uygun bir radyatör, pompa vs bulursanız kafanıza göre dizayn edeceğiniz alan mevcut kasada.
diğer alanlarda HDD ve SSD yerleri çok iyi düşülülmüş ve çok kullanışlı.
Durumlar iyi galiba
Adamın kafası hızlı çalıştığı için konuşması da hızlı :)