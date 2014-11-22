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Donanım Haber: "PC Dünyasının Kalbi"

4 yıl
48b
1
Donanım Haber
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Donanım Haber bu hafta da PC ve donanım dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Güncel haberleri ve gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu bölümde ayrıca 2 süpriz ürün kutu açılışı gerçekleştirerek ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
 

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musa_unsal2005 4 yıl
Çok verimli bir program olmuş elinize sağlık.
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kucukcuce 4 yıl
elinize sağlık
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Aaron Paul 4 yıl
Harika bir oyun deneyimi yaşayabilmek için cebinizden 4.000 tl çıkarmanız gerekiyor onu bunu bilmem ben...
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SJess 4 yıl
program ve samimiyetiniz gerçekten güzel ama kutu açma konusunda ben memnun kalmadım daha ayrıntılı kutu içeriği ve ürünleri yakıın kamera ile gösterebilirseniz mutlu olucaz.
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ø 4 yıl
Teşekkürler.
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Gömceli 4 yıl
anı durduran ilaç bulmak zor birşey değil önemli olan bazı faktörler var kan bildiğiniz gibi oksijen taşıyor taşıdığın oksijeni hızlı vucuda dağıtması için belli bir oranda sıvı olması gerekiyor bunun altına düşünce kan hızlı devirdaim yapamıyor ve hücreler oksijensiz kalıyor ve doku ölümü gerçekleşiyor bu tür ilaçlar var ama yüzeysel amaçla kullanıyor burda bahsedilen olay vücudun kan akışında pıhtılaşma olacak ama oksijen kıtlığı yapmıyacak böle bir medical malzeme lazım kısacası
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musAKka 4 yıl
Yine güzel bir program olmuş. Uzun olmasına karşın sıkılmadan güle oynaya izledim.


Benim de ilk bilgisayarım 486 DX2-66 'ydı ve aldığım zaman mouse'u bir türlü çalıştıramamıştım. Problemin anakartta olduğunu da yaklaşık 1 sene sonra anladık. Bu süreyi de Windows'ta vs. mouse imlecini klavyenin nümerik tuşları ile kontrol ederek geçirmiştim. Hatta klavyeden imleçi hareket ettirerek paint'te birçok çizim yapmıştım. Halbuki bozuk diye adamlara geri götür değil mi... Cehalet işte.
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magicrea 4 yıl
Videoda da bahsedildiği gibi air 240 normal bir masanın züerinde konulduğunda fare ile çalışılacak alan kalmıyor.
bende normal bir kasada 10 cm daha büyük bir masa var. buna rağmen mouse alanı DAR kalıyor.
ekstra olarak benim gibi sıvı soğutma kullanıcıysanız; h80nin radyatörü diğer fan yerini çok hafif kapatıyor ve ekstra kasa fanı takılmasına engel oluyor.
daha büyük sıvı soğutmalar daha fazla fan kapatacaktır.
costum soğutma düşünüyırsanız daha uygun bir radyatör, pompa vs bulursanız kafanıza göre dizayn edeceğiniz alan mevcut kasada.
diğer alanlarda HDD ve SSD yerleri çok iyi düşülülmüş ve çok kullanışlı.
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neolussius 4 yıl
Erdi yaptırdın bize geçmişe yolculuğu. Ben de 1996 da almıştım ilk bilgisayarı 16 MB ramli, 1,2 GB Harddiskli, 1 MB Cirrus Logic ekran kartlı, ESS 1868 chipsetli Soundvision ses kartlı Pentium 133'ü 1200$'a. Üniversiteyi kazanmışız. Bilgisayar lazım tabii. Ara tatilinde Edirneden Eskişehir'e getirdim. Akşam kurduk. Kardeşim de lise 1 de okuyor. Sabah baktım tıkır tıkır bir ses. Açmış kurcalıyor. Sonra yazmış format c:'yı silmiş:) Üç günde bir windows 95 kurduğumu bilirim. 3 disket windows 3.1+15 disket Windows 95. DOS'ta gittiyse 3 diskette o:) Ama güzel AH-64 Apache Longbow oynuyorduk. O zaman için süper bir oyundu. Çift CD, içerisin bir sürü video. Ünlü Quickshoot joystick'i bile almıştık sırf onu oynayalım diye:)
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Chris Brown 4 yıl
Güzel video olmuş, oldukça da faydalı.
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Mianfei 4 yıl neolussius
neolussius
Erdi yaptırdın bize geçmişe yolculuğu. Ben de 1996 da almıştım ilk bilgisayarı 16 MB ramli, 1,2 GB Harddiskli, 1 MB Cirrus Logic ekran kartlı, ESS 1868 chipsetli Soundvision ses kartlı Pentium 133'ü 1200$'a. Üniversiteyi kazanmışız. Bilgisayar lazım tabii. Ara tatilinde Edirneden Eskişehir'e getirdim. Akşam kurduk. Kardeşim de lise 1 de okuyor. Sabah baktım tıkır tıkır bir ses. Açmış kurcalıyor. Sonra yazmış format c:'yı silmiş:) Üç günde bir windows 95 kurduğumu bilirim. 3 disket windows 3.1+15 disket Windows 95. DOS'ta gittiyse 3 diskette o:) Ama güzel AH-64 Apache Longbow oynuyorduk. O zaman için süper bir oyundu. Çift CD, içerisin bir sürü video. Ünlü Quickshoot joystick'i bile almıştık sırf onu oynayalım diye:)

Durumlar iyi galiba
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shiuf 4 yıl
hayırdır ya PC işine geri mi döndünüz Mobil pazarında gerileme mi var PC yükselişte mi sizden beklemiyordum böyle programlar:):):)
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ybnc 4 yıl
Keyifle izledim de birde Erdi daha yavaş yada anlaşılır konuşsa süper olacak.
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muratkaya 4 yıl ybnc
ybnc
Keyifle izledim de birde Erdi daha yavaş yada anlaşılır konuşsa süper olacak.

Adamın kafası hızlı çalıştığı için konuşması da hızlı :)
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alito 4 yıl
Dolu dolu ve neşeli bir program olmuş teşekkür ederiz.
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ardarda45 4 yıl
Çok güzel bir program ellerinize sağlık
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