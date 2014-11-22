Donanım Haber: "PC Dünyasının Kalbi"

Donanım Haber bu hafta da PC ve donanım dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Güncel haberleri ve gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu bölümde ayrıca 2 süpriz ürün kutu açılışı gerçekleştirerek ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.