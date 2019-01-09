Doppel akıllı bileklik sadece rahatlatma amacı güdüyor

Genelde giyilebilir cihazların belirli bir amaca yönelik olarak geliştirildiğini görüyoruz. Sağlık ve fitness odaklı bu amacın yanında CES 2019 fuarı farklı fikirleri de göz önüne serdi. Metronom akıllı saatten sonra şimdi de rahatlatma bilekliği karşınızda.

Doppel akıllı bileklik özellikleri ve fiyatı

Doppel adındaki akıllı bileklik sadece kullanıcıyı rahatlatma amacını güdüyor. Bileğin iç kısmına değmesi gereken bileklik kalp atışlarıyla aynı tempoda deriye titreşim gönderiyor. Firmaya göre kalp atış temposundan düşük tempoda titreşimler kullanıcıyı rahatlatırken, yüksek tempo ise odaklanmaya yardımcı oluyor.

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Cihaz üzerinde herhangi bir zaman bildirimi veya fitness takibi mevcut değil. Bluetooth üzerinden akıllı telefon uygulamasına bağlanarak farklı ruh hallerine uygun tempolar ayarlanabiliyor.

Doppel ilk olarak 2015 yılında Kickstarter üzerinde bağış topladı. Bu bağış ile bilimsel araştırmalar yaparak projelerini sağlam temellere yerleştirmeye çalıştı. Fuarda da satışa hazır nihai ürünü görücüye çıkardı. Doppel akıllı bileklik 219$ fiyat etiketine sahip.