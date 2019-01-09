Anker PowerPort Atom PD 1 hızlı şarj adaptörü satışa çıkıyor

Taşınabilir şarj istasyonları ve adaptörleri konusunda lider firmalardan olan Anker, geçtiğimiz yıl Ekim ayında tanıttığı PowerPort Atom PD 1 hızlı şarj adaptörünü CES 2019 teknoloji fuarında satışa sundu.

Anker PowerPort Atom PD 1 özellikleri ve fiyatı

Anker PowerPort Atom PD 1 hızlı şarj adaptörü adından da anlaşılacağı üzere USB PD standardını kullanıyor. 27W enerji çıkışı sağlayabilen cihaz küçük yapısıyla da prizde fazla yer kaplamıyor. Mobil cihazlar yanında MacBook gibi belirli dizüstü modellerini de şarj edebiliyor.

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Anker PowerPort Atom PD 1 modelinin diğer bir özelliği ise yeni nesil silikon olarak tabir edilen galyum nitrat – GaN çözümünü kullanması. GaN çözümü düşük güç harcaması ve yüksek sıcaklıklara dayanması nedeniyle şarj adaptörlerinde tercih ediliyor. Henüz piyasada birkaç tane örnek var.

Anker PowerPort Atom PD 1 hızlı şarj adaptöründe tek bir USB-C çıkış var ve fiyatı 30$ olarak açıklandı. Yıl içerisinde 2 adet USB Tip-C çıkışı olan 60W gücünde PowerPort Atom PD 2 ve 4 adet (2 adet USB Tip-C ve 2 adet USB Tip-A) çıkışı olan 100W gücünde PowerPort Atom PD 4 adaptörleri de satışa sunulacak.