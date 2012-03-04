Doro Experience kullanıcı arayüzü tabletler için de geliştiriliyor

Günümüzde her yaştan kitleye hitap eder hale gelen mobil cihazlar artık pek çok fonksiyon sunuyor ve bu fonksiyonlara alışmak biraz zaman alıyor. Bununla birlikte temel fonksiyonları anlaşılır biçimde sunan mobil cihazlara ise her dönem ihtiyaç duyuluyor.





DH ekibinin MWC 2012 fuarında incelediği Huawei'nin büyük tuşlu mobil telefonu buna bir örnek. Doro adlı bir firma ise bu kolaylığı arayüz seviyesinde kullanıcılarına sunmaya çalışıyor.





Firmanın MWC 2012 fuarında görücüye çıkardığı PhoneEasy 740 adlı model 512MB RAM, kızaklı yapı, 3.2 inçlik HVGA ekran, 5MP kamera ve 4GB özelliklerine sahip. Telefonu özel kılan ise sunduğu arayüz.





Android işletim sistemini temel alan arayüz Doro Experience basit ve birkaç temel fonksiyon sunuyor. Bunların bazıları arama, mesajlar, mailler ve fotoğraflar şeklinde sıralanıyor. Karmaşık menüleri anlayamayan ve telefonu kullanmayan kişiler için arayüz oldukça kullanışlı bir hale geliyor. Firma PhoneEasy 740 adlı modelini yaz döneminde global olarak piyasaya sürecek.





Bunun yanında firma tabletlere de bu arayüzü entegre etmeyi planlıyor. Tabletlerde sunulacak arayüz ana ekran uygulamaları şeklinde olacak ve pek çok modelle uyumlu olarak çalışacak. Uygulama Doro Experience Manager adlı bir masaüstü yazılım ile senkronize olarak arayüzü istediğiniz şekilde kişiselleştirmenize de imkan verecek. Doro bu arayüze sahip kendi tabletini de bir süre sonra piyasaya sürecek.