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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Doro Experience kullanıcı arayüzü tabletler için de geliştiriliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde her yaştan kitleye hitap eder hale gelen mobil cihazlar artık pek çok fonksiyon sunuyor ve bu fonksiyonlara alışmak biraz zaman alıyor. Bununla birlikte temel fonksiyonları anlaşılır biçimde sunan mobil cihazlara ise her dönem ihtiyaç duyuluyor.

DH ekibinin MWC 2012 fuarında incelediği Huawei'nin büyük tuşlu mobil telefonu buna bir örnek. Doro adlı bir firma ise bu kolaylığı arayüz seviyesinde kullanıcılarına sunmaya çalışıyor.

Firmanın MWC 2012 fuarında görücüye çıkardığı PhoneEasy 740 adlı model 512MB RAM, kızaklı yapı, 3.2 inçlik HVGA ekran, 5MP kamera ve 4GB özelliklerine sahip. Telefonu özel kılan ise sunduğu arayüz.

Android işletim sistemini temel alan arayüz Doro Experience basit ve birkaç temel fonksiyon sunuyor. Bunların bazıları arama, mesajlar, mailler ve fotoğraflar şeklinde sıralanıyor. Karmaşık menüleri anlayamayan ve telefonu kullanmayan kişiler için arayüz oldukça kullanışlı bir hale geliyor. Firma PhoneEasy 740 adlı modelini yaz döneminde global olarak piyasaya sürecek.

Bunun yanında firma tabletlere de bu arayüzü entegre etmeyi planlıyor. Tabletlerde sunulacak arayüz ana ekran uygulamaları şeklinde olacak ve pek çok modelle uyumlu olarak çalışacak. Uygulama Doro Experience Manager adlı bir masaüstü yazılım ile senkronize olarak arayüzü istediğiniz şekilde kişiselleştirmenize de imkan verecek. Doro bu arayüze sahip kendi tabletini de bir süre sonra piyasaya sürecek.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
Bence çok iyi düşünülmüş .. bu sayede ileri yaş seviyesindeki kullanıcılarada akıllı telefonlar hitap edebilecek... farklılaşma adına oldukça faydalı bulduğum bir değişim olmuş...
Bence çok iyi düşünülmüş .. bu sayede ileri yaş seviyesindeki kullanıcılarada akıllı telefonlar hitap edebilecek... farklılaşma adına oldukça faydalı bulduğum b...
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söny 7 yıl
Telefon tuşları beni maziye götürdü desem yeridir
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sierratr1 7 yıl
murdocklawless
All we are ile büyüdük. :))
Metali sevdiren kadın
doro dedin mi doro peshtir benim için olay.

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E_Aydin35 7 yıl
Ya aklıma söyliyicek birçok şey geliyor yazmam için
ancak bilmiyorum belki önyargılı olur diye düşünüyorum keşke bir video inceleme olsa..:)
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gFalcon 7 yıl
tablet alan adam anliyordur herhalde teknolojiden biraz
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murdocklawless 7 yıl
doro dedin mi doro pesh'tir benim için olay.
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Bence çok iyi düşünülmüş .. bu sayede ileri yaş seviyesindeki kullanıcılarada akıllı telefonlar hitap edebilecek... farklılaşma adına oldukça faydalı bulduğum bir değişim olmuş...
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