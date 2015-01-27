Dropcam eski kameraları ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecek

Değişim programı 15 Nisan tarihine kadar sürecek, bu tarihe kadar değişime katılmayan kullanıcıların eski ürünleri Bulut ağına bağlanmayı ve video kaydetmeyi kesecek. Kullanıcılar ürünü kendi evlerinde ve kendi depolama çözümlerinde kullanmak isteseler dahi 15 Nisan tarihinden sonra eski ürünleri kullanmaları mümkün olmayacak. Daha önce bulut servisi için ödemesini yapmış kullanıcılar yine ödeme tarihlerine kadar hizmet alabilecekler fakat hizmeti biten kullanıcılar yeni sözleşme yapmak durumunda kalacaklar.
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Eee, Google bu, boru değil.
Apple olsa, siz kamerayı kullanmayı bilmiyorsunuz der, üzerine para isterdi..