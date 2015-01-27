Dropcam eski kameraları ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecek

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Google'ın bir alt şirketi olan ev otomasyon şirketi Nest, IP kamera hizmeti sunan Dropcam'i 555 Milyon dolar karşılığında satın almıştı. Şirket ise eski kullanıcıları için eski model kameralarına karşılık 149 dolarlık Dropcam HD modelini ücretsiz vereceğini açıkladı.Değişim programı 15 Nisan tarihine kadar sürecek, bu tarihe kadar değişime katılmayan kullanıcıların eski ürünleri Bulut ağına bağlanmayı ve video kaydetmeyi kesecek. Kullanıcılar ürünü kendi evlerinde ve kendi depolama çözümlerinde kullanmak isteseler dahi 15 Nisan tarihinden sonra eski ürünleri kullanmaları mümkün olmayacak. Daha önce bulut servisi için ödemesini yapmış kullanıcılar yine ödeme tarihlerine kadar hizmet alabilecekler fakat hizmeti biten kullanıcılar yeni sözleşme yapmak durumunda kalacaklar.