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Dropcam eski kameraları ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecek

4 yıl
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Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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Dropcam eski kameraları ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecek
Google'ın bir alt şirketi olan ev otomasyon şirketi Nest, IP kamera hizmeti sunan Dropcam'i 555 Milyon dolar karşılığında satın almıştı. Şirket ise eski kullanıcıları için eski model kameralarına karşılık 149 dolarlık Dropcam HD modelini ücretsiz vereceğini açıkladı.

Değişim programı 15 Nisan tarihine kadar sürecek, bu tarihe kadar değişime katılmayan kullanıcıların eski ürünleri Bulut ağına bağlanmayı ve video kaydetmeyi kesecek. Kullanıcılar ürünü kendi evlerinde ve kendi depolama çözümlerinde kullanmak isteseler dahi 15 Nisan tarihinden sonra eski ürünleri kullanmaları mümkün olmayacak. Daha önce bulut servisi için ödemesini yapmış kullanıcılar yine ödeme tarihlerine kadar hizmet alabilecekler fakat hizmeti biten kullanıcılar yeni sözleşme yapmak durumunda kalacaklar.
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dedektif_dh 4 yıl
ARkasında kesin bir çakallık vardır , demekki eski kameralar fişlemek için yeterli gelmiyordu.
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Elsa 4 yıl
Adam babasının hayrına mı zorla değiştiriyor
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Gece772 4 yıl
Bedavaya su bile yok arkasında bir şey çıkar....
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kasirga_ 4 yıl
"Hepinizi izlemek istiyorum ama eski kameralarla olmuyor." ile "ya sizi izlerim yada kameraları kapatırım " arasi bi açıklama olmuş ki ben kameramı çöpe atmayı planlıyorum üyelik sonunda hiç değişmeden :D Skynet e hazırlanıyor adamlar :D
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Ben kesinlikle bunun kullanıcıyı düşünmekten dolayı yapıldığını zannetmiyorum. Başka bir iş var ;)
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doctor_bey 4 yıl
Adamlar kullanıcıyı düşünüyor, helal olsun.
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OverClocK1ng 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Adamlar kullanıcıyı düşünüyor, helal olsun.

Eee, Google bu, boru değil.

Apple olsa, siz kamerayı kullanmayı bilmiyorsunuz der, üzerine para isterdi..
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