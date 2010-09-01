Profesyoneller dijital fotoğrafçılıkta mükemmele ulaşacak

Dünya devi Epson ve Phaseone güçlerini birleştirdi!

Baskı ve görüntüleme teknolojilerinin dünya markası Epson, Türkiye operasyonu dahilinde profesyonel fotoğrafçıların tercih ettiği Danimarka'nın ünlü fotoğraf makinası ve fotoğraf çevre birimleri üreticisi Phase One ile işbirliği yapacak. İşbirliğine giden iki dev, profesyonel fotoğrafçılara en mükemmel dijital fotoğrafı çeken ve yüksek kalitede basan teknolojilerini birlikte satacak. Ayrıca profesyonellere ürünlerini deneme ve daha cazip fiyattan satın alma imkanı da sunacaklar.

Epson'un yüksek çözünürlüklü baskı almak isteyen profesyonellere yönelik geliştirdiği geniş formatlı yazıcılar (LFP), yeni bir işbirliği doğmasına yol açtı. Epson'un Türkiye operasyonlarını kapsayan işbirliği, profesyonellerin tercih ettiği Danimarka'nın ünlü fotoğraf makinası üreticisi Phase One şirketiyle yapılacak. Epson Türkiye ile işbirliği yapacak olan Phase One'nın ürünleri reklam, moda, yemek, belgesel, siyah-beyaz, manzara, portre veya hava fotoğrafçılığı alanında hizmet veren profesyonel fotoğrafçılar tarafından kullanıyor. Bu ürünlerden bazılarını Schneider ? Kreuznach objektifler, Phase One DF Gövde, Orta Format Dijital Kamera Sistemi, sensör boyutuna göre de değişim gösteren 22 MP, 31MP, 39MP ve 60.5MP çözünürlükte fotoğraf makineleri oluşturuyor.

Epson Türkiye ve Phase One'ın profesyonel fotoğrafçıların işini kolaylaştırmak adına güçlerini birleştirdiklerini vurgulayan Epson Türkiye Prografik Kanal Müdürü Çağdaş Sevgen, konuyla ilgili olarak şu bilgiyi veriyor: "Fotoğraf sektörünün en prestijli iki firması artık ortak hareket edecek. Bu işbirliği iki devin birbirini her anlamda desteklemekten ortak kampanya düzenlemeye kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor. Bir örnek vermek gerekirse; bundan sonra Epson iş ortakları, aynı zamanda özel Phase One bayisi haline de geldi. İki şirket, yıllar içerisinde oluşan bilgi birikimlerini müşterileriyle paylaşırken, birbirlerinin ürünlerini deneme fırsatın da birlikte sunacaklar."

Ortak indirim kampanyası!

Ortak hareket etme kararıyla Epson ve Phase One'ın profesyonel fotoğrafçılara birbirlerinin ürünlerini çeşitli fiyat avantajlarıyla sunacağını belirten Sevgen ayrıntıları şöyle özetliyor: "Ortak kampanya dahilinde Phase One kullanıcıları, Epson'un yüksek çözünürlükte profesyonel baskı imkanı sunan GS6000, Pro9900, Pro7900, Pro3800, Pro4880, Pro11880 ile yarı profesyonel baskı sunan R2880,R1900, Photo 1400, PX810 - PX710 LFP yazıcılarını, Epson kullanıcıları da Phase One ürünlerini indirimli fiyattan satın alabilecek."

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