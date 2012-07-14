Dünyanın birinci ve dördüncü süper bilgisayarı IBM'den: Sequoia ve SuperMUC

İki hafta önce Almanya'nın Hamburg şehrindeki Uluslararası Süper Bilgi İşlem Konferansında (ISC12) açıklanan Top500 listesinin ilk sırasında 16,32 petaflop (saniyede katrilyon kayan noktalı işlem) hızına ulaşan Sequoia yer aldı. Dünyanın ilk sıvı soğutmalı süper bilgisayarı olan SuperMUC ise Top500 listesinde dördüncü sırada yer aldı.





Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı ve IBM ortaklığı, bugüne kadar dünyanın en güçlü bilgisayarları arasına giren altı yüksek performanslı bilgi işlem sistemi üretti.





Bu sistemler arasında Hızlandırılmış Stratejik Bilgi İşlem Girişimi Blue Pacific; Hızlandırılmış Stratejik Bilgi İşlem Girişimi White; İleri Düzey Simülasyon ve Bilgi İşlem Purple; Blue Gene/L; Blue Gene/P ve Blue Gene/Q, Sequoia, Hızlandırılmış Stratejik Bilgi İşlem Girişimi White, Blue Gene/L ve şimdi de Sequoia, Top500 listesinin birinci sırasında yer aldı.





96 raflık bir IBM Blue Gene/Q sistemi olan Sequoia, daha önce mümkün olmayan ayrıntı düzeylerine inerek olaylara ilişkin simülasyonlar yapılmasına imkan tanıyacak. Bu süper bilgisayar, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı, Los Alamos Ulusal Laboratuarı ile Sandia Ulusal Laboratuarı'nın ortak bir girişimi olan ve ülkenin nükleer silah stoklarının korunmasına yönelik çalışan Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi İleri Simülasyon ve Bilgi İşlem programına tahsis edildi. Sequoia'nın 16 petaflopluk performansı, destekleyebileceği atılımlar açısından önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.





Sequoia, gücünü dünyanın pek çok kurumsal bilgi işlem sistemine güç veren POWER mikro-işlemci mimarisinden alıyor. IBM Power Systems çözümleri, her ölçekten işletmenin yeni hizmetleri daha hızlı, daha kaliteli ve daha ekonomik biçimde sunmasına olanak sağlıyor.





SuperMUC sistemi ise Leibniz Süperbilgisayar Merkezi'nin yıllık enerji maliyetlerini 1 milyon Euro (1.25 milyon dolar) azaltacak. Avrupa genelinde daha geniş araştırma yelpazesi için – yapay kalp kapakçığının arkasındaki kan akışının simülasyonundan, daha sessiz uçakların tasarlanmasına kadar - bilim adamları tarafından kullanılacak.









sequa, supercomputer, supermuc