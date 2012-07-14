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Dünyanın birinci ve dördüncü süper bilgisayarı IBM'den: Sequoia ve SuperMUC

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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İki hafta önce Almanya'nın Hamburg şehrindeki Uluslararası Süper Bilgi İşlem Konferansında (ISC12) açıklanan Top500 listesinin ilk sırasında 16,32 petaflop (saniyede katrilyon kayan noktalı işlem) hızına ulaşan Sequoia yer aldı. Dünyanın ilk sıvı soğutmalı süper bilgisayarı olan SuperMUC ise Top500 listesinde dördüncü sırada yer aldı.

Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı ve IBM ortaklığı, bugüne kadar dünyanın en güçlü bilgisayarları arasına giren altı yüksek performanslı bilgi işlem sistemi üretti. 

Bu sistemler arasında Hızlandırılmış Stratejik Bilgi İşlem Girişimi Blue Pacific; Hızlandırılmış Stratejik Bilgi İşlem Girişimi White; İleri Düzey Simülasyon ve Bilgi İşlem Purple; Blue Gene/L; Blue Gene/P ve Blue Gene/Q, Sequoia, Hızlandırılmış Stratejik Bilgi İşlem Girişimi White, Blue Gene/L ve şimdi de Sequoia, Top500 listesinin birinci sırasında yer aldı.

96 raflık bir IBM Blue Gene/Q sistemi olan Sequoia, daha önce mümkün olmayan ayrıntı düzeylerine inerek olaylara ilişkin simülasyonlar yapılmasına imkan tanıyacak. Bu süper bilgisayar, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı, Los Alamos Ulusal Laboratuarı ile Sandia Ulusal Laboratuarı'nın ortak bir girişimi olan ve ülkenin nükleer silah stoklarının korunmasına yönelik çalışan Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi İleri Simülasyon ve Bilgi İşlem programına tahsis edildi. Sequoia'nın 16 petaflopluk performansı, destekleyebileceği atılımlar açısından önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.

Sequoia, gücünü dünyanın pek çok kurumsal bilgi işlem sistemine güç veren POWER mikro-işlemci mimarisinden alıyor. IBM Power Systems çözümleri, her ölçekten işletmenin yeni hizmetleri daha hızlı, daha kaliteli ve daha ekonomik biçimde sunmasına olanak sağlıyor.

SuperMUC sistemi ise Leibniz Süperbilgisayar Merkezi'nin yıllık enerji maliyetlerini 1 milyon Euro (1.25 milyon dolar) azaltacak. Avrupa genelinde daha geniş araştırma yelpazesi için – yapay kalp kapakçığının arkasındaki kan akışının simülasyonundan, daha sessiz uçakların tasarlanmasına kadar - bilim adamları tarafından kullanılacak.
Dünyanın birinci ve dördüncü süper bilgisayarı IBM'den: Sequoia ve SuperMUC
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sequa, supercomputer, supermuc Yorum Yaz
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
Geçen senenin birincisi Japonyadaki Fujitsu yapımı K Computer idi.Elimdeki deginin yazdığına göre K Computer 10.510 Teraflop gücünde,bu haberde bahsedilen alet ise 16.32 petaflop yanlış hesaplamamış isem 1600 katlık(10^12 den 10^15 e)bir performans artışı söz konusu.Böyle bir artış çok dikkat çekiciı bence..İlk gördüğümde şaşırdım ..

Efendim diğer bir dikkat çekici nokta şu; bu uçuk aletlerin %91 i linux ile %6 sı unix ile ve elimdeki kaynağa göre yalnızca bir tanesi windows ile çalışmakta..

Görüp de imrenmemek elde değil değil mi ?Neyse ki biz de top500 listesine girmişiz bir keresinde(2006) İTÜ UYBHM (Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi) (bu nasıl isimdir) tarafından yapılmış Hp malzemeli bir bilgisayarmış kendisi ve 2006da top500 listesine 353. sıradan girmiş.Saniyede 1 trilyon işlem yapabiliyormuş..Şimdi durum nasıl bilmiyorum..Teknoloji ve bilimin her alanında olduğu gibi burada da ülkemizi görmeyi çok istiyorum ama Türkiyede bu işler nasıl yürüyor hepimiz biliyoruz..
Geçen senenin birincisi Japonyadaki Fujitsu yapımı K Computer idi.Elimdeki deginin yazdığına göre K Computer 10.510 Teraflop gücünde,bu haberde bahsedilen alet...
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Kashikoi Tamashi 7 yıl
hogcada
vatan bilgisayara ne zaman gelir ?

Sen şimdi uyu,Noel baba getirecek sana ..
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DH Misafiri 7 yıl
Bu makinelerde neden özellikle Linux kullanılıyor?
Hani Windows en iyisiydi? Fukara işletim sistemiydi?
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ßy Emre 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu makinelerde neden özellikle Linux kullanılıyor?
Hani Windows en iyisiydi? Fukara işletim sistemiydi?

Linux windowsa göre daha güvenli olduğu için olabilir mi ?
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algorian 7 yıl
Stanislas Xavier
...göre K Computer 10.510 Teraflop gücünde...yanlış hesaplamamış isem 1600 katlık(10^12 den 10^15 e)bir performans artışı ...

K Computer 10.5 Teraflops değil, Petaflops gücünde. Dergide yanlış yazmışlardır.
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ßy Emre 7 yıl
Vay be :)
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OZKNaln 7 yıl
bd ninde bir ara ladinn kardeslari aldi dediler almadan once sivi temasi yapilsada garantiye giriyormis .
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Amedra 7 yıl
IBM zamanında tahtını korusaydi bilgisayarların arasında en çok secilenlerden biri olurdu sanırım. Gene de elit bir şirket olması kadar güzel bir şey yok
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virtiöz 7 yıl
Windowsu kaç saniyede açıyo acaba
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Virinom 7 yıl
ihsando77
kimse sormamış ben sorayım.Biliyorsunuz gelenekten..bunlarla crysis , battlefield oynanırmı:))))))))

İyi .ok yedin
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MIKROP DOGAN 7 yıl
hayret kimse dememiş :D
crysis'i full açar mı bu
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Rubisco 7 yıl
Stanislas Xavier
Geçen senenin birincisi Japonyadaki Fujitsu yapımı K Computer idi.Elimdeki deginin yazdığına göre K Computer 10.510 Teraflop gücünde,bu haberde bahsedilen alet ise 16.32 petaflop yanlış hesaplamamış isem 1600 katlık(10^12 den 10^15 e)bir performans artışı söz konusu.Böyle bir artış çok dikkat çekiciı bence..İlk gördüğümde şaşırdım .. Efendim diğer bir dikkat çekici nokta şu; bu uçuk aletlerin %91 i linux ile %6 sı unix ile ve elimdeki kaynağa göre yalnızca bir tanesi windows ile çalışmakta.. Görüp de imrenmemek elde değil değil mi ?Neyse ki biz de top500 listesine girmişiz bir keresinde(2006) İTÜ UYBHM (Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi) (bu nasıl isimdir) tarafından yapılmış Hp malzemeli bir bilgisayarmış kendisi ve 2006da top500 listesine 353. sıradan girmiş.Saniyede 1 trilyon işlem yapabiliyormuş..Şimdi durum nasıl bilmiyorum..Teknoloji ve bilimin her alanında olduğu gibi burada da ülkemizi görmeyi çok istiyorum ama Türkiyede bu işler nasıl yürüyor hepimiz biliyoruz..

10.510 TFLOP = 10.5 PFLOP yani %55 civarı, eğer bütün rakamlar güncel ise.
Yorumlarla ilgili: Red Hat Enterprise vs. de kullanılıyor. Linux çok daha geniş bi geliştirici kitlesi tarafından geliştirildiğinden tercih ediliyor, özel tasarım bi ekosistem framework kullanılmak zorunda değil. En azından nedenlerinden birisi bu.
Bilinen aksiyom gibi nerdeyse hep doğru olan şeyler vardır ya ; HPC + Windows = Epic faildir. Windows zaten özel amaçla kullanılıyordur.
HPC ve süper bilgisayarları ile ilgili olarak günümüzde temel şey = Proje yöneticisi , takım, rüşvet , finansman, sonra daha çok rüşvet :// Kurumsal büyük projeler bizim ekran kartı işlemci almamız gibi işlemiyor biliyorsunuzdur az çok. Zaten yapılacak işe ihtiyaç duyulan güce göre sistemler kuruluyor. Gerisini işte ister bütçe diyin ister ihale deyin ister başka şey diyin.
Önemli olan zaten probleme veya ihtiyaca göre sistem kurulması. Uygun ortam platform para olduktan sonra kuruluyor. Nvidia ünileri faln da bolca ziyaret ediyor, kapılarda aslılı Nvidia posterlerini görmüşünzdür belki. Zaten işler böyle artık. Bolca kart işlemci verirsin, yardımcı olmaya çalışırsın, sonra alır başını gider. Intel senede binlerce işlemciyi CERN'e hibe ediyor. Bilge hoca Intel CEO'snu gezdirirken sormuş niye her sene bu kadar işlemci yolluyorsnz faln diye, aldığı cevap CERN bizim için kömür madenindeki kanarya gibi. Madende kanaryaya bişey olrsa yolunda gitmeyen bişey var demek. Benzeri şekilde yüksek seviyede her açıdan işlemcileirn değerlendirilmesine imkan veriyor ekisk yanlar ortaya çıkıyor. Nvidia faln da öyle, hatta Oracle faln bile aynı şeyleri yapıyormuş. Databaseleri kurup alın kullanın test edin vs. olaylarına geliyormuş.
İlgisini çeken olursa Nagasaki Uni'nin DEGIMA clusterı var ona da bakın. Green500 listesinde, yani en veirmli superbilgisayarlar listesinde 21 yada 22. sırada mı ne. Green500 de yukarısı hep IBM Blugene Q dolu, ardından DEGIMA var. Bildiğimiz masaüstü i5 ve AMD GPU kullanıyor :P:P İlk defa AMD kullanan bi cluster. 2.9 ghz i5, AMD GPU, standart infiniband QDR kullanıyorlar. Maliyeti onlara 500bin $ civarı faln bişey olmuş. 144 node var(pc), 372 GPU var sistemde yada öyle bişey. 111TFLOP civarı bi kapasitesi var doğru hatrlıyorsam. Sonuçta bizim okullarada o civarlarda bütçe çıkartılabilirse bizde de olabilecek işler. Ingilterede yakın zmanda kurulmuş bi süperbilgisayar vardı Xeon+Nvidia kullanan o da 111 TFLOP civarı bi kapasitesi vardı, 3milyon$'a kurmuşlardı.
İşin çok acaip bi yanı bence, hemen hiçbi yerde bahsedilmiyor: Intel'in MIC zımbırtısının vücut bulmuş hali olan XEON PHI sistemi kullanın Intel'in deneysel DISCOVERY clusterı verimlilik olark bu yukarda bahsettiğim DEGIME clusterından baya bi gerideydi.
theinquirer.net/...
Verimlilik olarak Intel'in Xeon Phi'li DISCOVERY clusterı 1176.59 MFLOPS/W ile baya gerideydi. DEGIMA ise 1,378.32 MFLOPS/W ile 21. sıradaydı(Blugene lerin ardından). Bu daha yeni, haziran 2012 listesinde böyleydi. Daha 10 gün geçti geçmedi bişey oldu bi anda listeyi revize ettiler, Intel'i yukarıya DEGIMA'nın önüne çıkardılar. Çünkü çok eleştiri vardı, güya Intel'in iddalarına göre Xeon Phi 'li sistemler çok verimliydi vs. diye. Oysa bildiğimiz masaüstü i5'lere geçilioyrdu performans anlamında. Bi anda %18 civarında performans güncellemesi oldu, 10 gün içerisinde de liste revize edildi. Artık rüşvet midir duygusallık mıdır $$$ lar yeşiller midir yoksa gerçekten tweak optimizasyon faln yapmışlardır ondan mıdır bilemem. Uzaktan sallaması kolay ama HPC'nin paranın rüşvetin bilmemnenin çok olduğu ortamda liste sıralamasının çat diye 10 günde değişmesi çok tuhaf.
Herneyse laf sokma açısından da, AMD Türkiye'nin rezil ötesi yönetim anlayışını tebrik eder, okullarda Open CL için bastırıp durmamasını tesssüf ederiz. Elin japonları i5 + ekran kartı ile süperbilgisayar yapıyor, sizde az bişeyler yapın, gidin okullara faln biraderler bakın bizde nerdeyse 1TFLOP DP iş gören kartlar var, satalım size 100 tane listeye girin diyin ://
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DH Misafiri 7 yıl
Hadi bakalım tüm müslüman kardeşlerimize hayırlı olması dileğiyle. Muazzam bir işlem gücü, umarım siyonist amaçlar doğrultusunda kullanılmak yerine islami amaçlar doğrultusunda kullanılır...
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