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Dünyanın en büyük e-spor arenası İstanbul’da açılıyor!

Ülkemizin önde gelen e-spor kuruluşlarından Riot Games Türkiye, 2019 yılında Türkiye'nin ilk, dünyanın ise en büyük e-spor arenasının açılışını yapacak. Detaylar haberimizde.
9 ay
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31
Diğer
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ülkemizdeki e-spor sektörünün önde gelen isimlerinden Riot Games Türkiye, ülkemizde e-sporun daha büyük kitlelere hitap edebilmesi ve daha uzun yollar kat edebilmesi için gerçekleştirdiği yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Tüm e-spor tutkunlarının merakla beklediği ülkemizin ilk, dünyanın en büyük e-spor arenası 2019 yılında faaliyete geçecek.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi takımları, lig maçları ve daha pek çok etkinlik artık her hafta sonu canlı olarak izleyici karşısında yapılacak. Takımını desteklemek ve lig atmosferinin bir parçası olmak isteyen tüm oyun severler gelip zamanını E-spor Arena’da geçirebilecek. Ayrıca oyun severler,takipçisi oldukları e-spor takımlarının resmi hayran ürünlerini satın alabilecek pek çok alana sahip olacaklar. Arenanın yerleşkesi Ataşehir Watergarden’da olacak.
Lolesports.com’da konuyla ilgili yer alan bilgiler şu şekilde, “Tam anlamıyla profesyonel bir e-spor oyuncusunun League of Legends’ı ya da herhangi bir oyunu Türkiye’nin köklü spor kulüplerinin adı altında oynamasının hayal olduğu günlerden buraya gelmek hepimiz için büyük bir maceraydı. Bu maceranın en yeni başlığını yine birlikte atalım: Türkiye’nin ilk e-spor arenasını, Riot Games olarak 2019 sezonunda açıyoruz!”
Konuyla ilgili ayrıca açıklama yapan Riot Games Türkiye Müdürü Bora Koçyiğit, “Ülkemizde e-sporun gelişimi için yatırımlarımıza 6 yıldır aralıksız devam ediyoruz. Türkiye’de ilk defa profesyonel bir e-spor liginin fitilini ateşleyerek başladığımız bu yolculukta, bugün dünyanın en büyük e-spor arenasını açma noktasına gelmenin heyecanı içerisindeyiz. Gelecek sezonda kapılarını tüm oyun severlere açmayı planladığımız arena, ülkemizde e-sporun gelişimi için çok önemsediğimiz bir yatırım. Riot Games Türkiye olarak en büyük hedefimiz, yeni sezona, yeni heyecanlar ve yeni arenamızla girmek.” ifadelerini kullandı.
 

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YoYoxP 9 ay en beğenilen jubeii
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar yüzünden ülke bu durumda maalesef. Riot games sadece Türkiye'den para kazanmıyor, adamlar başka ülkelerden de kazandıkları paraları ülkemize yatırım yaparak harcayacaklar. Bu durumda ülkemizin cebinden para çıkmaz, ülkemize para girer. Yapımında çalışacak insanların, yapımı için harcanacak malzemelerin çoğu ve yapıldıktan sonra orada çalışacak insanlar ülkemizden temin edileceği için burada Türkiye bir şey kaybetmiyor, aksine kazanıyor.
Ama ne yazık ki sizin gibi her haberde olumsuzluk arayan, olumlu şeyleri göremeyecek kadar bağnazlaşmış canlılar yüzünden bazı insanlar yanlış olayı yanlış anlayıp yanlış yorumlayabiliyorlar. Ben her şey süper, uçuyoruz kaçıyoruz, ülke her açıdan mükemmel durumda vb. şeyler söylemiyorum yanlış anlaşılma olmasın. Ama doğruya doğru yanlışa yanlış demeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ya yerin dibine sokuyoruz, ya yere göğe sığdıramıyoruz. İkisi de doğru tutumlar değil. Olaylara tarafsız ve mantık çerçevesinde bakmayı öğrenin, bilginiz yoksa fikriniz de olmasın, araştırın, öğrenin, ne olur, nasıl olur ondan sonra olayları doğru yorumlayabilme ihtimaliniz olabilir.
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar yüzünden ülke bu durumda maalesef. Riot games sadece Türkiye'den para kazanmıyor, adamlar başka ülkelerden de kazand...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Baelros 9 ay
100mbit download, 4 mbit upload, 250gb AKK koyarlar butun arenaya. Zaten deli divane sansurleme oldugundan latency degerleri de tavan yapar.
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Meurglys 9 ay
Almanya bizi gısganıyo en büyük espor aranesi bizde
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CONTAGIOUS 9 ay
Açılış şarkısıda Ferman Akgün ve Fatma Turgut tarafın yapılacak büyük ihtimalle.
youtu.be/...
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Bualix 9 ay
He gerekli mi gereksiz mi tartışılır, fakat bu iyi kötü bir yatırımdır.
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SEO-Uzmanı 9 ay
kapalı devre LAN üzerinden alın hepinize bilmem kaç bit terayağ :)
cahil cühela bu haber çok sevindi :D +1 :)
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fhrstw 9 ay
Çocukken hep isterdim bir arenada bizde olsun diye gidip bir o ortamı deneyimlemek isterdim artık eşşek kadar olduk ne eski heyecan nede vakit var.
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sanjayra 9 ay
Çok güzel haber.
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aschil 9 ay
gayet güzel bir gelişme
eleştirmek için eleştirmeyin
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nexus can 9 ay
Elektronik Ahlakinda gelismesi gerek malesef Elektronik Ahlak Turkiyede icler acisi.
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AqRaMa 9 ay
İzlemeyi en sevdiğim oyun LoL, stres yok öfke yok küfür yok iyi oynayan kazansın.
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simbolmina 9 ay
Yap-İşlet-Devret olmasın da, malum
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YoYoxP 9 ay simbolmina
Sazan_2.avi
Devlet yapmıyor kardeşim, kötülemek için pusuda bekliyorsunuz, atlamayın hemen.
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Haplo 9 ay
lol
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