Dünyanın en büyük e-spor arenası İstanbul’da açılıyor!

Ülkemizdeki e-spor sektörünün önde gelen isimlerinden Riot Games Türkiye, ülkemizde e-sporun daha büyük kitlelere hitap edebilmesi ve daha uzun yollar kat edebilmesi için gerçekleştirdiği yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Tüm e-spor tutkunlarının merakla beklediği ülkemizin ilk, dünyanın en büyük e-spor arenası 2019 yılında faaliyete geçecek.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi takımları, lig maçları ve daha pek çok etkinlik artık her hafta sonu canlı olarak izleyici karşısında yapılacak. Takımını desteklemek ve lig atmosferinin bir parçası olmak isteyen tüm oyun severler gelip zamanını E-spor Arena’da geçirebilecek. Ayrıca oyun severler,takipçisi oldukları e-spor takımlarının resmi hayran ürünlerini satın alabilecek pek çok alana sahip olacaklar. Arenanın yerleşkesi Ataşehir Watergarden’da olacak.

Lolesports.com’da konuyla ilgili yer alan bilgiler şu şekilde, “Tam anlamıyla profesyonel bir e-spor oyuncusunun League of Legends’ı ya da herhangi bir oyunu Türkiye’nin köklü spor kulüplerinin adı altında oynamasının hayal olduğu günlerden buraya gelmek hepimiz için büyük bir maceraydı. Bu maceranın en yeni başlığını yine birlikte atalım: Türkiye’nin ilk e-spor arenasını, Riot Games olarak 2019 sezonunda açıyoruz!”

Konuyla ilgili ayrıca açıklama yapan Riot Games Türkiye Müdürü Bora Koçyiğit, “Ülkemizde e-sporun gelişimi için yatırımlarımıza 6 yıldır aralıksız devam ediyoruz. Türkiye’de ilk defa profesyonel bir e-spor liginin fitilini ateşleyerek başladığımız bu yolculukta, bugün dünyanın en büyük e-spor arenasını açma noktasına gelmenin heyecanı içerisindeyiz. Gelecek sezonda kapılarını tüm oyun severlere açmayı planladığımız arena, ülkemizde e-sporun gelişimi için çok önemsediğimiz bir yatırım. Riot Games Türkiye olarak en büyük hedefimiz, yeni sezona, yeni heyecanlar ve yeni arenamızla girmek.” ifadelerini kullandı.