Türkiye E-Spor Federasyonu kuruldu

Türkiye’de e-Spora olan ilgi her geçen gün büyüyor. Resmi şirketlerin e-Spor takımları kurması ve reklam verenlerin e-Spor sektörüne ilgisi Türkiye’de e-Spor hacminin hızlı yükselişine neden oluyor. Oyunseverlerin yoğun ilgisinin etkisiyle stadyumlarda binlece kişinin önünde e-Spor turnuvası finalleri yapılıyor ve geleneksel TV kanallarında bu turnuvalar canlı olarak yayınlanıyor.

Yerel ve küresel çapta e-Spora ilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı kayıtsız kalmadı ve resmi adımı attı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamayla “Türkiye E-Spor Federasyonu”nun kurulduğu duyuruldu. Federasyonun çatısı altında neler yapılacağı açıklanmasa da resmi e-Spor turnuvaları düzenleneceği ve Bakanlık bütçesiyle ödüller dağıtılacağına kesin gözüyle bakıyoruz.

Federasyona bağlı olarak okullarda turnuvalar düzenlenebilir ve gençlerin e-Spora yönlendirilmesi için eğitim verilebilir. Ulusal turnuvalarda ülkemizi temsil edecek e-Spor oyuncuları için Federasyon tarafından maddi destek sağlanabilir. Federasyon üyeleri belirlendikten sonra, yapılacak çalışmalar hakkında detaylı açıklama yapılacaktır.

http://www.gsb.gov.tr/Federasyonlar/?s=81