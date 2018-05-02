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Türkiye E-Spor Federasyonu kuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı aldığı karar ile e-Sporu resmi bir spor dalı olarak kabul etti ve Bakanlık çatısı altında Türkiye E-Spor Federasyonu'nu kurdu. Federasyon hakkında detaylar:
1 yıl
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1
42
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’de e-Spora olan ilgi her geçen gün büyüyor. Resmi şirketlerin e-Spor takımları kurması ve reklam verenlerin e-Spor sektörüne ilgisi Türkiye’de e-Spor hacminin hızlı yükselişine neden oluyor. Oyunseverlerin yoğun ilgisinin etkisiyle stadyumlarda binlece kişinin önünde e-Spor turnuvası finalleri yapılıyor ve geleneksel TV kanallarında bu turnuvalar canlı olarak yayınlanıyor.

Yerel ve küresel çapta e-Spora ilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı kayıtsız kalmadı ve resmi adımı attı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamayla “Türkiye E-Spor Federasyonu”nun kurulduğu duyuruldu. Federasyonun çatısı altında neler yapılacağı açıklanmasa da resmi e-Spor turnuvaları düzenleneceği ve Bakanlık bütçesiyle ödüller dağıtılacağına kesin gözüyle bakıyoruz.

Türkiye E-Spor Federasyonu kuruldu
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*Görsel 5mid.com adresinden alıntıdır.

Federasyona bağlı olarak okullarda turnuvalar düzenlenebilir ve gençlerin e-Spora yönlendirilmesi için eğitim verilebilir. Ulusal turnuvalarda ülkemizi temsil edecek e-Spor oyuncuları için Federasyon tarafından maddi destek sağlanabilir. Federasyon üyeleri belirlendikten sonra, yapılacak çalışmalar hakkında detaylı açıklama yapılacaktır.


http://www.gsb.gov.tr/Federasyonlar/?s=81 Yorum Yaz
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Baxa 1 yıl en beğenilen eulogy
Beyin, kas gucu , refleks , baski altin da karar verebilme, onlarca secenekten dogru olani secme.
Spor dan ne farki var.?Siz sey mi saniyorsunuz , her eline klavye alan E sporcu olacak.?
Spor olmasi icin illa fiziksel bir eyleme dokulmesi sart degil.
Beyin, kas gucu , refleks , baski altin da karar verebilme, onlarca secenekten dogru olani secme.Spor dan ne farki var.?Siz sey mi saniyorsunuz , her eline...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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arrivederci 1 yıl
dünya dijitalleşiyor gençlik bu yönde evriliyor ve buna boş beleş iş gözüyle bakan sığ insanlar var.daha çok şey derdim de anlayacak kapasite lazım türkiye dünyadan yüz yıl geride deniyor ya hani işte müsebbibi bu zihniyet.
dünya dijitalleşiyor gençlik bu yönde evriliyor ve buna boş beleş iş gözüyle bakan sığ insanlar var.daha çok şey derdim de anlayacak kapasite lazım türkiye düny...
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Yanıtla +21
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eulogy 1 yıl
E-spor kavramı sorunlu.
Spor kavramı ile e-spor örtüşmüyor. Buna başka isim bulunması gerek. Spor kavramının arkasına sığınmamak gerek.
Şunu kabul edelim spor sadece bedensel bir faaliyet olmayabilir. Bu tamam.
İnsan spor kelimesini bedensel aktiviteler, zihinsel aktiviteler, psikomotor aktiviteler için kullanabilir.
Lakin e-spor'a karşılık gelen bir kavram yok çünkü;
elektronik ortamda spor yapamıyorsun. Örneğin futbol oynamazsın, basketbol oynamazsın ama spor yapabilirsin. Elektronik ortamda oyun oynamazsan spor yapamazsın. Çünkü spor diye bir kavram elektronik ortamda yok.
Dünyada tamamen yanlış kullanılan bir kavrammış gibi geliyor. Yapılan aktiviteyi bir çeşit aklama gibi.
Okuduğunu anlayamayanlar için edit: Bu yorumda spor fiziksel veya bedensel bir aktivitedir yazmıyor.
E-spor kavramı sorunlu.Spor kavramı ile e-spor örtüşmüyor. Buna başka isim bulunması gerek. Spor kavramının arkasına sığınmamak gerek.Şunu kabul edeli...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Özgü® 1 yıl
Kore bu işin öncüsü ve orda işler çok farklı işliyor bu işi çok ciddiye alıyorlar. Oyuncular halk kahramanı bile sayılıyorlar o derece. Bizde federasyonun bu kadar geç açılmasına zaten şaşkınım.
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Guest-82BEAE867 1 yıl
Etrafta "Sporcuyum ben" diye gezen yağ tulumu 150kg'lık sivilceli varilleri görmek epey ilginç olacak
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Leipold 1 yıl
Çok mantıklı, artık realite bu, hatta ilerde E-Spor oyuncuları gibi insansız araçların pilotları olacak oturdukları yerden binlerce km uzaktan kumanda edilecek askeri savaş makineleri. Ya da fabrikalarda sadece operatörler olacak bilgisayar başında robotik makineleri kontrol eden. Sevindim
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Valentino 1 yıl
Hayırlı uğurlu olsun 10 yıl sonra federasyon başkanlığına adayım.
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Jeopol 1 yıl
Artik kimse spor yapmiyorsun diyemez
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tabibitosan 1 yıl
Hepsi olmasa da fiziksel sporlar da oyun olarak geçiyor. Bisiklet, halter gibi sporlar oyun olarak geçmiyor mesela ama futbol, basketbol, tenis vs oyun olarak geçiyor. Maçlar oynanır, oyuncu değişikliği yapılır vs. Sporun içindeki çoğu şey zaten oyun kökünden geliyor. İlk ortaya çıktıklarında da oyun olarak ortaya çıkmışlardı, zamanla spora evrildiler.
Yani her ikisi de oyun, biri fiziksel ortamda diğeri ise dijital ortamda. Böyle olması ikisinin de spor olmasını engelleyen bir şey değil.
Dahil edilebilir mi bilmiyorum drone yarışları var mesela, kumandayla yönlendirilse de spor olarak geçiyor. Daha farklı olarak e-formula var, elektronik arabalar yarışıyor. Elektroniğin yer aldığı şeyler fiziksel ortama da geçmeye başlamış oldu yavaş yavaş.
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Knights of Cydonia 1 yıl
Yorumlar içler acısı. Oyun oynamanın sadece çocuk işi sanıldığı düşünülüyor. Profesyonel oyuncuların dünyası bambaşka öyle herkesin yapabileceği iş değil. Türkiye'nin de bu alanda gelişmesini destekliyorum.
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Curieux 1 yıl
Boş iş
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jestercat 1 yıl
Boş ve faydasız işler ama destekliyorum benden uzak olsun yeter
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GATIRCAN 1 yıl
Giderleri nasıl karşılanıyor bu federasyonların?
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