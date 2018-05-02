Türkiye E-Spor Federasyonu kuruldu

Türkiye’de e-Spora olan ilgi her geçen gün büyüyor. Resmi şirketlerin e-Spor takımları kurması ve reklam verenlerin e-Spor sektörüne ilgisi Türkiye’de e-Spor hacminin hızlı yükselişine neden oluyor. Oyunseverlerin yoğun ilgisinin etkisiyle stadyumlarda binlece kişinin önünde e-Spor turnuvası finalleri yapılıyor ve geleneksel TV kanallarında bu turnuvalar canlı olarak yayınlanıyor.
Yerel ve küresel çapta e-Spora ilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı kayıtsız kalmadı ve resmi adımı attı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamayla “Türkiye E-Spor Federasyonu”nun kurulduğu duyuruldu. Federasyonun çatısı altında neler yapılacağı açıklanmasa da resmi e-Spor turnuvaları düzenleneceği ve Bakanlık bütçesiyle ödüller dağıtılacağına kesin gözüyle bakıyoruz.
*Görsel 5mid.com adresinden alıntıdır.
Federasyona bağlı olarak okullarda turnuvalar düzenlenebilir ve gençlerin e-Spora yönlendirilmesi için eğitim verilebilir. Ulusal turnuvalarda ülkemizi temsil edecek e-Spor oyuncuları için Federasyon tarafından maddi destek sağlanabilir. Federasyon üyeleri belirlendikten sonra, yapılacak çalışmalar hakkında detaylı açıklama yapılacaktır.
http://www.gsb.gov.tr/Federasyonlar/?s=81 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Spor dan ne farki var.?Siz sey mi saniyorsunuz , her eline klavye alan E sporcu olacak.?
Spor olmasi icin illa fiziksel bir eyleme dokulmesi sart degil.
Spor kavramı ile e-spor örtüşmüyor. Buna başka isim bulunması gerek. Spor kavramının arkasına sığınmamak gerek.
Şunu kabul edelim spor sadece bedensel bir faaliyet olmayabilir. Bu tamam.
İnsan spor kelimesini bedensel aktiviteler, zihinsel aktiviteler, psikomotor aktiviteler için kullanabilir.
Lakin e-spor'a karşılık gelen bir kavram yok çünkü;
elektronik ortamda spor yapamıyorsun. Örneğin futbol oynamazsın, basketbol oynamazsın ama spor yapabilirsin. Elektronik ortamda oyun oynamazsan spor yapamazsın. Çünkü spor diye bir kavram elektronik ortamda yok.
Dünyada tamamen yanlış kullanılan bir kavrammış gibi geliyor. Yapılan aktiviteyi bir çeşit aklama gibi.
Okuduğunu anlayamayanlar için edit: Bu yorumda spor fiziksel veya bedensel bir aktivitedir yazmıyor.