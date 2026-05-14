    Çin’de e-spor kullanıcı sayısı nüfusun yüzde 35’ini geçti

    Çin’de e-spor kullanıcılarının oranı nüfusun yüzde 35’ini aşarken gençlerde bu oran yüzde 60’a yaklaştı. Sektörde gelirler ve profesyonel istihdam da hızlı yükseliş gösterdi.

    Şanghay Elektronik Sporlar Birliği tarafından yayımlanan “2025 Çin E-spor Sektörü Mesleki Gelişim Raporu”, ülkedeki e-spor ekosisteminin büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre Çin’deki e-spor kullanıcılarının sayısı artık ülke nüfusunun yüzde 35’inden fazlasını oluşturuyor. Genç nüfus içerisindeki oran ise yüzde 60 seviyesine yaklaşmış durumda.

    E-spor sektörü büyümeye devam ediyor

    Raporda, 2025 yılının Çin e-spor sektörü açısından önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin art arda açıkladığı yeni destek politikalarıyla birlikte sektörün “yüksek kaliteli büyüme” sürecine resmen geçtiği ifade edildi.

    Veriler, sektörde yalnızca oyuncu sayısının değil, ekonomik büyüklüğün ve profesyonel istihdamın da hızla arttığını gösteriyor.

    Rapora göre kullanıcı sayısındaki yıllık büyüme oranı yüzde 1,06 seviyesinde kalırken sektör gelirleri yüzde 6,40 artış gösterdi. Bu durum, şirketlerin mevcut kullanıcı başına elde ettiği ticari değeri önemli ölçüde yükselttiğine işaret ediyor.

    Mobil oyunlarda Honor of Kings açık ara önde

    Kullanıcıların oyun türlerine yönelik tercihleri ile piyasa dağılımının büyük ölçüde örtüştüğü aktarıldı. Mobil e-spor oyunları tarafında Tencent’in popüler yapımı Honor of Kings, rakiplerinden belirgin şekilde ayrılarak lider konumunu korudu.

    PC tarafındaki e-spor oyunlarında ise pazarın yeniden şekillendiği belirtildi. Rapora göre Valorant ve Delta Force gibi yapımlar, masaüstü e-spor pazarında dengeleri değiştiren oyunlar arasında öne çıktı.

    Profesyonel destek ihtiyacı artıyor

    Araştırmada ayrıca oyuncuların profesyonel rehberlik ve eğitim hizmetlerine olan ilgisi de incelendi. Rapora göre yüksek beceri gerektiren ve rekabet seviyesi sert olan oyun türlerinde profesyonel e-spor danışmanlığı artık “ekstra bir hizmet” olmaktan çıktı. Özellikle operasyonel zorluk seviyesi yüksek oyunlarda oyuncuların performanslarını geliştirebilmek için uzman desteğine daha fazla ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

    Bu nedenle e-spor rehberliği ve oyuncu eğitimi, sektörün yeni büyüme alanlarından biri haline geliyor. Raporda, rekabetçi oyunların yaygınlaşmasıyla birlikte bu hizmetlerin temel ihtiyaç kategorisine geçtiği ifade edildi.

    Yeni bir istihdam alanı

    Araştırma, Çin’de e-spor sektörünün yalnızca eğlence alanında değil, istihdam tarafında da büyük bir dönüşüm yarattığını ortaya koydu. Rapora göre sektörde tam zamanlı ve ek iş olarak çalışanlarla birlikte toplam çalışan sayısı 10 milyonun üzerine çıktı. Sertifikalı profesyonel çalışan sayısı ise 10 bini aşmış durumda.

    Büyük platformlarda yalnızca son bir yılda 600 binden fazla yeni çalışanın sektöre katıldığı belirtilirken, sertifikalı çalışan sayısındaki yıllık artışın yüzde 30’un üzerine çıktığı kaydedildi. Son bir yıl içinde sektöre yeni giriş yapanların sayısı yüzde 25 artarken beş yıldan fazla deneyime sahip profesyonellerin sayısında da yüzde 15’in üzerinde büyüme görüldü.

    Günlük kazançlarda dikkat çekici yükseliş

    Tam zamanlı çalışanların ortalama günlük kazancı 91 yuandan 169 yuana yükselerek yaklaşık yüzde 86 artış gösterdi. Aynı gruptaki en yüksek günlük gelir ise 515 yuandan 3.342 yuana çıkarak yüzde 549’luk sıçrama yaptı.

    Raporda, sektör genelinde gelir seviyesinin yukarı taşındığı ancak en üst düzey profesyoneller ile düşük gelir grubundaki çalışanlar arasındaki farkın hızla açıldığı belirtildi.

    E-spor sektöründeki çalışan profilinde de dikkat çekici değişimler yaşanıyor. 18-22 yaş arası üniversite öğrencileri toplam çalışanların yüzde 38,14’ünü oluşturarak sektörün en büyük grubuna dönüştü. Kadın çalışan oranının yüzde 60’ın üzerine çıkması ise sektördeki geleneksel erkek ağırlıklı yapının kırıldığını gösterdi.

