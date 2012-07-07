Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en hafif ultrabooku NEC LaVie Z detaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en hafif ultrabooku NEC LaVie Z detaylandı
Tam Boyutta Gör
Japonya merkezli elektronik üreticisi NEC, LaVie Z serisi modelleriyle 23 Ağustos'tan itibaren ultrabook pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.
313 mm x 209 mm x 14.9 mm boyutlarında ve batarya dahil yaklaşık 875 gram ağırlığında tasarlanan LaVie Z serisi ultrabooklarda magnezyum-lityum alaşımlı bir kasa yapısının kullanıldığı belirtiliyor. LaVie Z, NEC tarafından dünyanın en hafif ultrabooku olarak lanse edilmekte.
Intel Core i7-3517U (1.9 GHz / 3 GHz Turbo Boost ile) ve Intel Core i5-3317U (1.7 GHz / 2.6 GHz Turbo Boost ile) Ivy Bridge işlemci seçenekleri, 4 GB DDR3-1600 MHz RAM ve Intel HD 4000 grafik birimiyle gelen ultrabooklarda, 13.3-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı LCD ekran bulunuyor.
128 GB ve 256 GB SSD depolama seçeneklerine yer verilen ultrabooklarda kart okuyucu, Bluetooth 4.0 + HS, USB 2.0 / USB 3.0 portu, HDMI çıkışı, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı, Wi-Di, RealTek ALC269 ses çipi, 720p web kamera göze çarpan teknik özellikler arasında.
Ultrabookların bataryası 8.1 saate varan çalışma süresi sağlıyor ve batarya yaklaşık 2.5 saatte şarj oluyor. Intel Core i7-3517U işlemcili ve 256 GB SSD'li versiyon (model numarası: PC-LZ750HS) 2070$'dan, Intel Core i5-3317U işlemcili ve 128 GB SSD'li versiyon (model numarası: PC-LZ550HS) ise 1.694$'dan satışa sunulacak.
Dünyanın en hafif ultrabooku NEC LaVie Z detaylandı
Tam Boyutta Gör
Dünyanın en hafif ultrabooku NEC LaVie Z detaylandı
Tam Boyutta Gör

http://121ware.com/lavie/z/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
notebook alıcam bu hafta. ama kafam fazla karıştı. şu soy3d ler nasıl acaba birde tavsiye edicek varmı 4000 tl üzeri iyi bişey almak istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
Artik su dizustlerini cerceveli yapmayin arkadas sene olmus 2012 hala cerceve hala cerceve
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 7 yıl
klavyesi guzel de kasa tasarimi rezil bence. nasil begendiniz anlamadim acikcasi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 7 yıl
Fiyatı dışında harikaymış. Ama kalınlığı Macbook Air'den ince mi ben anlamadım? Ölçülere göre 0.5cm ince oluyor ama resimlere bakınca kalın görünüyor? Macbook Air'i övmek için demiyorum, gördüğümü söylüyorum. Acaba ölçüye ekran dahil edilmedi mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Gayet iddalı ve sade, HD 4000 grafik biriminş kullanmalarıda gayet güzel, bataryanın çalışma uzunluğu gayet iddalı ve haliylede fiyatıda çok güzel ):
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo11 7 yıl
netebook bile yetmezken bu kıytırık özellikler 2000 dolar yani 4.500 bin tl parasını sokakta bulanlar hemen alsınlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 7 yıl demo11
demo11

netebook bile yetmezken bu kıytırık özellikler 2000 dolar yani 4.500 bin tl parasını sokakta bulanlar hemen alsınlar.


Para yoksa devlet verir kardeş. Ne olacak bu devirde 2000- 3000TL para mı lafı mı olur?

forum.donanimhaber.com/...

Diyecek bişey yok tabii. Devletimiz uygun görmüş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyıh 7 yıl
Tasarımı çok hoş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 7 yıl


2070 ABD Doları = 3 763,67058 Türk Lirası

1694 ABD Doları = 3 080,028 Türk Lirası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lawness 7 yıl
vay be ya bna alsanıza hediye[image]vay be ya bna alsanıza hediye[/image]vay be ya bna alsanıza hediye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 7 yıl
Bu kadar hafifliğe bu kadar batarya ömrü muhteşem :)
999 gr falan deyip 12+ saatlik bir batarya seçeneği olsaymış güzel olurmuş (ama olmasada hiç önemi yok, önemli değil)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 7 yıl
Çok güzel olmuş yalnız şu pil ömrü daha da fazla olmalı. Olsun bu haliyle bile gayet güzel :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2356 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, ultrabook ve nec
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 12.Bölüm "Dead Trigger, Yesterday, Kingdom Rush ve diğer 11 konu" 7 yıl Intel 3570K & Asus P8Z77 WS anakart video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim