Dünyanın en hafif ultrabooku NEC LaVie Z detaylandı

Japonya merkezli elektronik üreticisi NEC, LaVie Z serisi modelleriyle 23 Ağustos'tan itibaren ultrabook pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

313 mm x 209 mm x 14.9 mm boyutlarında ve batarya dahil yaklaşık 875 gram ağırlığında tasarlanan LaVie Z serisi ultrabooklarda magnezyum-lityum alaşımlı bir kasa yapısının kullanıldığı belirtiliyor. LaVie Z, NEC tarafından dünyanın en hafif ultrabooku olarak lanse edilmekte.



Intel Core i7-3517U (1.9 GHz / 3 GHz Turbo Boost ile) ve Intel Core i5-3317U (1.7 GHz / 2.6 GHz Turbo Boost ile) Ivy Bridge işlemci seçenekleri, 4 GB DDR3-1600 MHz RAM ve Intel HD 4000 grafik birimiyle gelen ultrabooklarda, 13.3-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı LCD ekran bulunuyor.



128 GB ve 256 GB SSD depolama seçeneklerine yer verilen ultrabooklarda kart okuyucu, Bluetooth 4.0 + HS, USB 2.0 / USB 3.0 portu, HDMI çıkışı, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı, Wi-Di, RealTek ALC269 ses çipi, 720p web kamera göze çarpan teknik özellikler arasında.



Ultrabookların bataryası 8.1 saate varan çalışma süresi sağlıyor ve batarya yaklaşık 2.5 saatte şarj oluyor. Intel Core i7-3517U işlemcili ve 256 GB SSD'li versiyon (model numarası: PC-LZ750HS) 2070$'dan, Intel Core i5-3317U işlemcili ve 128 GB SSD'li versiyon (model numarası: PC-LZ550HS) ise 1.694$'dan satışa sunulacak.



http://121ware.com/lavie/z/