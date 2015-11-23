Dünyanın en hızlı jeti 2023 yılında uçuşa başlayacak

Jet uçakları günümüzde insan taşımacılığını en hızlı şekilde sağlayan araçlar. Peki ama bu hızın sınırı ne? Aerion isimli bir şirket günümüzdeki hızdan pek memnun kalmamış olacak ki dünyanın en hızlı süpersonik jetini geliştirmek için kolları sıvamış.
Süper hızlı jetin motorları Airbus ortaklığı ile üretiliyor. 3 adet motorsa sahip Aerion AS2 özel geliştirilen agresif tasarımı sayesinde aerodinamik sürüklenme kuvvetinden de daha fazla faydalanarak uçuş sürelerini kısaltıyor. Ses hızından 1.5 kat daha hızlı (Maksimum hız 1837 km/saat) özel jet ortalama 9500 kilometre yolu tek seferde katedebiliyor. Daha basit bir şekilde açıklamak gerekirse günümüzde New York - Londra (5576 km) arasındaki uçuşlar standart yolcu uçakları ile ortalama 7 saatte gidiliyor, Aerion AS2 ise bu süreyi yaklaşık 4.5 saate indirecek.
DARPA tarafından geliştirilen teknolojileri de içeren bu uçağın testleri ise NASA tarafından yapılıyor. Flexjet isimli jet uçaklar ile yolcu taşımacılığı yapan bir şirket ise şimdiden 20 adet Aerion AS2 siparişi vermiş durumda. Tek seferde 8 yolcu taşıyabilen süper jete sahip olmak için yaklaşık 120 Milyon doları gözden çıkarmak gerekiyor. Teknolojinin geldiği son noktayı temsil eden bu elektronik kuş için test uçuşları 2019 yılında başlayacak, 2023 yılında ise zengin kişilerin seyahatine ev sahipliği yapacak.
Aerion Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bide ezikmodda bir kitle var " adamlar yapmış abi " sende yap gerizekalımısın ? 1930 larda yapmışın bugünde yaparsın .
youtube.com/...
bu 2 tip profili hiç sewmem .
tr.wikipedia.org/...
1969 da zaten saatte 2150 km ye cıkmışın hız olarak atlantici 3 saatte gecebiliyormuşun .
50 yıl olcak halen hız 2000 km de birilerinin YALAN SÖYLEDİĞİ İNSANLARI KANDIRDIKLARI ÇOK BELLİ .
concorde bir kandırmacaydı gercek degildi ... süper jet felanda degil bu konudaki uçak 2.5 saat fark var epi topu normal uçakla arasında
doğrusu:
"Aerion AS2 ise bu süreyi 2 saat 36 dakika indirecek."
*save 2hr 36mins"
Duzenliyorum
Kaynak : wikipedia
Birisi jet, digeri ucak kategorisinde oldugu icin bu qrac dunyanin en hizli jeti unvanini almis olabilir
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aerion, aerion as2 ve