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Dünyanın en hızlı jeti 2023 yılında uçuşa başlayacak

Dünyanın en hızlı jeti Aerion AS2 oldukça iddialı bir video ile kendini hatırlattı. Yaklaşık 1900 km/saat hıza ulaşabilecek 120 milyon dolarlık lüks jet şimdiden 20 adet sattı bile.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,6b
1
31
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Dünyanın en hızlı jeti 2023 yılında uçuşa başlayacak
 
Jet uçakları günümüzde insan taşımacılığını en hızlı şekilde sağlayan araçlar. Peki ama bu hızın sınırı ne? Aerion isimli bir şirket günümüzdeki hızdan pek memnun kalmamış olacak ki dünyanın en hızlı süpersonik jetini geliştirmek için kolları sıvamış.
Süper hızlı jetin motorları Airbus ortaklığı ile üretiliyor. 3 adet motorsa sahip Aerion AS2 özel geliştirilen agresif tasarımı sayesinde aerodinamik sürüklenme kuvvetinden de daha fazla faydalanarak uçuş sürelerini kısaltıyor. Ses hızından 1.5 kat daha hızlı (Maksimum hız 1837 km/saat) özel jet ortalama 9500 kilometre yolu tek seferde katedebiliyor. Daha basit bir şekilde açıklamak gerekirse günümüzde New York - Londra (5576 km) arasındaki uçuşlar standart yolcu uçakları ile ortalama 7 saatte gidiliyor, Aerion AS2 ise bu süreyi yaklaşık 4.5 saate indirecek.
Dünyanın en hızlı jeti 2023 yılında uçuşa başlayacak
 

DARPA tarafından geliştirilen teknolojileri de içeren bu uçağın testleri ise NASA tarafından yapılıyor. Flexjet isimli jet uçaklar ile yolcu taşımacılığı yapan bir şirket ise şimdiden 20 adet Aerion AS2 siparişi vermiş durumda. Tek seferde 8 yolcu taşıyabilen süper jete sahip olmak için yaklaşık 120 Milyon doları gözden çıkarmak gerekiyor. Teknolojinin geldiği son noktayı temsil eden bu elektronik kuş için test uçuşları 2019 yılında başlayacak, 2023 yılında ise zengin kişilerin seyahatine ev sahipliği yapacak.

Aerion Yorum Yaz
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awolfinsky 4 yıl en beğenilen
Aman bizim ki görmesin başkan uçuş hızından belli olur diye "ne olur milletim bi 120 milyoncuk" der aldırır.
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fatsa52 4 yıl
Ne zaman Dunyanin bir ucundan diger ucuna 1 saatte gideriz, işte o zaman gercek ucuş devrimi yaşanmiş olur.
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WB 4 yıl
Surat felakettir
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WesterLandX 4 yıl
Tip olarak iğrenç bir uçak.
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Master_Evil 4 yıl
alacaklara hayırlı olsun ne diyelim
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ibrahimdnzz 4 yıl
Biz ac karnimizi zor doyuruyoruz :)
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cadence1 4 yıl ibrahimdnzz
tembel lik yaparsan ac kalırsın tabi... fakir edebiyatı yapanlar


bide ezikmodda bir kitle var " adamlar yapmış abi
" sende yap gerizekalımısın ? 1930 larda yapmışın bugünde yaparsın .


youtube.com/...

bu 2 tip profili hiç sewmem .
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Respectformuslims 4 yıl
Bi concorde değil
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kadirirdem 4 yıl
Guzel fakat artik dünyanın bir ucundan diger ucuna 1 saatte gitmemiz gerek bence...
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cadence1 4 yıl
uçak üreticilerinin palavracı olduklarını düşünürüm hep .. neden

tr.wikipedia.org/...

1969 da zaten saatte 2150 km ye cıkmışın hız olarak atlantici 3 saatte gecebiliyormuşun .

50 yıl olcak halen hız 2000 km de
birilerinin YALAN SÖYLEDİĞİ İNSANLARI KANDIRDIKLARI ÇOK BELLİ .

concorde bir kandırmacaydı gercek degildi ... süper jet felanda degil bu konudaki uçak 2.5 saat fark var epi topu normal uçakla arasında
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Pi 4 yıl
Lan. Yoksa. Buyuk proje bu mu ki
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MuscleTower 4 yıl
çıkar çıkmaz ithal ederiz yeni havaalanı için :D
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Patren 4 yıl
1900 km nedir saatde o hizla aya gidelir
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Mesudum 4 yıl
"Aerion AS2 ise bu süreyi 2 saat 36 dakikaya indirecek."
doğrusu:
"Aerion AS2 ise bu süreyi 2 saat 36 dakika indirecek."
*save 2hr 36mins"
1 Yanıt Yanıtla +3
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Okisht 4 yıl Mesudum
Mesudum
"Aerion AS2 ise bu süreyi 2 saat 36 dakikaya indirecek."
doğrusu:
"Aerion AS2 ise bu süreyi 2 saat 36 dakika indirecek."
*save 2hr 36mins"

Duzenliyorum
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alperen_69 4 yıl
Concorde 1970 lerin teknolojisi ile 125 kişi yolcu kapasitesi ile saatte 2000 km hız yapabilen bir uçaktı ve üretim maliyetide 42 milyon dolarmış

Kaynak : wikipedia
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Okisht 4 yıl alperen_69
alperen_69
Concorde 1970 lerin teknolojisi ile 125 kişi yolcu kapasitesi ile saatte 2000 km hız yapabilen bir uçaktı ve üretim maliyetide 42 milyon dolarmış

Kaynak : wikipedia

Birisi jet, digeri ucak kategorisinde oldugu icin bu qrac dunyanin en hizli jeti unvanini almis olabilir
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