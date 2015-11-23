Dünyanın en hızlı jeti 2023 yılında uçuşa başlayacak

Jet uçakları günümüzde insan taşımacılığını en hızlı şekilde sağlayan araçlar. Peki ama bu hızın sınırı ne? Aerion isimli bir şirket günümüzdeki hızdan pek memnun kalmamış olacak ki dünyanın en hızlı süpersonik jetini geliştirmek için kolları sıvamış.

Süper hızlı jetin motorları Airbus ortaklığı ile üretiliyor. 3 adet motorsa sahip Aerion AS2 özel geliştirilen agresif tasarımı sayesinde aerodinamik sürüklenme kuvvetinden de daha fazla faydalanarak uçuş sürelerini kısaltıyor. Ses hızından 1.5 kat daha hızlı (Maksimum hız 1837 km/saat) özel jet ortalama 9500 kilometre yolu tek seferde katedebiliyor. Daha basit bir şekilde açıklamak gerekirse günümüzde New York - Londra (5576 km) arasındaki uçuşlar standart yolcu uçakları ile ortalama 7 saatte gidiliyor, Aerion AS2 ise bu süreyi yaklaşık 4.5 saate indirecek.

DARPA tarafından geliştirilen teknolojileri de içeren bu uçağın testleri ise NASA tarafından yapılıyor. Flexjet isimli jet uçaklar ile yolcu taşımacılığı yapan bir şirket ise şimdiden 20 adet Aerion AS2 siparişi vermiş durumda. Tek seferde 8 yolcu taşıyabilen süper jete sahip olmak için yaklaşık 120 Milyon doları gözden çıkarmak gerekiyor. Teknolojinin geldiği son noktayı temsil eden bu elektronik kuş için test uçuşları 2019 yılında başlayacak, 2023 yılında ise zengin kişilerin seyahatine ev sahipliği yapacak.