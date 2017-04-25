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Dünyanın en pahalı ilacı kullanımdan kaldırılıyor

İlk ticari gen terapisi ilacı olan Glybera, 1 milyon doların üstündeki fiyatı nedeniyle tıp dünyasında beklenen devrimi yapamadı. Bu yılın bitmesiyle birlikte ilaç artık ticari kullanıma sunulmayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,3b
1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dünyanın en pahalı ilacı kullanımdan kaldırılıyor
 
2012 Yılında Hollandalı şirketi tarafından uzun yıllar süren çalışmanın ardından ortaya konan Glybera isimli gen terapisi ilacı, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanarak ticari kullanıma sunulan ilk gen terapisi ilacı unvanını almıştı. Lipoprotein lipaz eksikliği(LPLD) isimli genetik bozukluğu tek bir doz kullanımla tedavi edebilen ilaç, bir doz için 1 milyon doların üstünde olan fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı ilaçları listesinde de ilk sıralara yerleşmişti. Şimdi ise ilacın geliştiricisi UniQure şirketi gelecek yıl ilacın satışa sunulmayacağını açıkladı.


Aldıkları kararın risk-fayda endişeleri ile ilgili olmadığını açıklayan şirket, ilacın üretimi ve pazarlaması için harcanan yüksek meblağlara karşılık ilacın üretimine devam etmelerini sağlayacak kadar talep olmadığını dile getirdi. Sigorta şirketlerinin, sağlık hizmeti sunan firmaların ve devlet kurumlarının ilacı kullanma konusunda hastalara maddi destekte bulunmaması ve LPLD'nin oldukça nadir görülüyor oluşu ilaca olan talebin beklenenin çok çok altında kalmasına neden olmuştu. UniQure, 27 Ekim tarihinde Avrupa İlaç Ajansı tarafından bitecek onayı yenilemeyeceklerini açıklarken 5 yıllık süre zarfında sadece bir kişinin ilacı kullandığını paylaştı.


Tabi Glybera'nın ticari kullanımdan çekilmesi gen terapisi yönteminin ve bu yöntem üzerine çalışan diğer ilaçların işe yaramaz olduğu anlamına gelmiyor. Virüsler kullanarak hücrelerdeki bozuk genlerin sağlıklı genler ile yer değiştirmesi prensibiyle işleyen gen terapisi halen Duchenne kas distrofisi gibi daha sık görülen genetik bozuklukları düzeltmek için test edilen bir tedavi yöntemi. Ortaya çıktığı dönemde devrim olarak nitelendirilen yöntemin, insanların daha kolay ulaşabileceği hale gelmesiyle birlikte hak ettiği yeri bulacağı düşünülüyor. 

https://www.engadget.com/2017/04/23/first-gene-therapy-drug-leaves-market/ Yorum Yaz
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ceo-tr 2 yıl en beğenilen
madem milyonda bir görülüyor. ticari bir getirisi de olmuyor firmaya. ilacın yapımı için gereken formülü gönüllü sağlık firmalarına devretsinler. en azından ileride belki milyonda bir kişide çıkarsa onun tedavisine yarar. madem getirisi yok bari hayır için kullanılsın. hep bu kapitalizmin suçu.
madem milyonda bir görülüyor. ticari bir getirisi de olmuyor firmaya. ilacın yapımı için gereken formülü gönüllü sağlık firmalarına devretsinler. en azından ile...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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WB 2 yıl
Bildigin siradan magazin sitesi haberleri, kaliteyi dusurmeyin artik bu kadar,
Suan tek eksiginiz "Dunyanin en pahalisiydi, basina ne geldigini ogrenmek istiyorsan tikla" gibi basliklar..
Bildigin siradan magazin sitesi haberleri, kaliteyi dusurmeyin artik bu kadar,Suan tek eksiginiz "Dunyanin en pahalisiydi, basina ne geldigini ogrenmek isti...
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3 Yanıt Yanıtla +18
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napolyon94 2 yıl
Abartmayın yahu, gayet normal bir haber.



Ilk önce her gün açilan Tesla haberlerini elestirmek lazim.



Habere gelince, bir ilac nasil 1 milyon dolardan pahali olabiliyor? Diyelim ki 5mg bu şey ve kilo fiyatiyla korkunc bir meblağ demek
Abartmayın yahu, gayet normal bir haber.Ilk önce her gün açilan Tesla haberlerini elestirmek lazim.Habere gelince, ...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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Umutcan 2 yıl
Madem üretmeyecekler insanlığın faydası için bilim dünyasına formülünü ve üretim tekniğini sunsunlar. İleride bu hastalığa sahip olan olursa bari alternatiflerini kullanıp
dert çekmesin.
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snomask 2 yıl
ilacı yap, satmıyor diye kaldır at.
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likeablex 2 yıl
Çok uygunmuş.
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Amd64x2 2 yıl
"gereksiz" tv "şov"ları ve mobil app ler varken genlerle oynamak için ilaca ne gerek var.
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ceo-tr 2 yıl en beğenilen
madem milyonda bir görülüyor. ticari bir getirisi de olmuyor firmaya. ilacın yapımı için gereken formülü gönüllü sağlık firmalarına devretsinler. en azından ileride belki milyonda bir kişide çıkarsa onun tedavisine yarar. madem getirisi yok bari hayır için kullanılsın. hep bu kapitalizmin suçu.
1 Yanıt Yanıtla +39
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kadirirdem 2 yıl ceo-tr
Aynen öyle çok haklısın bunu düşünmeleri lazım.
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V4LKyR 2 yıl
Milyonda bir gorulen bi seymis zaten.
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CWaRRioR 2 yıl V4LKyR
Milyonda bir de olsa birileri bu rahatsızlığı çekiyor. Keşke daha alınabilir bir ücreti olsaymış.
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napolyon94 2 yıl
Abartmayın yahu, gayet normal bir haber.



Ilk önce her gün açilan Tesla haberlerini elestirmek lazim.



Habere gelince, bir ilac nasil 1 milyon dolardan pahali olabiliyor? Diyelim ki 5mg bu şey ve kilo fiyatiyla korkunc bir meblağ demek
3 Yanıt Yanıtla +10
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Ontwerper 2 yıl napolyon94
napolyon94

Abartmayın yahu, gayet normal bir haber.



Ilk önce her gün açilan Tesla hanerlerini elestirmek lazim.



Habere gelince, bir ilac nasil 1 milyon dolardsn pahali olabiliyor? Diyelim ki 5mg bu şey ve kilo fiyatiyla korkunc bir meblag demek

hocam kaç kere kg ile eczaneden ilaç aldınız ?
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Rajeesh 2 yıl napolyon94
napolyon94

Abartmayın yahu, gayet normal bir haber.



Ilk önce her gün açilan Tesla hanerlerini elestirmek lazim.



Habere gelince, bir ilac nasil 1 milyon dolardsn pahali olabiliyor? Diyelim ki 5mg bu şey ve kilo fiyatiyla korkunc bir meblag demek

kardeş yemek yapmıyorsun bunla. enflasyon canavarı sivri biberin yerine geçmicek
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DigitalWorld 2 yıl napolyon94
napolyon94

Abartmayın yahu, gayet normal bir haber.



Ilk önce her gün açilan Tesla hanerlerini elestirmek lazim.



Habere gelince, bir ilac nasil 1 milyon dolardsn pahali olabiliyor? Diyelim ki 5mg bu şey ve kilo fiyatiyla korkunc bir meblag demek

Çöldesin. Uzun süredir su içmiyorsun ve daha uzun süredir de açsın.

Elinde bir külçe altın var. O altını bir parça ekmek ve biraz suya dönüştürebileceğini bilsen. Yapmaz mıydın?


İlacın bu kadar pahallı olmasının sebebi bir noktada bu.

Diğer kısmı ise çok nadir görülüyor oluşu. 5 yılda sadece bir kişi kullanmış. Eh firma da bir araştırma yapıyor ve maliyetini de bu kısıtlı sayıdaki ilaçtan çıkarıyor. Bilmem ne onayı deniyor ya. O onay için bile adamlardan para alınıyor. Adaleti bu dünyanın bu işte. Bir diğer nokta ise ilavın hastalığı tedavi etmesi. Yani ağrı kesici gibi yatıştırıcı ya da antibiyotik gibi engelleyici değil. Tek doz ile vücuttaki tüm hastalıklı genleri tedavi ediyor. Düşünsene ağrı kesiciyi aynı hastaya yüzlerce kez satabilirsin. Ancak bu ilaç ile onu kökünden tedavi ediyorsun. Hastalık yer yüzünden siliniyor.

Bu bakımdan mucize gibi bir ilaç. Düşünsene genetik sebeplere dayalı bir çok hastalık var. Kullandıkları ilaç esasında bir virüs. Normalde doğada görülen virüsler hücrelerin genetik yapısını hücreyi yok edecek şekilde değiştirip onları kendilerini üreten bir fabrikaya çevirir. Bu ilaç ise geliştirilmiş bir virüs. DNA daki seçili diziyi hedef alıp onu değiştiriyor istenilen şekilde.

Arkadaşın dediği gibi. Madem sana para kazandırmıyor. Ver formülünü gönüllü sağlık kuruluşlarına. Ya da aç işte bir tane yardım kampanyası. De ki 3 milyon dolar yardım toplananır ise bu ilacın formülünü halka açacağım. Ya 15 yılda hiç para kazanmamak mı? 1 ayda 3 milyon doları cebe atıp en azından zararını karşılamak mı?

Gerçi şu noktada kullandıkları gen terapisi ilacının üretim yönteminin pek çok farklı ilaç için de kullanılıyor olabileceği gerçeği de var.
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WB 2 yıl
Bildigin siradan magazin sitesi haberleri, kaliteyi dusurmeyin artik bu kadar,
Suan tek eksiginiz "Dunyanin en pahalisiydi, basina ne geldigini ogrenmek istiyorsan tikla" gibi basliklar..
3 Yanıt Yanıtla +18
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muratkaya 2 yıl WB
WB
Bildigin siradan magazin sitesi haberleri, kaliteyi dusurmeyin artik bu kadar,
Suan tek eksiginiz "Dunyanin en pahalisiydi, basina ne geldigini ogrenmek istiyorsan tikla" gibi basliklar..

Yüzde yüz katılıyorum
Haberin başlığı 'Milyonda bir görülen lipoprotein lipaz eksikliği hastalığını tek ilacı olan Glybera beklendiği kadar satılamadığı için piyasadan kaldırıldı hafta bu arada bu ilaç dünyadaki ilk ve tek gen terapisi ilacı' olmalıydı.
1 Yanıt Yanıtla
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muratkaya 2 yıl WB
WB
Bildigin siradan magazin sitesi haberleri, kaliteyi dusurmeyin artik bu kadar,
Suan tek eksiginiz "Dunyanin en pahalisiydi, basina ne geldigini ogrenmek istiyorsan tikla" gibi basliklar..

Yüzde yüz katılıyorum
Haberin başlığı 'Milyonda bir görülen lipoprotein lipaz eksikliği hastalığını tek ilacı olan Glybera beklendiği kadar satılamadığı için piyasadan kaldırıldı hafta bu arada bu ilaç dünyadaki ilk ve tek gen terapisi ilacı' olmalıydı.
Yanıtla +1
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muratkaya 2 yıl WB
WB
Bildigin siradan magazin sitesi haberleri, kaliteyi dusurmeyin artik bu kadar,
Suan tek eksiginiz "Dunyanin en pahalisiydi, basina ne geldigini ogrenmek istiyorsan tikla" gibi basliklar..

Yüzde yüz katılıyorum
Haberin başlığı 'Milyonda bir görülen lipoprotein lipaz eksikliği hastalığını tek ilacı olan Glybera beklendiği kadar satılamadığı için piyasadan kaldırıldı hafta bu arada bu ilaç dünyadaki ilk ve tek gen terapisi ilacı' olmalıydı.
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