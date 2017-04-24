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Çin'in kargo uzay aracı, uzay istasyonuna yerleşti

Çin'in ilk kargo uzay aracı Tianzhou-1, ülkenin uzay istasyonuna başarıyla yerleşti. Tianzhou-1, Çin ve uzay istasyonu arasında malzeme aktarma görevini üstlenecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Çin'in kargo uzay aracı, uzay istasyonuna yerleşti
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Çin, ülkenin uzay programı kapsamında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Geçtiğimiz cuma günü Wenchang şehrindeki uydu merkezinden fırlatılan ve kargo görevi üstlenecek olan uzay aracı Tianzhou-1, ülkenin uzay laboratuvarı olan Tiangong-2'ye bağlanmayı başardı. Çin'in resmi haber ajansı olan Xinhua'nın haberine göre Pekin yönetimi Tiangong-2'de testler yaparak 2022 yılına kadar; kalıcı, insanlı bir uzay istasyonu oluşturmayı hedefliyor. Kargo aracı Tianzhou-1 de bu hedefin gerçekleşmesi için Çin ve uzay istasyonu arasında taşıma görevini üstlenecek.


Altı ton yük taşıma kapasitesine sahip olan Tianzhou-1'in başarıyla uzay istasyonuna bağlanması ülke yönetimi için de çok önemli bir gelişme zira Başkan Xi Jinping, Çin'in ulusal güvenliğini güçlendirmek için uzay programının geliştirilmesine öncelik vermiş ve hem Tianzhao-1'in yörüngeye yerleştirilmesini hem de kargo uzay aracının hazırlanmasını yakından takip etmişti. Bununla birlikte yetkililer uzay programının sadece barışçıl emelleri olduğunu söylese de Çin anti-uydu füzelerini test etmeye başlamış durumda.


Uzaydaki Mücadele Kızışıyor 

Tabi Çin, uzay macerasında kaydettiği bu önemli gelişmeye rağmen uzay alanında çalışmalara ağırlık veren ABD ve Rusya'nın halen gerisinde. Son yıllarda yaptığı çıkışla bu iki rakibini yakalamak isteyen Çin, bu iki ülkenin uzaydaki üstünlüğünü tehdit etmeye başlamış olacak ki ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz aylarda Çin'in uzaydaki çalışmalarının arttığını vurgularken Çin'in, herhangi bir kriz anında diğer ülkelerin uzaydaki varlıklarını tehdit edebilecek çalışmalar yaptığını ve bu durumu yakından takip ettiklerini dile getirmişti. 

http://www.reuters.com/article/us-china-space-idUSKBN17O04E Yorum Yaz
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TheCaliph_ 2 yıl en beğenilen
Çin , Amerika , Avrupa , Rusya , Japonya , Hindistan buralardan giderse eğer
Dünya Lideri biz oluruz

Adamlar 60-70 milyon dolara neler neler yapıyor bir de bizim harcadığımız yerlere bak sonra da ama siyaset yapıyorsunuz
Ya kardeşim nasıl yapmayalım ya ? Herkes uzay yarışına girdi biz hala aynı yerdeyiz be kardeşim . Uzay yarışı sadece Ay'a gidip yerleşmek değil orada yaşamak için gereken malzemelerin tasarımı , dayanıklılığı , roket teknolojisi , kullanılan araçların verimi falan bunların da gelişmesi demek . Bunlar gelişince de teknolojin gelişiyor demek . AR-GE abi AR-GE bu yoksa bir ülkede tartışmaya gerek yok .
Çin , Amerika , Avrupa , Rusya , Japonya , Hindistan buralardan giderse eğerDünya Lideri biz oluruzAdamlar 60-70 milyon dolara neler neler...
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Emre Kocakaya 2 yıl
Ucak yaptik,ucagin ilk icat edildigi gunden kalma,Tank yaptik motorunu bulamiyoruz,helikopter yaptik,evet yaptik italyanlar sagolsun cok yardim ettiler iskeletini vs onlar verdi,araba yaptik,utanmadan birde kamuflajladik calmasinlar tasarimi diye sanirim,halbuki bir amerikan otomobil firmasindan devsirme onuda yaptik,uzayada cikariz ne varki biz her seyin en iyisini biliyoruz.
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axaxa 2 yıl
Adamlar köpek gibi çalışıyor
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Alpha Centauri 2 yıl
adamlar yapıyor,helal olsun
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BlindGuardianNN 2 yıl
hayırlısı :s
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cokbaska 2 yıl
Adamlar dünyaya kargoyu aşmış artık uzaya yolluyorlar :)
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kadirirdem 2 yıl
Zamanında dalga geçtiğimiz " Çin malı dandik 2 gün sonra bozulur " dediğimiz Çine bak şimdi liderlerle yarışıyor.
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Piêr Dé Sans 2 yıl kadirirdem
Çin malı hiçbir zaman dandik olmadı. Sadece gidip çinden dandik olanı alıp sattığımız için böyle bir itibar bıraktılar.
Yoksa aldığın ürünlerin en kalitelisi de çin de yapılıyor en dandiği de.
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TheCaliph_ 2 yıl en beğenilen
Çin , Amerika , Avrupa , Rusya , Japonya , Hindistan buralardan giderse eğer
Dünya Lideri biz oluruz

Adamlar 60-70 milyon dolara neler neler yapıyor bir de bizim harcadığımız yerlere bak sonra da ama siyaset yapıyorsunuz
Ya kardeşim nasıl yapmayalım ya ? Herkes uzay yarışına girdi biz hala aynı yerdeyiz be kardeşim . Uzay yarışı sadece Ay'a gidip yerleşmek değil orada yaşamak için gereken malzemelerin tasarımı , dayanıklılığı , roket teknolojisi , kullanılan araçların verimi falan bunların da gelişmesi demek . Bunlar gelişince de teknolojin gelişiyor demek . AR-GE abi AR-GE bu yoksa bir ülkede tartışmaya gerek yok .
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gxhero 2 yıl TheCaliph_
Genç sonuna kadar haklısın ama yunanistan adalarımız da kuzu çevirir adaları işgal eder sorun olmaz, mavi marmara aslında yalnıştı denir, oy çalarlar, sahtekarlık yaparlar ama ar-ge günah bilim haram bilgin olsun çok ses edersen de troller basar yorumunu olmadı sabaha karşı alınırsın evinden o sırada annen mi kalp kırizi geçirir ölür dert değil çünkü ülkede normal olan bu saatten sonra bunu göze alabiliyorsan eleştir derim... ;)
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smart1978 2 yıl TheCaliph_
Diyanet e paralar akiyor ama yine de yetmiyormus ....
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mladenbmv 2 yıl
abd yin işine gelmez çünkü tüm işlemleri kontrol edemiycekk.
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