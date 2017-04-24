Çin'in kargo uzay aracı, uzay istasyonuna yerleşti

Tam Boyutta Gör

Çin, ülkenin uzay programı kapsamında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Geçtiğimiz cuma günü Wenchang şehrindeki uydu merkezinden fırlatılan ve kargo görevi üstlenecek olan uzay aracı Tianzhou-1, ülkenin uzay laboratuvarı olan Tiangong-2'ye bağlanmayı başardı. Çin'in resmi haber ajansı olan Xinhua'nın haberine göre Pekin yönetimi Tiangong-2'de testler yaparak 2022 yılına kadar; kalıcı, insanlı bir uzay istasyonu oluşturmayı hedefliyor. Kargo aracı Tianzhou-1 de bu hedefin gerçekleşmesi için Çin ve uzay istasyonu arasında taşıma görevini üstlenecek.





Altı ton yük taşıma kapasitesine sahip olan Tianzhou-1'in başarıyla uzay istasyonuna bağlanması ülke yönetimi için de çok önemli bir gelişme zira Başkan Xi Jinping, Çin'in ulusal güvenliğini güçlendirmek için uzay programının geliştirilmesine öncelik vermiş ve hem Tianzhao-1'in yörüngeye yerleştirilmesini hem de kargo uzay aracının hazırlanmasını yakından takip etmişti. Bununla birlikte yetkililer uzay programının sadece barışçıl emelleri olduğunu söylese de Çin anti-uydu füzelerini test etmeye başlamış durumda.





Uzaydaki Mücadele Kızışıyor

Tabi Çin, uzay macerasında kaydettiği bu önemli gelişmeye rağmen uzay alanında çalışmalara ağırlık veren ABD ve Rusya'nın halen gerisinde. Son yıllarda yaptığı çıkışla bu iki rakibini yakalamak isteyen Çin, bu iki ülkenin uzaydaki üstünlüğünü tehdit etmeye başlamış olacak ki ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz aylarda Çin'in uzaydaki çalışmalarının arttığını vurgularken Çin'in, herhangi bir kriz anında diğer ülkelerin uzaydaki varlıklarını tehdit edebilecek çalışmalar yaptığını ve bu durumu yakından takip ettiklerini dile getirmişti.

http://www.reuters.com/article/us-china-space-idUSKBN17O04E