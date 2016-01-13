Dünyanın ilk 802.11ad router'ı ile tanışın! 8GB'lık filmi saniyeler içerisinde kopyalayın

802.11ad ile birlikte kablosuz bağlantı teknolojisinde yepyeni bir döneme giriyoruz. Saniyede 7 Gigabit gibi müthiş bir hız vaad eden bu teknolojinin desteklendiği ilk router; TP-Link Talon AD7200.

4K çözünürlükte sıkıştırılmamış bir filmi dakikalar içerisinde, 8GB'lık Full HD bir filmi ise 1 dakikadan kısa sürede bir bilgisayardan diğerine aktarmanıza izin veren yeni nesil 802.11ad teknolojisine destek veren ilk router, TP-Link'ten geldi. Bu videomuzda Talon AD7200 isimli router'ı tanıyor ve 802.11ad teknolojisini öğreniyoruz.