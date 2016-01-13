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Dünyanın ilk 802.11ad router'ı ile tanışın! 8GB'lık filmi saniyeler içerisinde kopyalayın

3 yıl
48,4b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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802.11ad ile birlikte kablosuz bağlantı teknolojisinde yepyeni bir döneme giriyoruz. Saniyede 7 Gigabit gibi müthiş bir hız vaad eden bu teknolojinin desteklendiği ilk router; TP-Link Talon AD7200.
4K çözünürlükte sıkıştırılmamış bir filmi dakikalar içerisinde, 8GB'lık Full HD bir filmi ise 1 dakikadan kısa sürede bir bilgisayardan diğerine aktarmanıza izin veren yeni nesil 802.11ad teknolojisine destek veren ilk router, TP-Link'ten geldi. Bu videomuzda Talon AD7200 isimli router'ı tanıyor ve 802.11ad teknolojisini öğreniyoruz.
 

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AndaCakan 3 yıl en beğenilen managerxn
managerxn
şimdiye kadar yorum yapılmamasını artık normal görüyom..eyer bu haber cep telefono haberi olsaydı şu anki okuma sayısından daha fazla tıklanmış ve baya yorum almıştı..
donanimhaber.com sitesi adını WWW.PHONEHABER.COM diye değiştirebilir...

Bence EYERhaber.com olarak değiştirsinler.

Telefonla ilişkiyi nası kurdun anlamadım ama haberin ilgi görmemesi doğal. Kaç kişinin evinde böyle bir şeye ihtiyacı var?
managerxnşimdiye kadar yorum yapılmamasını artık normal görüyom..eyer bu haber cep telefono haberi olsaydı şu anki okuma sayısından d...
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DH Misafiri 1 yıl
Fiber vermiyorsa Türk Telekom’dan vaz geçin. Kablonet alın. 50 MBit hız ve 250 GByte kota son derece yeterli. 50 MBit download 5 MBit upload tatminkar. Deneyin memnun kalacaksınız.
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cem650 2 yıl
gereksiz.
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Seyrim 3 yıl
Gelse ne olacak.. Ülkemiz internet altyapısı ve AKK sağolsun.. Tam randıman alamadıktan sonra.. Kent merkezindeyiz internet hızım 8'i geçmiyor.. Veremiyorlar fazlasını..
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Logic_Man 3 yıl Seyrim
Türk Telekom yatırımları durdurmuş görüntüsü veriyor. Karlılıkları ciddi oranda azaldı. Tamamen 4.5G işine odaklandılar. Şu an bireysel abone kablo internet altyapısına yatırım yapmıyorlar. Sadece yeni toplu konut, site bölgelerine yatırımları var.

En azından 24mbps'e kadar internet hızlarını bütün abonelere sağlayabilmeleri gerekirdi. Lakin bunu bile beceremediler. Özelleşmesine rağmen hantal bir çalışma şekilleri var.

AKK'yı kaldırmaya niyetleri yok. En azından AKK sonrası minimum hızların en az 10mbps seviyesinde olması gerekirdi. O bile yapılmıyor. Abone tarafında bu yönde yeterince talep gelmiyoru bahane gösteriyorlar.

İleriye dönük ben g.fast teknolojisine odaklanacaklarını düşünüyorum. Çünkü başka türlü piyasada rekabet edemezler bu altyapı ve hantallıkla. Umarım g.fast yatırımlarınıda geciktirmezler.
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ylmzsngl 3 yıl
Bu videoları bir tek ben mi izleyemiyorum :(
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MHEC 3 yıl
fiyatına bakmak lazım
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KillForYou! 3 yıl
2018 de 900 mhz standartlaşınca ortalık güllük gülistanlık olacak. Kesin bilgi, yayalım.
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Piêr Dé Sans 3 yıl KillForYou!
Facebook onayı var mı?
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ironman 3 yıl

Bu frekanslar gücü insanlara radyasyon olarak geliyordur diye
endişeleniyorum...
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managerxn 3 yıl
Bence EYERhaber.com olarak değiştirsinler. Telefonla ilişkiyi nası kurdun anlamadım..


Anlamanıda bekleyemem zaten.. ileriye dönük donanım haberlerinden anlamayanlar anca basit yazım hatalarıyla uğraşırlar...Basitlik işte






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gs09gs09 3 yıl
Napalim baba bi pcden bi pc atmak icin modemmi alak bekleriz 5 10 dk o ara misir patlatir filmimizi izleriz gereksiz teknoloji xD Sirkette calisioz sanki ev kullanicilarina uaramaz bu
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gun 3 yıl
Bana daha çok mesafe arttırıcı HaLow yani uzun mesafeli sistem enterese ediyor 900 MHz bandında cep telefonu gibi çekecek inşallah.
Tam adı 802.11ah . Şimdilik iki katı mesafeyi daha az enerji ile yapacakmış iyi pek pilde tüketmez.
Binlerce cihaz aynı anda tek yere bağlanacakmış anlaşılan herşeyi internete bağlamak için kullanılacak bir standart gibide gözüküyor.
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It's My Life 3 yıl gun
gun

Bana daha çok mesafe arttırıcı HaLow yani uzun mesafeli sistem enterese ediyor 900 MHz bandında cep telefonu gibi çekecek inşallah.

Tam adı 802.11ah . Şimdilik iki katı mesafeyi daha az enerji ile yapacakmış iyi pek pilde tüketmez.

Binlerce cihaz aynı anda tek yere bağlanacakmış anlaşılan herşeyi internete bağlamak için kullanılacak bir standart gibide gözüküyor.

Bahsettiginiz sistem dusuk hizlar icin gecerli olacak yani IoT denilen dusuk hizlardan internet gerektiren cihazlar icin olacak. Bu sistem yuksek hizlari saglamadigi icin telefon ve laptop gibi cihazlarimizda yer almayacak. Bunlarla ilgili baya bir arastirma yapmistim sizle de paylasabilirim.
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