Dünyanın ilk 802.11ad router'ı ile tanışın! 8GB'lık filmi saniyeler içerisinde kopyalayın

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
802.11ad ile birlikte kablosuz bağlantı teknolojisinde yepyeni bir döneme giriyoruz. Saniyede 7 Gigabit gibi müthiş bir hız vaad eden bu teknolojinin desteklendiği ilk router; TP-Link Talon AD7200.
4K çözünürlükte sıkıştırılmamış bir filmi dakikalar içerisinde, 8GB'lık Full HD bir filmi ise 1 dakikadan kısa sürede bir bilgisayardan diğerine aktarmanıza izin veren yeni nesil 802.11ad teknolojisine destek veren ilk router, TP-Link'ten geldi. Bu videomuzda Talon AD7200 isimli router'ı tanıyor ve 802.11ad teknolojisini öğreniyoruz.
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Bence EYERhaber.com olarak değiştirsinler.
Telefonla ilişkiyi nası kurdun anlamadım ama haberin ilgi görmemesi doğal. Kaç kişinin evinde böyle bir şeye ihtiyacı var?