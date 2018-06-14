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E3: Sony Standını geziyoruz

11 ay
9,8b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin E3 Oyun Fuarındaki devasa alanını gelin birlikte gezelim. Oyun severlerin büyük ilgisi ile karşılanan alanda Sony'nin yeni oyunlarını deneme fırsatı sunuluyor.
Bu videoda Sony'nin E3'de oyun severler için hazırladığı dev alanı geziyoruz. 

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Cute Hentai 11 ay
Mesut Çevik ve Erdi Özüağ'ı bir Sony oyununda görmek isterdim. Fazla kasmaya da gerek yok. Oyunun senaryosu az çok belli. Sıradan bir gün, yine bir laptop veya amiral gemisi bir mobile inceleme sunumu yapılırken ofise atılan bir sis bombası sonrasında yaşanacak maceraları ve kaosu konu alabilirdi. Mesut Çevik, ya AK47'e sarılıp müdahale edecek ya da Erdi Özüağ ile hiçbir şey olmamış gibi incelemelerine devam edecek. Sony'e bu teklifimi götürün Mesut Çevik, inanın sizleri de bir oyun karakteri olarak görmek isterim. Senaryo içerisinde dramatik sahneler de olsun tabi. Misal o sis bombası içeriye düştükten sonra tüm hayatınız gözünüzün önünden geçmeli (flashback'de sadece inceleme görüntüleri dışında sahneler ile bilinmeyenleri de görme fırsatımız olur). Ondan sonra ya AK47 ya da kaldığınız yerden devam. Seçim Sony'nin.
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rohan32 11 ay
Dolar orada ne kadar ?
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Persona_Non_Grata 11 ay
İyi ki Sony ve Bethesda var, gerisi faso fiso.
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