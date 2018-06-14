E3: Sony Standını geziyoruz

Genel Yayın Yönetmeni
|Mesut Çevik ve Erdi Özüağ'ı bir Sony oyununda görmek isterdim. Fazla kasmaya da gerek yok. Oyunun senaryosu az çok belli. Sıradan bir gün, yine bir laptop veya amiral gemisi bir mobile inceleme sunumu yapılırken ofise atılan bir sis bombası sonrasında yaşanacak maceraları ve kaosu konu alabilirdi. Mesut Çevik, ya AK47'e sarılıp müdahale edecek ya da Erdi Özüağ ile hiçbir şey olmamış gibi incelemelerine devam edecek. Sony'e bu teklifimi götürün Mesut Çevik, inanın sizleri de bir oyun karakteri olarak görmek isterim. Senaryo içerisinde dramatik sahneler de olsun tabi. Misal o sis bombası içeriye düştükten sonra tüm hayatınız gözünüzün önünden geçmeli (flashback'de sadece inceleme görüntüleri dışında sahneler ile bilinmeyenleri de görme fırsatımız olur). Ondan sonra ya AK47 ya da kaldığınız yerden devam. Seçim Sony'nin.
|Dolar orada ne kadar ?
|İyi ki Sony ve Bethesda var, gerisi faso fiso.